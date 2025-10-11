Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Brigitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ingázó vagy? Mutatjuk, mikor kérheted az utazási költség megtérítését!

szabály
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 12:45
utazásmunkáltatótérítésmunkába járástippéletmódköltség
A munkába járás költsége sokak számára jelentős kiadás, ám a jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a munkáltató megtérítse ennek egy részét. Ennek azonban szigorú feltételei és szabályai vannak, amivel érdemes tisztában lenni, ha szeretnénk az utazási költség egy részét visszakapni.

Manapság szinte mindenkit érint az „ingázó" kifejezés, hiszen egyre többen élnek vidéken, távolabb a nagyvárosoktól. A munka viszont a városba szólítja az embereket, így fontos kérdés, hogy mivel éri meg bejárni és mi az az utazási költség, amit térít a munkahely. A legfontosabb jogszabály, hogy a munkáltató köteles hozzájárulni a helyközi utazás költségeihez, vagyis ha valaki másik településről jár be dolgozni. Ez általában a tömegközlekedési bérlet vagy jegy árának bizonyos százalékát érinti, illetve meghatározott esetekben a saját gépjárművel történő bejárás költsége is téríthető. Mutatjuk, mik a utazási költség megtérítésének szabályai, hogy mik a legfontosabb részletek és mire figyelj, hogy biztosan kifizessék az ingázásodat.

utazási költséget visszatérítése
Így fizeti ki a munkáltató az utazási költséget
Fotó: TippaPatt

Ekkor fizeti az utazási költséget a munkahely

1. Helyközi és helyi bérlet közti különbség

A helyközi közlekedés – például busz, vonat, HÉV – költségtérítése kötelező, a helyi bérlet hozzájárulása, például BKK bérlet megtérítése viszont a munkáltató döntésén múlik. Ha a cég megszervezi a dolgozók szállítását saját buszokkal, akkor nem köteles költségtérítést adni.

2. A teljes árból számolják

A munkáltató köteles legalább a jegy vagy bérlet árának 86%-át megtéríteni helyközi utazás esetén, míg helyi bérleteknél általában a cég belső szabályzata határozza meg a hozzájárulás mértékét. 

3. Fontos részletek

Az utazási költség visszatérítéshez szükség van a jegy vagy bérlet bemutatására, sok helyen a számlát is kérik. Enélkül ugyanis nem számfejthető a támogatás. Ezért érdemes rákérdezni, hogy az adott cég milyen dokumentációt vár el. A kifizetés általában havi elszámolásban történik. Ha valaki késik a bérlet leadásával, akkor a térítés átcsúszhat a következő hónapra. 

Egyes cégeknél a munkába járásról nyilatkozni is kell, hogy pontosan hol lakik a munkavállaló, milyen útvonalon és milyen közlekedési eszközzel jár. Az is előfordulhat, hogy a címek leadása után a munkáltató maga végez útvonaltervezést, hogy megbizonyosodjon az adatok valóságáról.

Utazási költség visszatérítés tömegközlekedés esetén
Nem ugyanúgy fizetik ki az utazás költségét, ha busszal és ha autóval járunk dolgozni.
Fotó: Morrowind

Nem mindegy, hogy autó vagy tömegközlekedés

4. Így fizetik ki az autózást

Saját gépjármű használatát a munkáltató akkor köteles megtéríteni, ha a dolgozó lakóhelye és munkahelye között nincs tömegközlekedési lehetőség, vagy az olyan időigényes, hogy a munkavállaló nem tudna megfelelően bejutni. Előfordul, hogy a tömegközlekedés bár elérhető, de a munkarend – például éjszakai műszak vagy váltott műszak – miatt reálisan nem használható. Ilyenkor az autós bejárás jogszerűen téríthető.

Az autós munkába járás költsége nem számla alapján történik, hanem egy fix, törvényben rögzített összeg szerint. A jelenleg hatályos szabályozás 9 forintot állapít meg minden megtett kilométer után. Ez azt jelenti, hogy ha valaki például 25 kilométerre lakik a munkahelyétől, akkor oda-vissza 50 kilométert számolhat el naponta, amit a munkanapok számával kell megszorozni.

A költségtérítést általában havonta számolják el, és a bérrel együtt fizetik ki. Az összeg az adott hónapban ténylegesen ledolgozott munkanapokhoz igazodik. Ha valaki szabadságon van vagy betegszabadságát tölti, arra az időszakra nem jár kilométerpénz. Ezért minden hónapban a jelenléti ív és a munkanapok száma a meghatározó.

5. Legyen kéznél a lakcímkártya

A utazási költség elszámoláshoz szükség van egy írásbeli nyilatkozatra, amelyben a dolgozó rögzíti, hogy melyik településről, milyen távolságból és milyen gyakorisággal jár be. Egyes munkáltatók kérhetnek kiegészítő dokumentumokat, például a lakcímkártya másolatát, hogy igazolják az állandó vagy tartózkodási helyet. Ez segíti elkerülni a visszaéléseket.

6. Amikor csak részleges jár

Ha a munkavállalónak nincs más lehetősége, a munkáltató köteles a kilométerenként meghatározott összeget teljes mértékben megfizetni. 

Ha azonban lenne tömegközlekedési lehetőség, de a munkáltató külön engedéllyel mégis elfogadja az autós bejárást, akkor előfordulhat, hogy csak részben jár hozzájárulás. Ilyenkor a belső szabályzat dönti el  ennek a pontos mértékét.

7. A kivétel erősíti a szabályt

Bár a törvény meghatározza a minimumot, a cégek gyakran saját belső előírásokat is alkalmaznak. 

Előfordulhat, hogy a munkáltató csak bizonyos távolság felett fizet, vagy külön kérelemhez köti az autós munkába járás engedélyezését.

 Egyes vállalatok pedig a kötelezőnél magasabb térítést adnak, de ezt általában adóköteles juttatásként kezelik. Érdemes ezért minden esetben tájékozódni a vállalati HR-nél vagy a kollektív szerződésben rögzített szabályokról.

Kihez forduljunk, ha nem fizeti a munkáltató utazási költségeket?

Ha a munkáltató nem fizet, a dolgozó először a főnökéhez, vagy a HR-hez fordulhat, végső esetben pedig a munkaügyi hatóságot vonhatja be. Náluk panaszt tenni személyesen, írásban postai úton, vagy online, az Ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlap kitöltésével lehetséges.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu