Kipróbáltuk a család új kis kedvencét – Íme a környezettudatos Citroën ë-C3 Aircross

autóvilág
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 19:15
CitroenCitroen C3 Aircrossautóteszt
A francia márka végre felismerte, hogy az elektromos autózás nem csak a luxusmodellek kiváltsága lehet. Ilyen a stílusos, modern, könnyen kezelhető és megfizethető Citroën ë-C3 Aircross, amely a már ismert kompakt SUV vonalait ötvözi egy modern, teljesen elektromos hajtáslánccal. Gyere, és ismerd meg velünk közelebbről!

A Citroën ë-C3 Aircross letisztult formáival, kényelmes belső terével és biztonságos, teljesen elektromos hajtásláncával ideális társ a mindennapi rohanásban – legyen szó a gyerekek fuvarozásáról, munkába járásról vagy egy könnyed családi kiruccanásról. Nem egy kemény sportautó, de nem is annak szánták: ez az autó az okos, tudatos döntések megtestesítője, amely nulla károsanyag-kibocsátással, lenyűgöző hatótávolsággal könnyíti meg az életünket. Nézzük a Citroën ë-C3 tesztjét női szemmel!

Citroën ë-C3 teszt példánya, a márka jelzés közelről fotózva, szürke színben
Citroën ë-C3 Aircross: ebben az autó sokkal több van, mint azt elsőre gondolnád
Fotó: Antalfi Krisztina

Menetpróbán a Citroën ë-C3 Aircross: tökéletes társ az aktív életmódot folytatók számára

A modell a francia márka kínálatának fontos szereplője, hiszen a kis- és kompakt SUV kategória ma az egyik legnépszerűbb szegmens Európában. A típus eddig benzines és dízel motorokkal volt elérhető, de a piac változása, a szigorodó környezetvédelmi szabályok és az ügyféligények miatt elérkezett az idő a villanyos változathoz is. Az ë-C3 Aircross ráadásul nem pusztán egy meglévő modell „elektromosított” verziója: a Citroën igyekezett úgy kialakítani, hogy az elektromos hajtás valóban előny és örömteli vezetés legyen. Az új padlólemez, a frissített akkumulátortechnológia és a belső tér átalakítása mind-mind ezt szolgálja. A gyártás Szlovákiában zajlik, ami a logisztikai költségeket és így az árat is kedvezőbbé teszi a versenytársakhoz képest.

Külcsín, ami megfog: masszív autó, franciásan kidolgozott részletekkel

Az ë-C3 Aircross külsőre hű maradt ahhoz, amit a márkától már megszokhattunk: játékos, mégis robusztus dizájn, jellegzetes LED-es fényszórókkal és a Citroën új emblémájával. Lekerekített vonalai, játékos színkombinációi és egyedi részletei – például a jellegzetes Airbump betétek – fiatalos, vidám karaktert kölcsönöznek neki. Akár klasszikus eleganciára, akár vagány városi stílusra vágyunk, a testreszabható színeknek és dizájnelemeknek köszönhetően megtalálhatjuk a hozzánk legjobban illő verziót.

Citroën ë-C3 külseje
Friss arculat, letisztult vonalak – az ë-C3 Aircross játékos, mégis karakteres SUV-megjelenést kínál
Fotó: Antalfi Krisztina

A 4,39 méteres hossz, a 2,67 méteres tengelytáv és a 1,66 méteres magasság arányai jól eltaláltak: kellően kompakt a városi közlekedéshez, ugyanakkor elég nagy ahhoz, hogy családi autónak is beváljon. Az SUV-jellegű burkolatok, a tetősínek és a nagyobb kerékívek komolyabb kiállást kölcsönöznek neki, de közben nem veszíti el a franciás légies könnyedséget.

Belső tér, ami megfog: kényelem és vezetést segítő technológia

A belső tér nem feltétlenül a luxus életérzésre, mint inkább a Citroën védjegyének számító kényelemre épít. Beülve kissé puritán autóban érezzük magunkat, amit a középkategóriás, fekete műanyag felületek és a leegyszerűsített formavilág jellemez – ezen pedig a porfogó zongoralakk sem igazán javít. A „Advanced Comfort” ülések azonban hosszabb távon is nagyon kényelmesek, az üléspozíció magas, ami nemcsak a vezetőnek ad jó rálátást az útra, de az utasoknak is kellemes utazási élményt biztosít. Ez különösen fontos, ha városban vezetünk vagy gyerekülést is használunk. A digitális műszeregység letisztult, könnyen olvasható, a központi érintőképernyő pedig a legfontosabb funkciókat kínálja – bár a Citroën itt sem vitte túlzásba a dolgokat, hisz a kezelőfelület inkább egyszerű, mint futurisztikus.

A sávtartó asszisztens, a vészfékrendszer (szerintem ez az egyik leghasznosabb, biztonságot adó rendszer), a holttérfigyelő, a visszagurulás-gátló és a parkolószenzor mind hozzájárul ahhoz, hogy nőként is sokkal magabiztosabban üljünk a volán mögött – anélkül, hogy a párunk az anyós ülésről figyelne minket. Az Apple CarPlay és Android Auto kompatibilitás pedig gondoskodik arról, hogy mindig kapcsolatban maradjunk szeretteinkkel – akár telefonálunk, akár a kedvenc zenénket hallgatjuk a reggeli dugóban.

Apró autó, nagy meglepetés: pakolásban így is verhetetlen

A belső helykínálat munkába járáshoz vagy családi használatra is elegendő: hátul két felnőtt kényelmesen elfér. Bár kompakt városi autóról van szó, a csomagtartó mérete kellemes meglepetés: alaphelyzetben 310 liter körüli, ami bőven elég a hétköznapi bevásárláshoz vagy egy hosszabb hétvégi kiránduláshoz vagy akár egy nagyobb gyerekholmik szállításához is. A ledönthető hátsó üléseknek köszönhetően még nagyobb helyet nyerhetünk, ha éppen egy bútor-túra vagy egy hosszabb utazás van tervben.

Citroën ë-C3 belső tere
Tágas, kényelmes utastér „Advanced Comfort” ülésekkel és családbarát csomagtérrel
Fotó: Antalfi Krisztina

Az apró pakolórekeszek jól jönnek a mindennapokban: van hely a palacknak, a gyerek játékainak vagy a kézfertőtlenítőnek, így minden kéznél lehet, amit útközben használsz.

A gumiszőnyegért szerintem plusz pont jár az autónak. Praktikus és strapabíró megoldás, ami minden évszakban megállja a helyét – legyen szó esős, saras őszi napokról vagy havas téli reggelekről. A nagy teherbírású anyagból készült szőnyegek nemcsak megkönnyítik a takarítást, hanem maximális védelmet nyújtanak a belső térnek az időjárás viszontagságaival szemben. Ez pedig különösen jól jön, ha gyerekekkel utazunk, bevásárolni járunk vagy épp a kutyát is magunkkal visszük a családi kikapcsolódáshoz. Egy szóval: ez az autó nem „kirakatnak” készült, hanem valódi családi életre.

Indulásra kész: könnyed vezetési élmény az utakon

Ami az első pillanattól feltűnik, az a nyugodt, csendes suhanás. Az elektromos hajtás nemcsak környezetbarát, de elképesztően kényelmes is: nincs motorzaj, nincs rezgés, csak finom, egyenletes haladás. Az ë-C3 Aircross szíve egy 83 kW-os (113 lóerős) elektromotor, amely kb. 125 Nm nyomatékot ad le. Elsőkerék-hajtással, egyszerű szerkezettel érkezik, hiszen a cél itt nem a sportos vezetés, hanem a megbízható, mindennapi közlekedés. A 0–100 km/h gyorsulás 12–13 másodperc között alakul, a végsebesség 130 km/h körül van – vagyis autópályán sem kell tartani attól, hogy feltartanánk a forgalmat, de ez nem a „bal sávos” villanyautó.

Az akkumulátor 44 kWh kapacitású LFP (lítium-vas-foszfát) technológiával, amely tartósabb és biztonságosabb, bár energiasűrűségben szerényebb, mint a drágább NMC cellák. A hivatalos WLTP hatótáv körülbelül 300 km, ami a mindennapi városi és elővárosi közlekedéshez bőven elegendő. Országúton és autópályán ez az érték értelemszerűen csökken, de a napi 50–150 kilométeres ingázásokhoz ideális.

Citroën ë-C3 hátulja, a csomagtartó zárva, az autó áll a parkolóban.
44 kWh-s akkumulátor és 100 kW-os gyorstöltés – a mindennapi villanyautózás praktikus alapjai
Fotó: Antalfi Krisztina

A töltés szintén a mindennapi igényekhez igazodik: AC oldalon 7,4 kW-os fedélzeti töltő dolgozik, így otthon vagy munkahelyen egy éjszaka alatt teljesen feltölthető az autó. DC gyorstöltéssel 100 kW teljesítmény is elérhető, amivel a 20-80 százalékos töltés körülbelül 26 perc alatt megtörténik. Ez hosszabb utazások során teszi könnyebbé a tervezést. Az akkumulátorra a Citroën 8 év vagy 160 ezer kilométer garanciát vállal, minimum 70 százalékos kapacitásmegőrzés mellett.

Összefoglalva a Citroën ë-C3 teszt eredménye

Ha te is azok közé tartozol, akik reggelente folyton rohannak, viszik a gyereket az oviba, suliba, utána munkába sietnek, délután pedig a családi bevásárlás és edzés között zsonglőrködnek, akkor pontosan tudod, mennyire nem mindegy, milyen autóval csinálod végig az egész napot. Az új, teljesen elektromos Citroën ë-C3 éppen az ilyen rohanós, városi életre született: tágas, kényelmes, könnyen kezelhető és még stílusos is – pont, mint egy jól megválasztott táska, amibe akár a fél életünk is belefér. Ez az autó nem száguldásra született, hanem arra, hogy nyugodtan, biztonságosan és stresszmentesen eljussunk vele mindenhova, ahová épp oda akarunk érni.

Az ë-C3 Aircross azoknak szól, akik szeretnének átállni elektromosra, de nem akarnak kompromisszumot kötni a családi használhatóságban. Ha van otthoni töltési lehetőség, akkor ideális társ lehet a mindennapokban. Az elektromobilitás nem luxus többé, hanem elérhető alternatíva.

Citroën ë-C3 műszaki adatok:

  • Hosszúság (mm) 4395
  • Szélesség (mm) 1795
  • Magasság (mm) 1660
  • Tengelytáv (mm) 2672
  • Tömeg (kg) 1504
  • Csomagtartó (l) 460
  • Forduókör (m) 10,9
  • Nettó akkukapacitás (kWh) 44
  • WLTP hatótáv (km) 306
  • Teljesítmény (kW / LE) 83 / 113
  • Végsebesség (km/h) 145
  • Gyorsulás 0-100 km/h (mp) 12,9
  • Töltési teljesítmény (kW) 100
  • Fedélzeti töltő (kW) 7,4 (opcionálisan 11)
  • Induló ár 10.190.000 Ft

Ha tetszik az autó, akkor ezt ezt a videót egyenesen imádni fogod!

