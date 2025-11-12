"Az a célunk, hogy biztonságos teret teremtsünk nekik" - az Esőmanók egyesület 15 éve dolgozik az autista gyerekekért

Október 23-án záró gurulást tartottak a motorosok a Tolna vármegyei autista gyermekekért. A jótékonysági motorozásból befolyt összeggel az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesületet munkáját segítették, ami már 2010 óta támogatja az autizmussal érintett családokat. Vizdár-Lőczi Gizella, a civil szervezet aktivistája mesélt nekünk arról, hogy miért fontos felkarolni azokat, akik autizmussal élnek együtt, illetve hogy miért nem kellene az autizmust másodlagos kérdésként kezelni.
Az Esőmanókat 15 éve hozták létre érintett szülők, egy gyógypedagógus támogatásával. Rendszeresen szerveznek klubfoglalkozásokat és különleges kirándulásokat a csoportok számára, amiket különböző életkorú és súlyosságú autista gyermekek, illetve felnőttek számára alakítottak ki. Egy klubfoglalkozás állhat akár egy közös süteménysütésből, egy mozizásból, farmlátogatásból, vagy épp bobozásból, de működik szülőklub is, ahol autista gyermekek szülei tudnak találkozni egymással és egy kicsit átbeszélni, hogy ki min megy keresztül. Ezenfelül egy évben egyszer szokott családi nap is lenni kutyás, zenés programokkal, illetve kirándulással egybekötve.
Ahhoz, hogy az Esőmanók ingyenesen tudja biztosítani a programokat, rengeteget számítanak az olyan jótékonysági események, mint például most a GERONIMO MC SOUTH motorosklub által szervezett szezonzáró gurulás.
Ezeken az alkalmakon nem kifejezetten a fejlesztés a cél, hanem sokkal inkább közösségi programokat biztosítanak azoknak, akik sokszor sajnos kiszorulnak minden más közösségből. Az egyesület rengeteg érintettnek nyújt kapaszkodót, tavaly karácsonykor például több mint 150 csomagot állítottak össze a Szekszárd környéki családoknak.
Számunkra az volt a célkitűzés ezekkel a klubokkal, hogy próbáljunk egy biztonságos teret adni a fiataloknak a szociális interakciók területén lévő fejlődésre. Tehát ne legyen feltétlen fejlesztésszagú, de végérvényesen persze ez is fejlesztés. Megtanulják, hogy hogy kapcsolódjanak, hogy kommunikáljanak, hogy illik viselkedni. Ha van feszültség a csoporton belül, akkor azt hogyan tudjuk megoldani, vagy épp ha közel vagyunk egy dühkitöréshez, abból hogyan tudunk kilépni
— fogalmazott Gizella.
Gizella elmondta lapunknak, hogy a legkedvesebb programjuk a nyári tábor. Az egyik táborba az integráló oktatásba járó gyerekek mennek, a másikba pedig a súlyosabban érintett gyerekek, akik mondjuk nem beszélnek, esetleg nem szobatiszták, vagy gyógyszereket szednek például epilepsziára. Ezek a napközis táborok sosem egy konkrét helyen zajlanak, hanem minden nap busszal utaznak más-más helyszínre.
Pont azért, mert már ebbe is beleépítünk egy kis szociális fejlesztést, illetve érzékenyítést is. A gyerekeknek is meg akarjuk mutatni, hogy képesek rá és meg tudnak birkózni ezekkel a kihívásokkal
— magyarázta lapunknak Gizella, majd hozzátette, hogy mindennap különböző étteremben esznek, ami szintén segíti a beilleszkedést, illetve a szociális szorongás leküzdését.
A másik program, amire Gizelláék nagyon büszkék, az egy olyan pályázat volt, ami két éve nagyon sokat segített a pedagógusoknak. Egy szakembert hívtak meg a szekszárdi gyógypedagógiai intézményhez, aki egy éven át minden héten egy teljes napot az autista csoportokkal töltött és mentorálta a tanárokat. Gizella szerint ez a képzés volt a leghasznosabb az összes közül és azért is volt rá szükség, mert észrevételeik alapján egyre több autista gyermek van az óvodákban, illetve az iskolákban, ezért nagyon fontos felkészülni és szekértelemmel fogadni őket.
Az egyesülethez Gizella saját érintettsége okán csatlakozott, ugyanis mindkét gyermekéről kiderült, hogy autista. Kislányával volt várandós, amikor kisfia megkapta a diagnózist, majd kislánya születése után már számítottak rá, hogy Vandánál is kiderül az autizmus. Végül így is lett. Az autizmus, mint spektrum zavar egészen különbözően jelenhet meg egy-egy érintettnél. Zétény például enyhébben érintett, ő kommunikál, sokszor angolul is, Vanda viszont súlyosabban érintett. Arról, hogy milyen az élet két autista gyermekkel, illetve miként érintette őket a kamaszkor, Gizella korábban mesélt már a lapunknak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.