Lázár János: Személyes célom, hogy a közösségi közlekedés az utasokról szóljon

Lázár János
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 12:55
KözlekedésInfót tartott a miniszter. Mutatjuk a részleteket.

Magyarországon 4 millió ember indul útnak nap, mint nap. Miközben egyre több autó kerül az emberek tulajdonában, egyre többen választják a tömegközlekedést is. Éppen ezért párhuzamosan zajlik az úthálózat és kötött pályák felújítása - írja a Ripost

Lázár János KözlekedésInfó címen sajtótájékoztatót tartott Fotó: Lehoczky Péter /  MTI

Lázár János a sajtótájékoztatóját azzal kezdte, hogy menetrend szerint, késés nélkül megérkezett az Otthon Start Program, ami több százezer fiatalnak kínál lehetőséget arra, hogy ne bérelni kelljen az otthonukat, hanem saját tulajdonuk lehessen. A miniszter szerint a fix 3%-os hitel rengeteg fiatalnak teszi lehetővé, hogy otthonhoz jusson, ezt követően pedig rátért a közlekedés helyzetére.

2022. novembere óta, amit elértünk 2025. szeptemberéig az az, hogy abból a válságból, amiben a MÁV és a Volán már 40-50 éve van sikerült ezt a két vállalkozást kimozdítanunk

– mondta Lázár János.

Egyre több gépjármű kerül tulajdonba, közben egye többen választják a tömegközlekedést is

Az elmúlt években egyre növekszik az autóvásárlások száma, legyen ez akár használt-, akár új autó. Éppen ezért felvetődött a kérdés, hogy milyen téren van szükség a tömegközlekedés fejlesztésére, illetve van-e egyáltalán szükség rá. A felmérések azt mutatják, hogy nagyon is, ugyanis az utóbbi időben egyre több autótulajdonos teszi le az autót és jár munkába tömegközlekedéssel

Jól mutatja ezt az eladott bérletek száma: 21 millió bérletet adtak el, amióta bevezették a vármegye-, illetve országbérleteket, ami azt jelenti, hogy egy hónapban egymillió bérletet vásárolnak az emberek.

Ezek mögött a számok mögött több tényező is áll. Egyrészt az, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a munkavállalók száma, másrészt az olcsó bérlet konstrukció. A magyar tömegközlekedés az 5. legolcsóbb az Európai Unióban, egy havi Pest vármegye bérlet egy diák számára mindössze 950 forintba kerül. Ugyanakkor a folyamatos fejlesztéseknek hála nő az utasok elégedettsége is a tömegközlekedéssel kapcsolatban, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett.

Szeptember közepétől elindul az M1-es autópálya hatsávosítása

Lázár János bejelentette, hogy szeptember 15-től kezdetét veszi Európa legnagyobb forgalomkorlátozása. A cél az M1-es autópálya 6 sávra szélesítése Budapest és Bábolna között, ami a tervek szerint 2029. decemberéig fog elkészülni. Ezidő alatt a Győr felé vezető oldalon 2+1 sáv lesz járható, a Budapest felé vezető oldalon viszont csak egy, ezért számolni kell a forgalom megnövekedésével. Mivel ez nagyban megnehezíti a agglomerációból ingázók életét, ezért a miniszter egy anyagi kompenzációt szeretne bevezetni: a Győr-Moson-Sopron-, a Komárom-, a Fejér-, illetve a Pest vármegyéből ingázók jövőre 15.000 forintért vásárolhatják majd meg az érintett 4 megyére érvényes autópálya matricát. 

Jó hír a KözlekedésInfón: tovább folytatódik a MÁV és a Volán korszerűsítése

Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatója elmondta, hogy idén nyáron jelentősen javult a menetrendszerűség, csökkentek a késések. Ez több mindennek is köszönhető. 

  • Bevezetésre került a késési biztosítás.
  • Tavaly nyáron például előfordult, hogy több IC kocsi is hiányzott, idén azonban ez egyáltalán ne fordult elő, kellően felkészültek a nyári utasforgalomra.
  •  Zajlik a mozdonycsere program is: 100 mozdonyt terveznek lecserélni, amiből 40 cseréje már meg is történt.
  • A 200 autóbuszos tartalékrendszer sokat segített például a nagy viharok során, amik vonatpótlásnál nagy szerepet kaptak.

Közben zajlik a mosdók felújítása is, illetve javul a vonatok tisztasága is. Naponta 300-szor takarítják a vonatokat, ezzel kapcsolatban a legpozitívabb a visszajelzés. Folyamatosan fejlesztik a MÁV applikációt is, most épp a térképes keresés fejlesztése van folyamatban. 

Lázár János elmondta, hogy messze van még a siker és ez nem az öndicséret időszaka, de a tömegközlekedés elkezdett az utasokról szólni, ami lényegében a közösségi közlekedés célja.

 

