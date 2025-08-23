Meryl Streep és a tökéletes Boeuf Bourguignon – főzz marharagut, mint Julia Child

Meryl Streep alakításában Julia Child és Julie Powell története kel életre a Julie & Julia című filmben, amelyben a főzés és az önmegvalósítás találkozik. Fedezd fel te is a legendás Boeuf Bourguignon titkát, és készítsd el otthon a klasszikus francia marharagut!

Julia Child-féle Boeuf Bourguignon recept – Így készül az ikonikus marharagu
A Julie & Julia – Két nő egy recept című film párhuzamosan meséli el Julia Child életét, aki a második világháború után Párizsba költözve felfedezi a francia konyhaművészetet, és Julie Powell történetét, aki alkotói válságában úgy dönt, egy év alatt megfőzi az összes receptet Julia híres szakácskönyvéből. Meryl Streep alakításában Julia Child nemcsak a gasztronómia egy ikonjává válik, hanem azt is megmutatja, hogy a főzés lehet az önkifejezés és a kitartás egyik legszebb formája. Készülj fel, hogy otthonodban is átélhesd ezt a kulináris élményt a lépésről lépésre bemutatott Boeuf Bourguignon recepttel!
A tökéletes Boeuf Bourguignon hozzávalói
A marhahúshoz:
170 g szalonna, 6 mm vastag szeletekre vágva
1 evőkanál olívaolaj
1–1,5 kg marhacomb, 5 cm-es kockákra vágva
1 sárgarépa, meghámozva és felszeletelve
1 kis hagyma, meghámozva és felszeletelve
1 teáskanál só
¼ teáskanál bors
2 evőkanál liszt
600 ml testes vörösbor
500–700 ml marhahús alaplé vagy alacsony nátriumtartalmú húsleves
1 evőkanál paradicsom sűrítmény (paszta)
2 gerezd fokhagyma, összezúzva
5–6 ág kakukkfű, konyhai zsinórral megkötve
2 babérlevél
A hagymákhoz:
170–200 g fagyasztott gyöngyhagyma (kiolvasztva) – ha frisset használsz, először héjában forrázd le, hűtsd ki, majd pucold meg, és folytasd a receptet. A friss gyöngyhagyma hosszabb párolást igényelhet, mint a fagyasztott
1 evőkanál vaj
1 evőkanál olívaolaj
4 szál petrezselyem
3–4 ág kakukkfű
½ babérlevél
120 ml marhahús alaplé vagy húsleves
A gombákhoz:
450 g fehér gomba, szárát eltávolítva, negyedelve
2 evőkanál vaj
1 evőkanál olívaolaj
Díszítéshez:
aprított petrezselyem
Így készítsd el Julia Child legendás fogását
A hús elkészítése
Melegítsd elő a sütőt 230°C-ra.
Egy nagy, zománcozott öntöttvas fazékban melegíts 1 evőkanál olívaolajat közepes-magas hőfokon, amíg ki nem fényesedik. Add hozzá a 170 g szalonnát, és süsd néhány percig, amíg enyhén megpirul és illatos lesz. Kanalazd ki a szalonnát, majd tedd egy nagy tálba.
Papírtörlővel töröld szárazra az 1–1,5 kg marhacomb-kockákat (ha nem szárazak, nem fognak megpirulni), majd adagokban tedd bele azokat az öntöttvas fazékba, és pirítsd meg minden oldalukat. Miután megpirultak, tedd a kockákat a szalonnás tálba.
Tedd a fazékba a felszeletelt sárgarépát és hagymát, és időnként megkeverve pirítsd le azokat, amíg megpuhulnak.
Tedd vissza a húst, a szalonnát és a pecsenyelét a fazékba. Szórd rá az 1 teáskanál sót és az ¼ teáskanál borsot, majd keverd össze a fazék tartalmával. Szórd rá a 2 evőkanál lisztet, és keverd addig, amíg a hús és a zöldségek egyenletesen be nem borítódnak. Tedd a fazekat fedetlenül a forró sütőbe, és süsd 4 percig. Keverd meg a tartalmat, majd süsd további 4 percig, hogy a hús szép világos kérget kapjon.
Csökkentsd a sütő hőmérsékletét 160°C-ra.
Öntsd a fazékba a 600 ml vörösbort, majd annyi marhahús alaplevet, hogy éppen ellepje a húst (kb. 500–700 ml). Add hozzá az 1 evőkanál paradicsompasztát, a 2 gerezd összezúzott fokhagymát, az 5-6 ág kakukkfüvet és a 2 babérlevelet. Fedd le szorosan a fazekat, és tedd vissza a sütőbe. Párold 2-3 órán át, vagy amíg a hús teljesen megpuhul.
Közben készítsd el a hagymákat és gombákat
A gyöngyhagymák elkészítése
Kösd össze a petrezselymet (4 szál) és a kakukkfüvet (3-4 ág) konyhai zsinórral.
Egy nagy zománcozott serpenyőben melegíts fel 1 evőkanál vajat és 1 evőkanál olívaolajat közepes-magas hőfokon, amíg a hab el nem tűnik.
Add hozzá a 170-200 g kiolvasztott gyöngyhagymát, és pirítsd, amíg enyhén megpirul.
Tedd hozzá a friss fűszereket, a fél babérlevelet és a 120 ml marhahús alaplevet, majd forrald fel a keveréket. Csökkentsd a hőt közepes-alacsonyra, fedd le kétharmad részt a serpenyőt, és párold a tartalmát 20 percig, amíg a folyadék nagy része elpárolog. Tedd félre a hagymákat.
A gombák elkészítése
Egy nagy serpenyőben melegíts ½ evőkanál olívaolajat és 2 evőkanál vajat, amíg a vaj habja el nem tűnik.
Add hozzá a gombák felét (kb. 225 g), és süsd, amíg meg nem barnulnak. Ne pakold túl a serpenyőt, hogy a gombák szépen megpiruljanak és kiengedjék a levüket.
Tedd át a megpirult gombákat a hagymák mellé egy tálba.
Ismételd meg ugyanezt a maradék olívaolajjal, vajjal és gombával. Tedd félre a maradék gombát is.
Amikor a hús megpuhult
Szűrőkanállal szedd ki a húsdarabokat egy tálba. Egy szűrőt helyezz egy közepes méretű tál fölé, és szűrd át rajta a zöldségeket és a levet. Finoman nyomkodd a zöldségeket, hogy a lehető legtöbb levet kinyerd, de ne engedd át a szilárd részeket.
Tedd vissza a húst a fazékba, és öntsd rá a leszűrt levet. Add hozzá a gombákat és a hagymákat.
Hagyd szobahőmérsékletűre hűlni, majd tedd a hűtőbe, és hagyd pihenni több órán át vagy egy éjszakán keresztül.
Így folytasd másnap
Melegítsd elő a sütőt 160°C-ra.
Kanalazd le a felesleges zsírt a pörkölt tetejéről, és dobd ki.
Tedd vissza a fazekat a sütőbe, és párold további 1–1,5 órán át.
Tálalás előtt díszítsd friss kakukkfűvel vagy aprított petrezselyemmel, és kínáld ropogós kenyérrel, valamint egy jó pohár vörösborral.
Ez az étel elég macerásnak tűnhet, de hidd el, megéri a belefektetett energiát. Kezd el még ma, és holnap már a Julia Childról szóló film előtt kóstolhatod ezt a különleges marharagut a jól megérdemelt vörösbor társaságában.
Nézd meg az ikonikus jelenetet, amelyben Julie Powell (Amy Adams) készíti a marhapörköltet Julia Child (Meryl Streep) instrukciói szerint:
