Még nincs vége a szezonnak: készíts kovászos cukkinit pofonegyszerűen, ezzel a filléres módszerrel

5. lépés: kovászolás

Az üveget lazán fedd le, például gézzel vagy fedéllel, kistányérral, de ráteheted a tetejét is, de ne csavard rá! Ezután tedd ki az ablakba vagy teraszra, de ne süsse nagyon a nap, inkább félárnyékos helyen legyen, így megőrzi a ropogósságát. 2–3 nap alatt elkészül, de ha nagyon meleg van, akkor 2 nap biztos, hogy elég neki.

6. lépés: szűrés és tárolás

Amikor a cukkini már üdén savanykás, de még roppanós, vedd ki a kenyeret és szűrd le az egészet. A kovászos cukkinit tedd tiszta üvegbe, öntsd rá a leszűrt levet, és tedd be a hűtőbe. Ha már jól lehűlt, akkor eheted is. A hűtőben még napokig tovább érik, és akár 2 hétig is eláll.

Tudtad? A kovászos cukkini nemcsak finom, de jót tesz a bélrendszerednek is! A fermentáció során hasznos tejsavbaktériumok szaporodnak el, amelyek támogatják az emésztést és az immunrendszert. A kapor, fokhagyma és a kenyér természetes módon indítják be ezt a folyamatot – nincs szükség mesterséges savanyítókra. Ráadásul a cukkiniben alig van kalória, így diétás étrendbe is simán beilleszthető.

Tipp: próbáld ki más fűszerekkel is, például koriandermaggal vagy csomborral, így akár minden üveg más karaktert kap!

Teraszon is terem a cukkini? Naná!

Sokan azt hiszik, hogy a cukkini csak kerti ágyásban nevelhető, pedig egy napfényes teraszon vagy erkélyen is bőséges termést hozhat. Elég hozzá egy nagyobb, legalább 30 literes ültetőedény, jó minőségű laza föld, rendszeres öntözés és sok napfény. A cukkini meglepően gyorsan nő, és már 6–8 hét alatt hozhat termést. Válassz kompaktabb, bokros fajtát, például a Black Beauty-t vagy Gold Rush-t, ezek kisebb helyen is jól érzik magukat. Egy jól gondozott tő akár egész nyáron ellát cukkinivel, így garantáltan mindig lesz alapanyagod a kovászoláshoz.

Ha szeretnél cukkinis gabonafasírtot is készíteni a kovászos cukkini mellé, nézd meg a videót!