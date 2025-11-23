„Lehet siránkozni, hogy miért engem ért ez a csapás...” – Emese három ADHD-s gyerekével él a Káoszklánban

„18 éve sírva üvöltöttem: Itt semmi sem működik úgy, ahogy kéne? A pandémia alatt is összeomlottam, de ez már csak a múlt!” – mondta Emese, aki manapság coach-ként előadásokat tart pedagógusoknak, pszichológusoknak az ADHD-val való teendőkről. Videókkal segíti a szülőket, akik csak most szembesülnek a hétköznapi és a komolyabb problémákkal. A Káoszklán megalapításának okairól és a három ADHD-s gyerek neveléséről Lendvai Emese mesélt.

"A Káoszklán, az mi vagyunk. A három ADHD-s gyerek és a szülők. Tőlünk indult, de ma már sokaknak segít a tapasztalatunk" Fotó: Káoszklán

"A három ADHD-s gyerek megtanított sok mindenre"

Az ember elkezd egy önismereti folyamatot, amikor egy különleges gyerek születik bele a családba. Mindegy, milyen betegséggel, vagy állapottal látta meg a napvilágot, a mássága valamire megtanítja a környezetét. Több utat is választhat a szülő ilyen esetben, de Emese választása a három ADHD-s gyereke nevelésének érdekében és a saját maga miatt is kézenfekvő volt. Megérteni a helyzetet, és a legjobbat kihozni belőle.

Mindhárom fiú ADHD-val él, különböző spektrumon Fotó: Káoszklán

Lendvai Emese magyar-német szakos középiskolai tanárként dolgozott sok évig, ahol látta, hogy a közoktatás még gyerekcipőben jár a másság kezelésében. A Káoszklán megalapítójaként arra tette fel az életét, hogy segítse azokat a szülőket, tanárokat esetleg pszichológusokat, akik kapcsolatba kerülnek idegrendszeri problémával élő gyerekekkel.

Mi nem vagyunk egy átlagos család, de a mi életünk így kerek, és én most már fel merem vállalni a világ előtt a sok szégyenkezés és kéztördelő magyarázkodás után, hogy mi ilyenek vagyunk és ez nekünk így jó. Ez egy hosszú folyamat volt, és nem csettintésre történt meg. Lehet siránkozni meg panaszkodni, hogy miért engem ért ez a csapás és lehet úgy gondolkodni, hogy előnyére fordítom a történteket a gyerekek és a saját életem miatt is. Ma már nincsenek összeomlások, de emögött a hosszú évek tapasztalatai állnak

– mesélte Emese.

Az édesanyának van egy 18, egy 16 és egy 11 éves gyermeke. Mindhárman ADHD-val élnek, de más tüneteket produkálnak. Az anyuka abban hisz, hogy semmiben sem szabad a gyerek nélkül dönteni, és nincs titkoknak helye előttük.

Mi nyílt lapokkal játszunk első pillanattól kezdve, benne van az életünkben hogy ők ADHD-sak, nem a fejük felett hozunk döntéseket, bele vannak vonva mindenbe. A saját szintjükön mindig elmondtuk nekik, hogy mi a helyzet velük. Amíg kisebbek voltak, addig a hátrányát látták az állapotuknak, de most már kellően nagyok, hogy jobban megítéljék a helyzetet, kialakították a saját stratégiáikat, beszélnek otthon arról, hogy mit élnek meg például egy tanórán vagy bárhol, ahol nélkülünk vannak. Mindhárman máshol helyezkednek el az ADHD spektrumon, a nagy figyelemzavaros, a középső magatartás problémás, a kicsi egy enyhe változat

– mondta mosolyogva Lendvai Emese, majd hozzátette: