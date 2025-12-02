ADHD-val és autizmussal élők nagy karácsonyi túlélőterve: 6+1 tipp, hogy elviselhető legyen az ünnepi időszak

Az ADHD és autizmus mentális zavarokkal küzdő emberek a mindennapokban is rengeteg nehézséggel kell szembenézniük. A karácsonyi időszak ezeket az akadályokat csak felerősíti azzal, hogy sokkal több inger és behatás éri őket. De van megoldás, legalábbis egy pszichológus szakember 7 lépéses tippje ezt a reményt kelti.
A karácsony különösen stresszes időszak lehet az autizmussal és figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral (ADHD) élők számára – de egy pszichológus szerint számos módja van az ünnepi időszak túlélésének. A születéstől fogva jelen lévő neurodivergens állapotok bizonyos helyzeteket és érzékszervi élményeket megnehezíthetnek. És mivel a karácsony általában mindent hangosabbá, fényesebbé és zsúfoltabbá tesz a szokásosnál, emberekkel üzletekkel, villogó fényekkel, ünnepi zenével és az állandó társasági zajjal, az autizmussal és ADHD-val élő emberek gyorsan túlterheltnek érezhetik magukat ebben az időszakban.
Dr. Selina Warlow, a The Nook Clinic alapítója elmondta:
Ahogy a december közeledik, a napi rutin megváltozik, a felelősségek megnőnek, és a nyomás is fokozódik, hogy lépést tartsunk az ünnepi elvárásokkal. Az ajándékok kiválasztása, hogy kinek mit kell vásárolni, a vásárlás időpontjának megtervezése, a nap megszervezése és a főzni való kiválasztása, mind folyamatos figyelmet és előre tervezést igényel, amelyeket kihívást jelenthetnek az ADHD-val élők számára.
Eközben az autista emberek számára – mondta – előfordulhatnak extra kiszámíthatatlan elemek, változások a rutinban és még a kisebb események is stresszesek lehetnek, ha azok váratlanok. Egy másik kihívást az ünnepi időszak társasági követelményei jelentenek, a bulik, összejövetelek és a családdal töltött hosszú idő érzelmi és fizikai kiégést okozhat. És bár az évnek ezen időszaka extra nehézségeket is jelenthet, Dr. Warlow szerint lehetséges olyan ünnepi időszakot teremteni, amely nemcsak kezelhető, hanem valóban élvezetes is, ha követi hét kipróbált és bevált tippjét. t igényelnek.
Gyakori, hogy az olyan neurofejlődési zavarokkal küzdő emberek, mint az autizmus és az ADHD, nehezen boldogulnak a végrehajtó funkciókkal, és ez az olyan mindennapi feladatok, mint például a tervezés csökkent megbirkózási képességében nyilvánulhat meg.
Dr. Warlow szerint azonban a felkészülés továbbra is lehetséges – és sokkal kevésbé ijesztő –, ha a látszólag végtelen feladatlistát könnyebb, kezelhetőbb lépésekre bontjuk. Például azt mondta, hogy ez lehet „egy lista írása az összes megvásárolandó ajándékról”, valamint egyértelmű költségvetés meghatározása mindegyikhez, ami segíthet elkerülni az utolsó pillanatban bekövetkező pánikot és az impulzív költekezést.
Dr. Warlow szerint azonban a karácsony gyakran akkor válik túlterhelővé, amikor „az emberek úgy érzik, hogy mindent maguknak kell csinálniuk”. Tehát szerinte a delegálás elengedhetetlen. Ez magában foglalhatja azt, hogy megkérünk másokat, hogy könnyítsenek a terheinken azzal, hogy hoznak egy desszertet, segítenek az ajándékok csomagolásában, vagy vállalják a felelősséget az étkezés egy részéért. És ha többen kiveszik a részüket a feladatokból, az olyan mintha egy „testduplázó” gyakorlattá alakítanánk a feladatokat.
Lehet, hogy úgy tűnik, nincs idő pihenésre, de Dr. Warlow így vélekedik erről: „Ha időt szánunk arra, hogy átnézzük a naptárunkat, és meghatározzuk, hová férnek bele a csendesebb napok, a korai lefekvés, az megelőzheti a kiégést.”
Az autistával küzdőknek– magyarázta – szükségük lehet arra, hogy egyedül legyenek a stressz szabályozása é a kikapcsolódás miatt. Hozzátette:
Vannak, akik profitálnak egy kiszámítható menedékhely kialakításából halvány fényekkel, meleg takarókkal, ismerős illatokkal vagy nyugtató érzékszervi eszközökkel.
De bármilyen neurodivergenciával is rendelkezünk, ha az otthon feszültségek nőnek, a távolságtartás mindent megváltoztathat. Egy rövid séta a friss levegőn, vagy egyszerűen egy nehéz pillanatból való kilépés segíthet elkerülni a konfliktusokat.
Ha ünnepi összejöveteleken fogyasztunk alkoholt, valószínűleg alig várjuk, hogy megosszunk egy italt a barátainkkal és a családunkkal. Dr. Warlow azt tanácsolja, hogy tervezzük meg, hogyan fogunk egészséges mennyiséget fogyasztani. A szakember azt is tanácsolja, hogy érdemes lehet felváltva fogyasztani az alkoholos italokat vízzel, vagy előre meghatározni egy limitet. „Például: »ma este két italt iszom«. Ez segítheti az impulzuskontrollt” – mondta, hozzátéve, hogy az impulzivitás az ADHD egy másik tünete, amelyet összefüggésbe hoztak az alkoholproblémákkal.
Az autista emberek számára ez különösen túlterhelő időszak lehet érzékszervi szempontból, mondja Dr. Warlow, de szerinte például a zajszűrő fejhallgatók használata, a villogó fények elkerülése és a kényelmes ruházat viselése szintén segíthet abban, hogy könnyedén vegyük a készülődés akadályait.
Korábbi tanulmányok kimutatták az autizmus és korlátozó elkerülő-korlátozó táplálékbeviteli zavar (ARFID) együttes előfordulását, amely azt jelenti, hogy egyes személyek némely ételeket kerülnek. Mindebből az következik, hogy a karácsonyi vacsora esetében egy extravagáns étkezés, amely sok olyan ételt tartalmazhat, amelyekhez az autista emberek nincsenek hozzászokva, túlterhelő lehet. Ezt megkerülhetjük, úgy ha ragaszkodunk az ismerős ételekhez, vagy biztonságos ételt szolgálunk fel.
Míg az autizmussal és ADHD-val élők az ünnepek alatt extra kihívásokkal szembesülhetnek, Dr. Warlow szerint számos olyan erősséggel rendelkeznek, amelyek gazdagíthatják a karácsonyt saját maguk és mások számára is.
Az ADHD-val élők gyakran melegséget, humort és energiát hoznak az összejövetelekre, míg az autista személyek gyakran őszinteséget, megbízhatóságot, nyugalmat és a struktúrateremtés képességét hozzák
– mondta. „Az ADHD és az autizmus kihívásainak elismerésével és erősségeinek ünneplésével az ünnepi időszak nemcsak kezelhetővé, hanem értelmessé, örömtelivé és az egyes személyek igényeihez és képességeihez igazodóvá válhat” – olvasható a Daily Mail cikkében.
