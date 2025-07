Kerti grillparti húsmentesen - Ha unod már a tarját, akkor ezekkel a finomságokkal hatalmas sikert arathatsz

Ha nem eszel húst, de már rettenetesen unod a grillsajtot, akkor most jól figyelj! A grillparti húsmentesen is lehet óriási gasztronómiai élmény! Ha ezeket az ételeket grillre dobod, akkora sikered lesz, hogy még a húsimádók is téged fognak irigyelni!

Grillparti húsmentesen? De bizony ám! A nyárban az a legszuperebb, hogy akár minden este rendezhetsz grillpartit a barátaiddal, rokonaiddal vagy akár csak kettesben a pároddal. Nincs is annál fantasztikusabb, mint amikor megérzed a készülő finomságok füstös, fűszeres illatát. Ha eddig azt hitted, hogy a grillezés csak a húsimádók kedvelt időtöltése, akkor nagyon tévedsz! A vegetáriánus grillparti ugyanis nem csupán egy szelet grillsajtra korlátozódik – hanem színes, illatos, ízes és kreatív gasztrokaland, ami után senki nem fog a kolbászért sírdogálni. Mutatjuk, mit dobj a rácsra, ha valami igazán finomat sütnél! Kerti grillparti húsmentesen Fotó: NDAB Creativity / Shutterstock Grillparti húsmentesen – kezdjük a körettel! Kezdődjön a grillparti húsmentesen! Ugye ismerős az érzés, hogy amikor beülsz egy étterembe, vagy a barátaid meghívnak vendégségbe, akkor nagyjából a köretekkel kell beérned, ráadásul azok is borzalmasan unalmasak: sült krumpli, párolt rizs, esetleg valami uncsi saláta. Pedig néhány zöldségből és fűszernövényből mennyei étel készülhet, ami akár még önmagában is megállja a helyét. Hozzávalók: 1 db cukkini

1db kápia paprika

3-4 fej gomba

1 db édesburgonya

1 db sárgarépa

1 fej lilahagyma

2-3 szál rozmaring

4-5 levél zsálya

2-3 szál kakukkfű A páchoz: 1 dl olívaolaj

1 evőkanál vaj

3 gerezd apróra vágott fokhagyma

1 kiskanál füstölt só

1 kiskanál mustár

1 kiskanál őrölt zöld bors

1 evőkanál szójaszósz

1 kiskanál citromlé Tetejére: 1 csomag feta sajt Így készítsd el! Egy nagy tálba keverd össze a pác hozzávalóit. A füstölt sóval óvatosan bánj, mert a szójaszósz is sós!

Dobáld a tálba a megtisztított, feldarabolt zöldségeket, a fűszernövényeket és jól forgasd össze a páccal

Hagyd állni legalább fél órát, hogy jól összeérjenek az ízek

Egy grilltálcára borítsd ki az egészet, majd mehet is a grillre

Amikor már majdnem kész, szórd meg a kockára vágott vagy morzsolt fetával, hagyd sülni még 1-2 percig, és már kész is. Grillezett töltött gombafej variációk A gomba grillezve a legfinomabb, főleg, ha megbolondítod néhány finomsággal! 1. variáció: Brie sajttal töltött gombafej Hozzávalók: 6-8 gomba – választhatsz portobellót, mert annak szép nagy feje van, de ha igazán finomat szeretnél készíteni, akkor a barna csiperke a legjobb döntés! Nem csak lényegesen olcsóbb, de ezerszer ízesebb is. Minél nagyobb fejeket keress!

2 csomag brie sajt – nem kell a legdrágább francia sajtot venned, azt tartogasd a sajttálhoz!

2 evőkanál olívaolaj

1 evőkanál vaj

só, bors

3 gerezd fokhagyma préselve Így készítsd el: A gombának törd ki a szárát (ezeket is grillezheted vagy felhasználhatod pástétomhoz, leveshez)

Tedd a fejeket egy tepsire fejjel lefelé fordítva Keverd össze az olívaolajat, vajat, fokhagymát és a fűszereket és ezzel locsold meg a gombát Vágd akkora darabokra a brie sajtot, hogy beleférjen a gombafejekbe, jól nyomkodd bele A tetejét is locsold meg az olívaolajos fűszeres vajjal, és már mehet is a grillre Jó magas hőfokon 10 perc bőven elég neki, akkor jó, ha a gomba még kissé roppanós marad. Tipp: Brie sajt helyett használhatsz mozzarellát is, az kissé könnyedebb ízvilág. 2. variáció: Fokhagymavajjal töltött gomba Hozzávalók a fokhagymavajhoz: 10 dkg vaj

1 egész fej fokhagyma

só, bors, rozmaring Így készítsd el: Egy kis lábosba olvaszd fel a vajad, tedd bele a megpucolt fokhagymákat egészben, majd jöhetnek a fűszerek. Nagyon alacsony hőfokon süsd fél óráig. Figyelj, hogy éppen csak gyöngyözzön a vaj, ne forrjon! Ha elkészült, szedd ki az aranybarnára sült fokhagymákat, nyomd össze pépesre egy villával, tedd egy tálkába, keverj hozzá a vajból, amiben sütötted, hogy egy krémes masszát kapj. Ezzel töltsd meg a gombafejeket és már mehet is a grillre. 10 perc alatt kész is az isteni finomság. Vega burger – hús nélkül is laktató A hamburgerpartiból sem kell kimaradnod, csupán a fűszeres darálthús helyett a házi készítésű zöldségpogácsákat tedd a buciba. Hozzávalók: 1 konzerv csicseriborsó vagy lencse

1 kis fej vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

3 ek zabpehely

só, bors, füstölt pirospaprika

egy kevés összeaprított petrezselyem Így készítsd el: Az összes hozzávalót tedd egy tába, majd botmixerrel pépesítsd össze

Formázz belőle pogácsákat, és süsd meg a grillen mindkét oldalát aranybarnára. Tálald buciban, friss zöldségekkel, humusszal, avokádókrémmel vagy lilahagymalekvárral. Ha még több húsmentes grillötletet szeretnél, nézd meg a videót!