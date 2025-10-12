Bagi Iván az Otthon Start programról: Életem során a legtöbb pénzt albérletre költöttem

Bagi Iván nem titkolja, bizony rengeteg pénzt költött albérletre annak idején. Szerény számításai szerint is több tízmillió forintra rúg az összeg, ami a főbérlők zsebébe vándorolt tőle. A humorista, most a Borsnak mesélt erről a hosszú, hosszú éveken át tartó időszakról és elárulta, mit gondol az Otthon Start program kínálta lehetőségről.

Bagi Iván szerint is remek lehetőség az Otthon Start program, vagyis a három százalékos lakáshitel (Fotó: Mediaworks archív)

Bagi Iván: „Az Otthon Start program óriási segítség”

„Azt hiszem, hogy életem során a legtöbb pénzt albérletre költöttem. Ha az ember albérletről albérletre él akár ötven, hatvan millió forintot is kidob az ablakon, vagyis egy komplett és berendezett lakás árát égeti el. Ezért is gondolom, hogy az Otthon Start program óriási segítség az első, saját lakásuk megvásárlását tervezgető fiatalok számára. Én és a generációm tagjai ekkora segítségre nem is számíthattunk. Huszonhat éves voltam, amikor Olivérrel beindult a karrierünk. Tény, hogy sokat kerestem, így ha akkoriban lett volna ilyen lehetőség, gondolkodás nélkül fizettem volna be egy saját lakásra, hiszen könnyebb lett volna az életem és rengeteg pénzt spórolhattam volna meg.

Szóval, én a saját bőrömön tapasztaltam meg, mit jelent havi súlyos százezreket költeni arra, hogy legyen egy zug, ahol lehajthatom a fejem”

– kezdte lapunknak Bagi Iván, aki üzent is azoknak a fiataloknak, akik esetleg még hezitálnak és nem vágtak bele az Otthon Start programba.

3 ponton könnyíthet a kormány az Otthon Start feltételein. Megjelent a tervezet (Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock)

„Az ember gyökértelen saját lakás nélkül”

„Egy fiatalon megvásárolt, saját lakás hatalmas biztonságérzetet adhat. Hiszen nem kell attól tartani, hogy a főbérlő egyik napról a másikra kitesz, mert mondjuk úgy dönt, hogy eladja az ingatlant. Egy idősebb tanár barátom mondta nekem mindig: Iván, kell egy lakás, aminek a falára kiteheted a szüleidet ábrázoló fotót. Ez a gondolat máig megmaradt bennem, hiszen nagyon igaza volt. Mondjuk ki: Az ember gyökértelen saját lakás nélkül” – tette hozzá Bagi Iván.