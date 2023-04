Belefáradtál a munkahelyedbe? Íme 7 tipp, hogy visszaszerezd motivációdat

Tekintettel arra, hogy életünk során átlagosan 90 ezer órát töltünk a munkában, nem csoda, hogy sokan vágynak arra, hogy ezt az időt motiváltan és amennyire lehetséges, minél nagyobb harmóniában töltsék el. A nagy hajtásban azonban sokan lesznek motiválatlanok, ami a közérzetünket, de még az emberi kapcsolatainkat is tönkre teheti. Ezért nagyon fontos, hogy mihamarabb visszaszerezzük a munkakedvünket. Ehhez adnak most néhány tippet a szakemberek.

Fotó: Pixabay

Végezz lélekkutatást

Ne gondold, hogy maga a napi munka az, ami miatt elfáradsz.

„Néha azt gondoljuk, hogy a munkavégzés a probléma, pedig valójában más dolgok befolyásolják, hogy hogyan érezzük magunkat a munkánkban”

– mondja Ruth Kudzi, az Optimus Coach Academy alapítója a The Sunnak.

„Lehet, hogy a kapcsolatoddal vagy a családoddal kapcsolatos problémák, pénzügyi gondok vagy életmódbeli tényezők, például alváshiány okozza azt, hogy nincs kedved dolgozni" - tette hozzá.

A szakember szerint a probléma pontos meghatározásával kell kezdeni. Írjuk le gondolatainkat, vagy beszéljük meg valakivel a munkán kívüli életünkből.

Összpontosítson a pozitívumokra

Bármennyire is csábító a negatívumokra koncentrálni a munkahelyen, meg kell változtatni a gondolkodásmódunkat Dr. Lynda Folan, munkahelyi pszichológus és az Inspired Development ügyvezető igazgatója szerint.

„Tegyük fel, hogy valaki durva veled a munkahelyeden, két választásod van: destruktívvá válsz a gondolkodásodban – személyes csekélységnek tekinted és demotiválttá válsz –, vagy dönthetsz úgy, hogy ezt pozitívabban fogod fel azzal a gondolattal: „Valószínűleg nem személyes, lehet, hogy csak rossz napja van”, ami lehetővé teszi a motiváció fenntartását.”

Tűzz ki célokat magadnak

A napi teendők egyszerű listája inspiráló lehet, mivel minden alkalommal endorfint ad, amikor kipipálunk valamit róla.

„Gondoljuk meg, merre szeretnénk hogy menjen a karrierünk hosszú távon, majd határozzuk meg, hogy a következő 12 hónapban mit kell ehhez elérnünk” – javasolja a szakember.

Értsük meg, hogy mire vagyunk hivatottak

Céltudatosságra van szükségünk ahhoz, hogy boldoguljunk az életben és a munkában, különben a dolgok értelmetlennek tűnhetnek.

„Nem lehet alábecsülni az életcél meghatározásának fontosságát. Kulcsfontosságú ahhoz, hogy elkötelezzük magunkat a munkában, és biztosítsuk a munka és a magánélet megfelelő egyensúlyát”

– mondja Dr. Lynda Folan.

Legyél csapatjátékos

Ha nem érzed magad egy csapat részének, az megölheti a lendületet. Bajtársiasság nélkül elszalaszthatjuk azokat az embereket, akik a hátunk mögött állnak, és tudják, hogy mások számítanak rád, és megbecsülnek téged.

A kollégák nélkül az egészséges verseny érzése is eltűnik, ami a motiváció elvesztéséhez vezet.

Beszélj a főnököddel

Valljuk be, nem valószínű, hogy a dolgok megváltoznak, hacsak nem teszünk ellene valamit. Kezdjük azzal, hogy őszintén beszélünk a főnökünkkel a problémáinkról, bármennyire is nehezen esik. Már csak egy pozitív, megértő visszajelzés is dobhat a munkakedvünkön.

"Ha valahol megbecsülnek és megértenek, dolgozhatsz a megoldáson, ha pedig nem, akkor ez egy biztos jel, hogy máshol kell új fejezetet kezdened"

- állítja a szakember.

Tudd, mikor kell továbbállnod

Ha egy támogató munkahelyen dolgozol, de még mindig demotiváltnak érzed magad, Lynda azt javasolja, hogy keress lehetőségeket ugyanazon a cégen belül, még akkor is, ha ideiglenes cseréről van szó. Ez azért kell, hogy kiszakadjunk egy kicsit a mindennapokból, új kihívások elé állítsuk magunkat, és a változatosság gyönyörködtet.

De sajnos nem minden vállalat ilyen, sok nagyon mérgező, ilyenkor nincs más lehetőség, csak békében elválni egymástól - hangsúlyozza Dr. Lynda Folan.