A munkahelyi jóllétből születik az igazi érték

A Lidl több mint 9 500 embert foglalkoztat, ezzel hazánk 9. legnagyobb munkáltatója. Stabil, hosszú távú munkalehetőséget kínál versenyképes bérekkel és kiemelkedő juttatási csomaggal: minden teljes munkaidőben dolgozó havonta nettó 35 000 forintot (a részmunkaidőben dolgozók időarányosítva) kap a Lidl-kártyájára, amelyet az áruházakban tudnak levásárolni. A munkába járás költségeit a törvényben előírtnál magasabb mértékben támogatja a vállalat, hogy mindenki könnyebben és kényelmesebben érkezhessen a munkahelyére.

A Lidl hazánk 9. legnagyobb munkáltatója. Forrás: Lidl

A Lidl azonban nemcsak a pénzügyi előnyökre koncentrál. A vállalat célja, hogy munkavállalói szakmailag is folyamatosan fejlődhessenek. Ehhez onboarding programokat, személyre szabott visszajelzéseket, vezetői támogatást és rendszeres csapatépítő eseményeket biztosít, így minden dolgozó könnyen megtalálhatja a helyét, emellett lehetőséget kaphat a nemzetközi karrierépítésre is.

Elismerések a munkavállalói jóllétért

A Lidl Magyarország munkáltatói elkötelezettségét a HR-szakma is elismeri. A vállalat negyedszer kapta meg a Top Employers Institute „Top Employer” minősítését, amely a világ legkiemelkedőbb munkáltatóit díjazza. Emellett a PwC Magyarország „Év Legvonzóbb Munkahelye” díját, a DreamJobs „Szerethető Munkahelyek” elismerését, valamint a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány „Év Gondoskodó Munkahelye 2024” különdíját is kiérdemelte törekvéseivel a Lidl.

Egészségprogram minden Lidl dolgozónak

A Lidl 2016 tavasza óta működtet átfogó vállalati egészségprogramot, amely minden munkavállaló számára elérhető. Ennek keretében a dolgozók igénybe vehetik a preventív jellegű szűrővizsgálatokat, diagnosztikai szolgáltatásokat, gyógytornát, valamint akár egynapos sebészeti ellátást, idén pedig ügyeleti és fogászati ellátással is bővült ez a csomag.

A megelőzés is kiemelt szerepet kap: évente egy Egészségnapot biztosít a vállalat, amelyen a munkavállalók az éves szabadságkereten felül vehetnek részt szűrővizsgálatokon. A kezdeményezés nagy sikernek örvend, tavaly a dolgozók döntő többsége élt ezzel a lehetőséggel, összesen több mint 13 ezer vizsgálat történt. A program a családtagokra is kiterjeszthető, így a hozzátartozók is igénybe vehetik a magánklinikai szolgáltatásokat, ami különösen nagy segítség a családos munkavállalóknak.