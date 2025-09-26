A munkahelyi jóllétből születik az igazi érték

A Lidl több mint 9 500 embert foglalkoztat, ezzel hazánk 9. legnagyobb munkáltatója. Stabil, hosszú távú munkalehetőséget kínál versenyképes bérekkel és kiemelkedő juttatási csomaggal: minden teljes munkaidőben dolgozó havonta nettó 35 000 forintot (a részmunkaidőben dolgozók időarányosítva) kap a Lidl-kártyájára, amelyet az áruházakban tudnak levásárolni. A munkába járás költségeit a törvényben előírtnál magasabb mértékben támogatja a vállalat, hogy mindenki könnyebben és kényelmesebben érkezhessen a munkahelyére.
A Lidl azonban nemcsak a pénzügyi előnyökre koncentrál. A vállalat célja, hogy munkavállalói szakmailag is folyamatosan fejlődhessenek. Ehhez onboarding programokat, személyre szabott visszajelzéseket, vezetői támogatást és rendszeres csapatépítő eseményeket biztosít, így minden dolgozó könnyen megtalálhatja a helyét, emellett lehetőséget kaphat a nemzetközi karrierépítésre is.
Elismerések a munkavállalói jóllétért
A Lidl Magyarország munkáltatói elkötelezettségét a HR-szakma is elismeri. A vállalat negyedszer kapta meg a Top Employers Institute „Top Employer” minősítését, amely a világ legkiemelkedőbb munkáltatóit díjazza. Emellett a PwC Magyarország „Év Legvonzóbb Munkahelye” díját, a DreamJobs „Szerethető Munkahelyek” elismerését, valamint a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány „Év Gondoskodó Munkahelye 2024” különdíját is kiérdemelte törekvéseivel a Lidl.
A Lidl 2016 tavasza óta működtet átfogó vállalati egészségprogramot, amely minden munkavállaló számára elérhető. Ennek keretében a dolgozók igénybe vehetik a preventív jellegű szűrővizsgálatokat, diagnosztikai szolgáltatásokat, gyógytornát, valamint akár egynapos sebészeti ellátást, idén pedig ügyeleti és fogászati ellátással is bővült ez a csomag.
A megelőzés is kiemelt szerepet kap: évente egy Egészségnapot biztosít a vállalat, amelyen a munkavállalók az éves szabadságkereten felül vehetnek részt szűrővizsgálatokon. A kezdeményezés nagy sikernek örvend, tavaly a dolgozók döntő többsége élt ezzel a lehetőséggel, összesen több mint 13 ezer vizsgálat történt. A program a családtagokra is kiterjeszthető, így a hozzátartozók is igénybe vehetik a magánklinikai szolgáltatásokat, ami különösen nagy segítség a családos munkavállalóknak.
Tudatos életmód és sport a mindennapokban
A Lidl nemcsak az egészségügyi szolgáltatásokat biztosítja, hanem aktívan ösztönzi a munkavállalóit a tudatos életmódra és a rendszeres mozgásra a következőkkel:
Gyümölcsnapok: hetente többször friss gyümölcsöt biztosít a vállalat dolgozóinak, ezzel támogatva a megfelelő táplálkozást és a napi energiaszint fenntartását.
Lidl Runners Club: minden futni szerető dolgozó számára nyitott lehetőség, amely motiváló közösséget biztosít és az egészséges szokások mellett a csapatszellemet is erősíti.
Sporttámogatás: a vállalat átvállalja bizonyos sportversenyek nevezési díját. Ilyen például a Vivicitta városvédő futás vagy a Balaton-átúszás.
All You Can Move (AYCM) SportPass: kedvező áron elérhető bérlet a munkavállalók számára, amely országosan több száz sportcentrumban biztosít korlátlan lehetőséget több mint 200 mozgásforma kipróbálására.
A Lidl továbbá Vállalati Egészségnagyköveteket is kinevez, akik a munkahelyen edukációs rendezvényeken sajátítanak el speciális ismereteket az egészséges életmódról, majd ezeket átadják kollégáiknak. Így a tudatos életmód és a prevenció a mindennapok természetes részévé válik.
A munkahely, ahol a dolgozók jólléte érték
A Lidl Magyarország nemcsak piacvezető áruházlánc, hanem felelős munkáltató is. Egészségprogramjai, sport- és étkezéstámogatása, valamint családbarát lehetőségei mind azt szolgálják, hogy a dolgozók energikusan, motiváltan és egészségesen végezhessék munkájukat. Az áruházláncot ezért a vásárlók mellett a munkavállalóknak is igazán megéri választani, hiszen a Lidl folyamatosan arra törekszik, hogy a munkahelyi jóllétbe fektetett figyelemmel valódi értéket teremtsen.
