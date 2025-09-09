Minden szülőnek tudnia kell: így csomagolj uzsonnát a gyereknek!

Habár hazánkban, főként általános iskolában a legtöbb gyereknek az iskola megoldja a tízórai, ebéd és uzsonna kérdését, vannak helyek, ahol erről a szülők gondoskodnak, pláne, ha a gyerek valamilyen ételérzékenységgel küzd. A mindennapi ételkészítés az ételhordó dobozba, amit magukkal visznek a fiatalok stresszes lehet, pláne munka és egyéb nehezítő körülmény mellett. Főleg, hogy több dologra is figyelni kell: tartalmazzon elég olyan dolgot, amelyek könnyítik a tanulást és még könnyen is fogyaszthatóak.

Ezt pakold gyereked ételhordozójába. (Illusztráció)

Amikor a gyermekemnek készítem az uzsonnát, ezekre figyelek: stabil energia, könnyen fogyasztható ízek, így nincs délutáni fáradtság. A legegyszerűbb út ehhez egy jó fehérjealap, egy okos szénhidrát, két színes zöldség, egy gyümölcs és plusz víz. Pár perc alatt megvan, és a gyerek tényleg megeszi

- közölte egy táplálkozási szakértő, majd mindegyik ételkategóriára megosztotta saját tippjeit is a tökéletes "ételdobozhoz":

Fehérjealap: sült csirke, főtt tojás, tonhal, hummusz, tofu, babpogácsa vagy görög joghurt, mivel ezek hosszabb ideig biztosítanak teltségérzetet és energiát adnak délutánra.

Okos szénhidrát: teljes kiőrlésű wrap vagy zsemle, zabkeksz, barna rizsszelet, quinoa vagy teljes kiőrlésű tésztasaláta.

Lassabban szabadítja fel az energiát, így javítja a figyelmet és a hangulatot.

Két színes zöldség , például répa, uborka, koktélparadicsom, paprika, kukorica, cukorborsó. Ezek ugyanis mind megfelelő mennyiségű rostot, vitaminokat és ásványi anyagokat adnak az emésztéshez és az immunrendszerhez.

Egy adag gyümölcs: alma, körte, bogyós gyümölcsök, szőlő vagy kis banán.

Természetes édességet, C-vitamint és antioxidánsokat biztosít.

Egészséges zsír: avokádószelet, olívaolaj a tésztára, magvaj (ha engedélyezett), vagy néhány olajbogyó. Ezek segítik ugyanis a zsírban oldódó vitaminok felszívódását, így kiegyensúlyozva az energialeadást.

És végül, de nem utolsó sorban, víz:

Miért? Még az enyhe dehidratáltság is ronthatja a koncentrációt és a hangulatot

- idézte a szakértőt a Mirror.