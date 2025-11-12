"Az a célunk, hogy biztonságos teret teremtsünk nekik" - az Esőmanók egyesület 15 éve dolgozik az autista gyerekekért

Október 23-án záró gurulást tartottak a motorosok a Tolna vármegyei autista gyermekekért. A jótékonysági motorozásból befolyt összeggel az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesületet munkáját segítették, ami már 2010 óta támogatja az autizmussal érintett családokat. Vizdár-Lőczi Gizella, a civil szervezet aktivistája mesélt nekünk arról, hogy miért fontos felkarolni azokat, akik autizmussal élnek együtt, illetve hogy miért nem kellene az autizmust másodlagos kérdésként kezelni.

Jótékonysági gurulást tartottak a motorosok az Esőmanókért és a autizmussal együtt élő gyerekekért

Fotó: Geronimo MC South motorosklub Facebook oldala

Az Esőmanókat 15 éve hozták létre érintett szülők, egy gyógypedagógus támogatásával. Rendszeresen szerveznek klubfoglalkozásokat és különleges kirándulásokat a csoportok számára, amiket különböző életkorú és súlyosságú autista gyermekek, illetve felnőttek számára alakítottak ki. Egy klubfoglalkozás állhat akár egy közös süteménysütésből, egy mozizásból, farmlátogatásból, vagy épp bobozásból, de működik szülőklub is, ahol autista gyermekek szülei tudnak találkozni egymással és egy kicsit átbeszélni, hogy ki min megy keresztül. Ezenfelül egy évben egyszer szokott családi nap is lenni kutyás, zenés programokkal, illetve kirándulással egybekötve.

Ahhoz, hogy az Esőmanók ingyenesen tudja biztosítani a programokat, rengeteget számítanak az olyan jótékonysági események, mint például most a GERONIMO MC SOUTH motorosklub által szervezett szezonzáró gurulás.

A cél az autizmussal élők integrálása

Ezeken az alkalmakon nem kifejezetten a fejlesztés a cél, hanem sokkal inkább közösségi programokat biztosítanak azoknak, akik sokszor sajnos kiszorulnak minden más közösségből. Az egyesület rengeteg érintettnek nyújt kapaszkodót, tavaly karácsonykor például több mint 150 csomagot állítottak össze a Szekszárd környéki családoknak.

Számunkra az volt a célkitűzés ezekkel a klubokkal, hogy próbáljunk egy biztonságos teret adni a fiataloknak a szociális interakciók területén lévő fejlődésre. Tehát ne legyen feltétlen fejlesztésszagú, de végérvényesen persze ez is fejlesztés. Megtanulják, hogy hogy kapcsolódjanak, hogy kommunikáljanak, hogy illik viselkedni. Ha van feszültség a csoporton belül, akkor azt hogyan tudjuk megoldani, vagy épp ha közel vagyunk egy dühkitöréshez, abból hogyan tudunk kilépni

— fogalmazott Gizella.