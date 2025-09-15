Egyszerű tömegközlekedés vagy lélegzetelállító műalkotás? Ezek a világ legszebb metróállomásai

A föld alá vezető lépcsők és mozgólépcsők többnyire nem ígérnek sokat: szürke falak, neonfény és sietség. Ám vannak városok, ahol a metróállomások valóságos föld alatti paloták, amelyek önmagukban is megérnek egy kitérőt.

A világ legkülönlegesebb metróállomásai izgalmas turisztikai élményeket ígérnek.

Fotó: YuTphotograph / Shutterstock

Utazás a szépség mélyére: lenyűgöző metróállomások a nagyvilágból

Egyes helyeken aranyozott mozaikok, másutt futurisztikus fényjáték vagy éppen kortárs művészet díszíti a peronokat. Olyan érzés ott utazni, mintha egy kiállítás részei lennénk, csak közben még a következő járatot is elérjük.

A világ különböző pontjain szinte versengenek egymással a városok, ki tud látványosabb állomást építeni. Moszkva elegáns, csillárokkal ékesített tereitől kezdve Stockholm sziklába vájt, színes barlangjain át egészen a napfényes nápolyi föld alatti múzeumig sokféle stílusban találunk csodákat.

Ezek a metróállomások bebizonyítják, hogy a mindennapi közlekedés nem feltétlenül egyhangú rutin. Néha elég csak körbenézni, és máris úgy érezhetjük, hogy a metrón is ránk találhat a szépség.