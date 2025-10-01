Pofonegyszerű Harry Potter féle vajsör recept – Mugli rajongóknak kötelező

Végre otthon is elkészítheted ezt a varázslatos italt, amely garantáltan elrepít a varázslóvilágba! A Harry Potter féle vajsör létezik, és te is elkészítheted otthon!

Harry Potter féle vajsör recept – Mugli rajongóknak kötelező

Fotó: noina / Shutterstock

Vajsör recept – a Roxfort legendás itala az otthonodban Harry Potter varászvilágából

Az az édes, habos ital, amelyről mindenki csak ábrándozott, hogy egyszer megkóstolhatja... Ha te is elképzelted gyerekként, milyen lehet ennek az italnak az íze, akkor most jó hírünk van: könnyedén elkészítheted a vajsört otthon is!

Nem kell hozzá varázspálca, csak pár alapanyag és egy kis idő. A vajsör titka a karamellás, vajas alap, amit egy habos, édes tejszínes réteg koronáz meg.

Így készítsd el a varázslatos vajsört otthon

Hozzávalók (3-4 pohárhoz):

Vajsör alap:

200 g barna cukor

2 evőkanál víz

50 g vaj

200 ml tejszín

csipetnyi só

Habhoz:

300 ml hideg, 30%-os tejszín

2 evőkanál porcukor

3-4 doboz krémszóda (szénsavas üdítő, vaníliás ízesítésű)

Az eredeti vajsör recept még a Tudorok idejéből, 1588-ból származik, azóta több változat is elterjedt

Fotó: Rimma Bondarenko / Shutterstock

Így készítsd el a varázslatos italt

Karamell: egy lábasban a barna cukrot és a vizet közepes lángon melegítsd, amíg aranybarna karamellé lesz belőle. Vedd le a tűzről, majd add hozzá a vajat, és keverd simára. Ezután öntsd hozzá a tejszínt és egy csipet sót, majd alaposan dolgozd össze. Hagyd egy kicsit hűlni. Hab: a hideg tejszínt verd kemény habbá elektromos habverővel, majd forgasd bele a porcukrot. Összeállítás: egy pohár aljába kanalazz egy adag karamellás alapot, majd öntsd fel krémszódával ízlés szerint. Végül kanalazd, vagy habzsák segítségével nyomd a tetejére a habot.

Ez a finom, édes és habos Roxfortot idéző ital tökéletes arra, hogy egy kis varázslatot csempésszünk a hétköznapokba. Akár Harry Potter tematikájú bulit tervezel, akár egy délutáni HP filmmaratont, a vajsör garantált siker lesz. Gyerekek és felnőttek egyaránt élvezhetik, de egy kevés karamellás likőrrel vagy rummal is feldobhatod, ha szeretnéd.

Nézd meg az alábbi videót:

