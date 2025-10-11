Ingázó vagy? Mutatjuk, mikor kérheted az utazási költség megtérítését!

Manapság szinte mindenkit érint az „ingázó" kifejezés, hiszen egyre többen élnek vidéken, távolabb a nagyvárosoktól. A munka viszont a városba szólítja az embereket, így fontos kérdés, hogy mivel éri meg bejárni és mi az az utazási költség, amit térít a munkahely. A legfontosabb jogszabály, hogy a munkáltató köteles hozzájárulni a helyközi utazás költségeihez, vagyis ha valaki másik településről jár be dolgozni. Ez általában a tömegközlekedési bérlet vagy jegy árának bizonyos százalékát érinti, illetve meghatározott esetekben a saját gépjárművel történő bejárás költsége is téríthető. Mutatjuk, mik a utazási költség megtérítésének szabályai, hogy mik a legfontosabb részletek és mire figyelj, hogy biztosan kifizessék az ingázásodat.
A helyközi közlekedés – például busz, vonat, HÉV – költségtérítése kötelező, a helyi bérlet hozzájárulása, például BKK bérlet megtérítése viszont a munkáltató döntésén múlik. Ha a cég megszervezi a dolgozók szállítását saját buszokkal, akkor nem köteles költségtérítést adni.
A munkáltató köteles legalább a jegy vagy bérlet árának 86%-át megtéríteni helyközi utazás esetén, míg helyi bérleteknél általában a cég belső szabályzata határozza meg a hozzájárulás mértékét.
Az utazási költség visszatérítéshez szükség van a jegy vagy bérlet bemutatására, sok helyen a számlát is kérik. Enélkül ugyanis nem számfejthető a támogatás. Ezért érdemes rákérdezni, hogy az adott cég milyen dokumentációt vár el. A kifizetés általában havi elszámolásban történik. Ha valaki késik a bérlet leadásával, akkor a térítés átcsúszhat a következő hónapra.
Egyes cégeknél a munkába járásról nyilatkozni is kell, hogy pontosan hol lakik a munkavállaló, milyen útvonalon és milyen közlekedési eszközzel jár. Az is előfordulhat, hogy a címek leadása után a munkáltató maga végez útvonaltervezést, hogy megbizonyosodjon az adatok valóságáról.
Saját gépjármű használatát a munkáltató akkor köteles megtéríteni, ha a dolgozó lakóhelye és munkahelye között nincs tömegközlekedési lehetőség, vagy az olyan időigényes, hogy a munkavállaló nem tudna megfelelően bejutni. Előfordul, hogy a tömegközlekedés bár elérhető, de a munkarend – például éjszakai műszak vagy váltott műszak – miatt reálisan nem használható. Ilyenkor az autós bejárás jogszerűen téríthető.
Az autós munkába járás költsége nem számla alapján történik, hanem egy fix, törvényben rögzített összeg szerint. A jelenleg hatályos szabályozás 9 forintot állapít meg minden megtett kilométer után. Ez azt jelenti, hogy ha valaki például 25 kilométerre lakik a munkahelyétől, akkor oda-vissza 50 kilométert számolhat el naponta, amit a munkanapok számával kell megszorozni.
A költségtérítést általában havonta számolják el, és a bérrel együtt fizetik ki. Az összeg az adott hónapban ténylegesen ledolgozott munkanapokhoz igazodik. Ha valaki szabadságon van vagy betegszabadságát tölti, arra az időszakra nem jár kilométerpénz. Ezért minden hónapban a jelenléti ív és a munkanapok száma a meghatározó.
A utazási költség elszámoláshoz szükség van egy írásbeli nyilatkozatra, amelyben a dolgozó rögzíti, hogy melyik településről, milyen távolságból és milyen gyakorisággal jár be. Egyes munkáltatók kérhetnek kiegészítő dokumentumokat, például a lakcímkártya másolatát, hogy igazolják az állandó vagy tartózkodási helyet. Ez segíti elkerülni a visszaéléseket.
Ha a munkavállalónak nincs más lehetősége, a munkáltató köteles a kilométerenként meghatározott összeget teljes mértékben megfizetni.
Ha azonban lenne tömegközlekedési lehetőség, de a munkáltató külön engedéllyel mégis elfogadja az autós bejárást, akkor előfordulhat, hogy csak részben jár hozzájárulás. Ilyenkor a belső szabályzat dönti el ennek a pontos mértékét.
Bár a törvény meghatározza a minimumot, a cégek gyakran saját belső előírásokat is alkalmaznak.
Előfordulhat, hogy a munkáltató csak bizonyos távolság felett fizet, vagy külön kérelemhez köti az autós munkába járás engedélyezését.
Egyes vállalatok pedig a kötelezőnél magasabb térítést adnak, de ezt általában adóköteles juttatásként kezelik. Érdemes ezért minden esetben tájékozódni a vállalati HR-nél vagy a kollektív szerződésben rögzített szabályokról.
Ha a munkáltató nem fizet, a dolgozó először a főnökéhez, vagy a HR-hez fordulhat, végső esetben pedig a munkaügyi hatóságot vonhatja be. Náluk panaszt tenni személyesen, írásban postai úton, vagy online, az Ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlap kitöltésével lehetséges.
