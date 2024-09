Biciklivel munkába? 15 tipp, hogy ősszel is biztonságosan közlekedj kétkeréken

A legszínesebb évszakban is kiélvezhetjük ezt a tevékenységet akár munkába járáshoz, akár szabadidős tevékenységekhez.

Attól, hogy véget ért a nyár, még nem kell lemondani a kerékpározásról, az egyik legegészségesebb sportról! Fotó: Pexels

Naprakész állapotban

Tanácsos minden használat előtt átnézni a biciklit, ellenőrizni annak felszereltségét, és azt, hogy működik-e a kerékpárlámpa, a csengő, a fék, a helyén van-e a lánc - írja a Fanny magazin.

Időjáráshoz igazítva

A kora őszi, szinte még nyárias napokon gondtalanabbul pattanhatunk biciklire, de ahogy rövidülnek és hűvösödnek a nappalok, úgy érdemes a körülményekhez igazítani a mozgásformát, és felkészülni a hűvösebb fuvallatokra.

Megfelelő ruházatban

Örök szabály a réteges öltözködés, az egyre hidegebb időben pedig az ízületek védelméről is gondoskodhatunk: thermobéléssel ellátott ruházatot vagy egyéb melegítő rétegeket is viselhetünk. Nem árt, ha van nálunk szél- és/vagy esőálló dzseki, mellény. Ha nagyobb túrára készülünk, szakboltban speciális kerékpáros öltözetet és aláöltözőt is beszerezhetünk.

A lábbeli is számít

A legjobb, ha vízhatlan cipőt választunk, főleg, ha kirándulásra indulunk. Az ilyen cipők nemcsak az esőtől védenek: jó hőtartók, ami segít megvédeni az ízületeket, és nem hagyja lehűlni a lábfejet, ami miatt a testünk többi része is fázhat. Viselhetünk kamáslit, azaz lábszárvédőt is.

Kiegészítő tartozékok

Praktikus a kulacs, és az átlátszó védőszemüveg, ami a bogarak mellett az esetleges csapadéktól is megóvhat. Ha biztonságosabbnak érezzük, szerezzünk be jól tapadó biciklis kesztyűt. Egy egyszerű kézi pumpa, segítség lehet, ha nincs a közelben benzinkút, és leereszt a gumi.

Lényeges a kivilágítás

Az őszi, gyakran zavaros látásviszonyok, illetve a rövidülő nappalok miatt fontos a megfelelő kivilágítás. A biciklire elöl és hátul mindenképp szereljünk fel messziről is jól látható fényforrást, illetve szerezzünk be plusz fényvisszaverőket is a macskaszem mellé.

Milyenek az útviszonyok?

Ősszel néha naponta más-más útviszonyokra kell számítani. Nedves és vizes utak, a lehulló levelek miatti csúszós felületek, a nyirkos idő mind befolyásolja a kerékpározást. Jól tapadó gumikkal csökkenthet a csúszásveszély, egy jó sárvédővel pedig megóvhatjuk a ruházatunk.