Pofonegyszerű Harry Potter féle vajsör recept – Mugli rajongóknak kötelező

Végre otthon is elkészítheted ezt a varázslatos italt, amely garantáltan elrepít a varázslóvilágba! A Harry Potter féle vajsör létezik, és te is elkészítheted otthon!
Az az édes, habos ital, amelyről mindenki csak ábrándozott, hogy egyszer megkóstolhatja... Ha te is elképzelted gyerekként, milyen lehet ennek az italnak az íze, akkor most jó hírünk van: könnyedén elkészítheted a vajsört otthon is!
Nem kell hozzá varázspálca, csak pár alapanyag és egy kis idő. A vajsör titka a karamellás, vajas alap, amit egy habos, édes tejszínes réteg koronáz meg.
Vajsör alap:
Habhoz:
Ez a finom, édes és habos Roxfortot idéző ital tökéletes arra, hogy egy kis varázslatot csempésszünk a hétköznapokba. Akár Harry Potter tematikájú bulit tervezel, akár egy délutáni HP filmmaratont, a vajsör garantált siker lesz. Gyerekek és felnőttek egyaránt élvezhetik, de egy kevés karamellás likőrrel vagy rummal is feldobhatod, ha szeretnéd.
Nézd meg az alábbi videót:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.