Kipróbáltuk a család új kis kedvencét – Íme a környezettudatos Citroën ë-C3 Aircross

A Citroën ë-C3 Aircross letisztult formáival, kényelmes belső terével és biztonságos, teljesen elektromos hajtásláncával ideális társ a mindennapi rohanásban – legyen szó a gyerekek fuvarozásáról, munkába járásról vagy egy könnyed családi kiruccanásról. Nem egy kemény sportautó, de nem is annak szánták: ez az autó az okos, tudatos döntések megtestesítője, amely nulla károsanyag-kibocsátással, lenyűgöző hatótávolsággal könnyíti meg az életünket. Nézzük a Citroën ë-C3 tesztjét női szemmel!

Citroën ë-C3 Aircross: ebben az autó sokkal több van, mint azt elsőre gondolnád

Fotó: Antalfi Krisztina

Menetpróbán a Citroën ë-C3 Aircross: tökéletes társ az aktív életmódot folytatók számára

A modell a francia márka kínálatának fontos szereplője, hiszen a kis- és kompakt SUV kategória ma az egyik legnépszerűbb szegmens Európában. A típus eddig benzines és dízel motorokkal volt elérhető, de a piac változása, a szigorodó környezetvédelmi szabályok és az ügyféligények miatt elérkezett az idő a villanyos változathoz is. Az ë-C3 Aircross ráadásul nem pusztán egy meglévő modell „elektromosított” verziója: a Citroën igyekezett úgy kialakítani, hogy az elektromos hajtás valóban előny és örömteli vezetés legyen. Az új padlólemez, a frissített akkumulátortechnológia és a belső tér átalakítása mind-mind ezt szolgálja. A gyártás Szlovákiában zajlik, ami a logisztikai költségeket és így az árat is kedvezőbbé teszi a versenytársakhoz képest.

Külcsín, ami megfog: masszív autó, franciásan kidolgozott részletekkel

Az ë-C3 Aircross külsőre hű maradt ahhoz, amit a márkától már megszokhattunk: játékos, mégis robusztus dizájn, jellegzetes LED-es fényszórókkal és a Citroën új emblémájával. Lekerekített vonalai, játékos színkombinációi és egyedi részletei – például a jellegzetes Airbump betétek – fiatalos, vidám karaktert kölcsönöznek neki. Akár klasszikus eleganciára, akár vagány városi stílusra vágyunk, a testreszabható színeknek és dizájnelemeknek köszönhetően megtalálhatjuk a hozzánk legjobban illő verziót.

Friss arculat, letisztult vonalak – az ë-C3 Aircross játékos, mégis karakteres SUV-megjelenést kínál

Fotó: Antalfi Krisztina

A 4,39 méteres hossz, a 2,67 méteres tengelytáv és a 1,66 méteres magasság arányai jól eltaláltak: kellően kompakt a városi közlekedéshez, ugyanakkor elég nagy ahhoz, hogy családi autónak is beváljon. Az SUV-jellegű burkolatok, a tetősínek és a nagyobb kerékívek komolyabb kiállást kölcsönöznek neki, de közben nem veszíti el a franciás légies könnyedséget.

Belső tér, ami megfog: kényelem és vezetést segítő technológia

A belső tér nem feltétlenül a luxus életérzésre, mint inkább a Citroën védjegyének számító kényelemre épít. Beülve kissé puritán autóban érezzük magunkat, amit a középkategóriás, fekete műanyag felületek és a leegyszerűsített formavilág jellemez – ezen pedig a porfogó zongoralakk sem igazán javít. A „Advanced Comfort” ülések azonban hosszabb távon is nagyon kényelmesek, az üléspozíció magas, ami nemcsak a vezetőnek ad jó rálátást az útra, de az utasoknak is kellemes utazási élményt biztosít. Ez különösen fontos, ha városban vezetünk vagy gyerekülést is használunk. A digitális műszeregység letisztult, könnyen olvasható, a központi érintőképernyő pedig a legfontosabb funkciókat kínálja – bár a Citroën itt sem vitte túlzásba a dolgokat, hisz a kezelőfelület inkább egyszerű, mint futurisztikus.

A sávtartó asszisztens, a vészfékrendszer (szerintem ez az egyik leghasznosabb, biztonságot adó rendszer), a holttérfigyelő, a visszagurulás-gátló és a parkolószenzor mind hozzájárul ahhoz, hogy nőként is sokkal magabiztosabban üljünk a volán mögött – anélkül, hogy a párunk az anyós ülésről figyelne minket. Az Apple CarPlay és Android Auto kompatibilitás pedig gondoskodik arról, hogy mindig kapcsolatban maradjunk szeretteinkkel – akár telefonálunk, akár a kedvenc zenénket hallgatjuk a reggeli dugóban.

Apró autó, nagy meglepetés: pakolásban így is verhetetlen

A belső helykínálat munkába járáshoz vagy családi használatra is elegendő: hátul két felnőtt kényelmesen elfér. Bár kompakt városi autóról van szó, a csomagtartó mérete kellemes meglepetés: alaphelyzetben 310 liter körüli, ami bőven elég a hétköznapi bevásárláshoz vagy egy hosszabb hétvégi kiránduláshoz vagy akár egy nagyobb gyerekholmik szállításához is. A ledönthető hátsó üléseknek köszönhetően még nagyobb helyet nyerhetünk, ha éppen egy bútor-túra vagy egy hosszabb utazás van tervben.