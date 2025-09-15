Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Galériánkban bemutatjuk a világ legkülönlegesebb metróállomásait

Egyszerű tömegközlekedés vagy lélegzetelállító műalkotás? Ezek a világ legszebb metróállomásai

metró
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 16:15
külföldi utazásművészeti alkotás
A föld alatt is rejtőzhetnek olyan helyek, amelyek legalább annyira lenyűgözőek, mint a város legszebb terei vagy múzeumai. Ezek közé tartozik a világ néhány különleges metróállomása, ahol a mindennapi utazás igazi élménnyé válik.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A föld alá vezető lépcsők és mozgólépcsők többnyire nem ígérnek sokat: szürke falak, neonfény és sietség. Ám vannak városok, ahol a metróállomások valóságos föld alatti paloták, amelyek önmagukban is megérnek egy kitérőt.

Metróállomás, Moszkva, Oroszország
A világ legkülönlegesebb metróállomásai izgalmas turisztikai élményeket ígérnek.
Fotó: YuTphotograph / Shutterstock

Utazás a szépség mélyére: lenyűgöző metróállomások a nagyvilágból

Egyes helyeken aranyozott mozaikok, másutt futurisztikus fényjáték vagy éppen kortárs művészet díszíti a peronokat. Olyan érzés ott utazni, mintha egy kiállítás részei lennénk, csak közben még a következő járatot is elérjük.

A világ különböző pontjain szinte versengenek egymással a városok, ki tud látványosabb állomást építeni. Moszkva elegáns, csillárokkal ékesített tereitől kezdve Stockholm sziklába vájt, színes barlangjain át egészen a napfényes nápolyi föld alatti múzeumig sokféle stílusban találunk csodákat.

Ezek a metróállomások bebizonyítják, hogy a mindennapi közlekedés nem feltétlenül egyhangú rutin. Néha elég csak körbenézni, és máris úgy érezhetjük, hogy a metrón is ránk találhat a szépség. 

A tajvani Kaohsziung Formosa Boulevard állomásán található Fénykupola több mint 4500 üvegpanelből áll, nemcsak lélegzetelállító látvány, hanem a város egyik legfontosabb művészeti és történelmi szimbóluma is.
A portugáliai Porto ikonikus São Bento pályaudvara a több mint 20 000 azulejo csempével egyszerre mesél a város történelméről és mindennapjairól, miközben a fehér, minimalista metróállomásával kontrasztban a régi és az új különleges harmóniáját kínálja.
A varsói Nowy Świat-Uniwersytet metróállomás 2015-ben nyílt meg, és modern kialakításával a lengyel főváros belvárosának egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjává vált.
München metróállomásai igazi föld alatti galériaként tárják elénk a színeket és formákat, a szivárványszínű Candidplatz falaitól a Marienplatz narancssárga hengeres csarnokaiig.
Üzbegisztánban a taskenti metró nemcsak a helyiek közlekedését szolgálja, hanem lenyűgöző művészeti installációival és tematikus állomásaival Taskent egyik legérdekesebb turisztikai látnivalója is.
A budapesti Szent Gellért tér metróállomás 2014 óta kápráztatja el utasait színes, kígyóbőrre emlékeztető mozaikjával, mintha egy galaktikus spirálban várnánk a következő járatra.
A nápolyi Toledo metróállomás 2012 óta nemcsak közlekedési csomópont, hanem lenyűgöző művészeti élmény is, ahol a hullámzó kék-fehér csempék és fényinstallációk az utasokat mintha az óceán mélyére vinnék.
Az athéni Syntagma metróállomás földalatti peronjára lépve a csillogó márvány és az üvegbe rejtett régészeti leletek látványa egyszerre lenyűgöző és történelmi élményt nyújt az utasoknak.
Stockholm metróállomásai valóságos föld alatti művészeti csodák, a Solna Centrum peronjain pedig a drámai vörös-fekete installációk az ipar és a modern élet környezeti hatásaira figyelmeztetnek.
A moszkvai Komszomolszkaja metróállomás élénk sárga falai, barokk stílusú mennyezete és lenyűgöző mozaikjai, köztük Lenin híres ábrázolása, a város egyik legimpozánsabb föld alatti csodájává teszik.
Galéria: Metróállomás vagy műalkotás? Föld alatti csodák nyomában
1/10
A tajvani Kaohsziung Formosa Boulevard állomásán található Fénykupola több mint 4500 üvegpanelből áll, nemcsak lélegzetelállító látvány, hanem a város egyik legfontosabb művészeti és történelmi szimbóluma is.

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu