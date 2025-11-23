„Lehet siránkozni, hogy miért engem ért ez a csapás...” – Emese három ADHD-s gyerekével él a Káoszklánban

„18 éve sírva üvöltöttem: Itt semmi sem működik úgy, ahogy kéne? A pandémia alatt is összeomlottam, de ez már csak a múlt!” – mondta Emese, aki manapság coach-ként előadásokat tart pedagógusoknak, pszichológusoknak az ADHD-val való teendőkről. Videókkal segíti a szülőket, akik csak most szembesülnek a hétköznapi és a komolyabb problémákkal. A Káoszklán megalapításának okairól és a három ADHD-s gyerek neveléséről Lendvai Emese mesélt.
Az ember elkezd egy önismereti folyamatot, amikor egy különleges gyerek születik bele a családba. Mindegy, milyen betegséggel, vagy állapottal látta meg a napvilágot, a mássága valamire megtanítja a környezetét. Több utat is választhat a szülő ilyen esetben, de Emese választása a három ADHD-s gyereke nevelésének érdekében és a saját maga miatt is kézenfekvő volt. Megérteni a helyzetet, és a legjobbat kihozni belőle.
Lendvai Emese magyar-német szakos középiskolai tanárként dolgozott sok évig, ahol látta, hogy a közoktatás még gyerekcipőben jár a másság kezelésében. A Káoszklán megalapítójaként arra tette fel az életét, hogy segítse azokat a szülőket, tanárokat esetleg pszichológusokat, akik kapcsolatba kerülnek idegrendszeri problémával élő gyerekekkel.
Mi nem vagyunk egy átlagos család, de a mi életünk így kerek, és én most már fel merem vállalni a világ előtt a sok szégyenkezés és kéztördelő magyarázkodás után, hogy mi ilyenek vagyunk és ez nekünk így jó. Ez egy hosszú folyamat volt, és nem csettintésre történt meg. Lehet siránkozni meg panaszkodni, hogy miért engem ért ez a csapás és lehet úgy gondolkodni, hogy előnyére fordítom a történteket a gyerekek és a saját életem miatt is. Ma már nincsenek összeomlások, de emögött a hosszú évek tapasztalatai állnak
– mesélte Emese.
Az édesanyának van egy 18, egy 16 és egy 11 éves gyermeke. Mindhárman ADHD-val élnek, de más tüneteket produkálnak. Az anyuka abban hisz, hogy semmiben sem szabad a gyerek nélkül dönteni, és nincs titkoknak helye előttük.
Mi nyílt lapokkal játszunk első pillanattól kezdve, benne van az életünkben hogy ők ADHD-sak, nem a fejük felett hozunk döntéseket, bele vannak vonva mindenbe. A saját szintjükön mindig elmondtuk nekik, hogy mi a helyzet velük. Amíg kisebbek voltak, addig a hátrányát látták az állapotuknak, de most már kellően nagyok, hogy jobban megítéljék a helyzetet, kialakították a saját stratégiáikat, beszélnek otthon arról, hogy mit élnek meg például egy tanórán vagy bárhol, ahol nélkülünk vannak. Mindhárman máshol helyezkednek el az ADHD spektrumon, a nagy figyelemzavaros, a középső magatartás problémás, a kicsi egy enyhe változat
– mondta mosolyogva Lendvai Emese, majd hozzátette:
A legnagyobb sikerélményem az volt, amikor a középső gyerekem 16 évesen azt mondta, hogy ne akard kinevelni belőlem az ADHD-t mert nekem így jó. Vagyis elfogadta önmagát és jól működik minden helyzetben.
A Káoszklán egy jó metafora a család életére, ezért lett a vállalkozás neve is ugyanez. Emese gyakorlatias és derűs formában adja át videókkal, előadásokkal azt a sokéves tapasztalatot, amit megszerzett.
A Káoszklán az én negyedik gyerekem
– mondta büszkén Emese. Majd kifejtette: két vonalon futnak az események. Egy részről van a társadalmi megítélés, ami szerinte vitathatatlanul sokat fejlődött, hiszen 30 éve még kisegítő iskolákban süllyesztették el az egyéni nevelési igényű gyerekeket. Más részről az egyéni vonal az, ami természetesen nehezebben változik.
Én hiszek benne, hogy előbb utóbb a helyére kerülnek majd a dolgok az oktatásban is és a kis egységekben, a családokban is, hiszen akinek az életébe becsöppen egy ilyen kis "viharmadár", annak nehéz elfogadni az új helyzetet, amíg el nem fogadja azt, saját stratégiát fel nem épít. Egyénileg ez még mindig lehet drámai. De ezért vagyunk mi, akik már megedződtünk az évek alatt, hogy segítsünk.
Mi az ADHD?
Az ADHD, vagyis figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, egy neurológiai eredetű, elsősorban gyermekkorban jelentkező állapot, amely felnőttkorban is fennmaradhat. Az ADHD nem betegség, inkább egy agyi működési eltérés, amely a végrehajtó funkciókat érinti.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.