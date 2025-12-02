ADHD-val és autizmussal élők nagy karácsonyi túlélőterve: 6+1 tipp, hogy elviselhető legyen az ünnepi időszak

Tervezés

Gyakori, hogy az olyan neurofejlődési zavarokkal küzdő emberek, mint az autizmus és az ADHD, nehezen boldogulnak a végrehajtó funkciókkal, és ez az olyan mindennapi feladatok, mint például a tervezés csökkent megbirkózási képességében nyilvánulhat meg.

Dr. Warlow szerint azonban a felkészülés továbbra is lehetséges – és sokkal kevésbé ijesztő –, ha a látszólag végtelen feladatlistát könnyebb, kezelhetőbb lépésekre bontjuk. Például azt mondta, hogy ez lehet „egy lista írása az összes megvásárolandó ajándékról”, valamint egyértelmű költségvetés meghatározása mindegyikhez, ami segíthet elkerülni az utolsó pillanatban bekövetkező pánikot és az impulzív költekezést.

A teher megosztása

Dr. Warlow szerint azonban a karácsony gyakran akkor válik túlterhelővé, amikor „az emberek úgy érzik, hogy mindent maguknak kell csinálniuk”. Tehát szerinte a delegálás elengedhetetlen. Ez magában foglalhatja azt, hogy megkérünk másokat, hogy könnyítsenek a terheinken azzal, hogy hoznak egy desszertet, segítenek az ajándékok csomagolásában, vagy vállalják a felelősséget az étkezés egy részéért. És ha többen kiveszik a részüket a feladatokból, az olyan mintha egy „testduplázó” gyakorlattá alakítanánk a feladatokat.

Tudatos pihenés és eltávolodás

Lehet, hogy úgy tűnik, nincs idő pihenésre, de Dr. Warlow így vélekedik erről: „Ha időt szánunk arra, hogy átnézzük a naptárunkat, és meghatározzuk, hová férnek bele a csendesebb napok, a korai lefekvés, az megelőzheti a kiégést.”

Az autistával küzdőknek– magyarázta – szükségük lehet arra, hogy egyedül legyenek a stressz szabályozása é a kikapcsolódás miatt. Hozzátette:

Vannak, akik profitálnak egy kiszámítható menedékhely kialakításából halvány fényekkel, meleg takarókkal, ismerős illatokkal vagy nyugtató érzékszervi eszközökkel.

De bármilyen neurodivergenciával is rendelkezünk, ha az otthon feszültségek nőnek, a távolságtartás mindent megváltoztathat. Egy rövid séta a friss levegőn, vagy egyszerűen egy nehéz pillanatból való kilépés segíthet elkerülni a konfliktusokat.