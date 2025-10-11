Ingázó vagy? Mutatjuk, mikor kérheted az utazási költség megtérítését!

Manapság szinte mindenkit érint az „ingázó" kifejezés, hiszen egyre többen élnek vidéken, távolabb a nagyvárosoktól. A munka viszont a városba szólítja az embereket, így fontos kérdés, hogy mivel éri meg bejárni és mi az az utazási költség, amit térít a munkahely. A legfontosabb jogszabály, hogy a munkáltató köteles hozzájárulni a helyközi utazás költségeihez, vagyis ha valaki másik településről jár be dolgozni. Ez általában a tömegközlekedési bérlet vagy jegy árának bizonyos százalékát érinti, illetve meghatározott esetekben a saját gépjárművel történő bejárás költsége is téríthető. Mutatjuk, mik a utazási költség megtérítésének szabályai, hogy mik a legfontosabb részletek és mire figyelj, hogy biztosan kifizessék az ingázásodat.

Így fizeti ki a munkáltató az utazási költséget

Fotó: TippaPatt

Ekkor fizeti az utazási költséget a munkahely

1. Helyközi és helyi bérlet közti különbség

A helyközi közlekedés – például busz, vonat, HÉV – költségtérítése kötelező, a helyi bérlet hozzájárulása, például BKK bérlet megtérítése viszont a munkáltató döntésén múlik. Ha a cég megszervezi a dolgozók szállítását saját buszokkal, akkor nem köteles költségtérítést adni.

2. A teljes árból számolják

A munkáltató köteles legalább a jegy vagy bérlet árának 86%-át megtéríteni helyközi utazás esetén, míg helyi bérleteknél általában a cég belső szabályzata határozza meg a hozzájárulás mértékét.

3. Fontos részletek

Az utazási költség visszatérítéshez szükség van a jegy vagy bérlet bemutatására, sok helyen a számlát is kérik. Enélkül ugyanis nem számfejthető a támogatás. Ezért érdemes rákérdezni, hogy az adott cég milyen dokumentációt vár el. A kifizetés általában havi elszámolásban történik. Ha valaki késik a bérlet leadásával, akkor a térítés átcsúszhat a következő hónapra.

Egyes cégeknél a munkába járásról nyilatkozni is kell, hogy pontosan hol lakik a munkavállaló, milyen útvonalon és milyen közlekedési eszközzel jár. Az is előfordulhat, hogy a címek leadása után a munkáltató maga végez útvonaltervezést, hogy megbizonyosodjon az adatok valóságáról.

Nem ugyanúgy fizetik ki az utazás költségét, ha busszal és ha autóval járunk dolgozni.

Fotó: Morrowind

Nem mindegy, hogy autó vagy tömegközlekedés

4. Így fizetik ki az autózást

Saját gépjármű használatát a munkáltató akkor köteles megtéríteni, ha a dolgozó lakóhelye és munkahelye között nincs tömegközlekedési lehetőség, vagy az olyan időigényes, hogy a munkavállaló nem tudna megfelelően bejutni. Előfordul, hogy a tömegközlekedés bár elérhető, de a munkarend – például éjszakai műszak vagy váltott műszak – miatt reálisan nem használható. Ilyenkor az autós bejárás jogszerűen téríthető.

Az autós munkába járás költsége nem számla alapján történik, hanem egy fix, törvényben rögzített összeg szerint. A jelenleg hatályos szabályozás 9 forintot állapít meg minden megtett kilométer után. Ez azt jelenti, hogy ha valaki például 25 kilométerre lakik a munkahelyétől, akkor oda-vissza 50 kilométert számolhat el naponta, amit a munkanapok számával kell megszorozni.

A költségtérítést általában havonta számolják el, és a bérrel együtt fizetik ki. Az összeg az adott hónapban ténylegesen ledolgozott munkanapokhoz igazodik. Ha valaki szabadságon van vagy betegszabadságát tölti, arra az időszakra nem jár kilométerpénz. Ezért minden hónapban a jelenléti ív és a munkanapok száma a meghatározó.