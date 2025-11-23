Szoboszlai Dominik kitálalt; Marco Rossi újabb esélyt kap a vb-re

Szoboszlai Dominik, Marco Rossi és a Lukács Dániel került be a Heti Top-válogatásunkba, azaz a Bors legnagyobb érdeklődést kiváltott sporthírei közé november 17. és 23. között.

Szoboszlai Dominik nem az ellenfelet gúnyolta az ünneplésével Fotó: Michael Regan

Szoboszlai gólöröme egy belsős poén volt

A 3-2-re elveszített magyar-ír vb-selejtezőn Varga Barnabás vezetést jelentő szenzációs találata után Szoboszlai Dominik gólöröme sokak szemében provokatívnak tűnt, főleg a vendég sajtóban, ahol úgy vélték, előre ünnepelt, és a karma gyorsan utolérte a mieinket. A válogatott csapatkapitánya azonban tisztázta a helyzetet, és kitálalt: a csapattársainak szólt a bohócot imitáló mozdulat. A magyar klasszis nyilatkozatát ezen a linken olvashatod.

Marad Marco Rossi?

Az olasz szakember eddig két világbajnoki selejtezősorozaton van túl a magyar válogatottal. Négy éve a harmadik kalapból érkezve negyedik, most a második kalapból indulva harmadik helyen zártunk, vagyis a végeredmény ugyanaz lett: még a pótselejtezőt sem sikerült elérni. Az írek elleni 3-2-re elbukott vesztes vb-selejtező volt Rossi 82. mérkőzése a válogatott élén, és biztosnak tűnik, hogy ez a szám emelkedni fog, mert valószínűleg a harmadik vb-selejtezőre is esélyt kap az MLSZ-től. A 61 éves olasz szakember szerződését idén májusban hosszabbították meg, ami így már 2030-ig szól. A válogatottat 2018 óta irányító edző a meccs után utalt arra, hogy folytatni szeretné a munkát, és a szövetség aligha távolítja el a tavaszi hosszabítás után. Marco Rossi nyilatkozatáról ezen a linken bővebben olvashatsz.

Lukács Dániel nem ért egyet Rossival

Az írek ellen az első magyar találatot szerző támadó csalódottan és szűkszavúan értékelt a vereség után. A remekül játszó csatár tehetetlenül, a kispadról figyelte a drámai végjátékot, ugyanis a 63. percben Schäfer Andrással együtt lecserélte őt Marco Rossi. Lukács Dániel határozottan csalódott volt a szövetségi kapitány döntése miatt. Bővebben ezen a linken olvashatsz játékos véleményéről.