Meryl Streep és a tökéletes Boeuf Bourguignon – főzz marharagut, mint Julia Child

Meryl Streep lenyűgöző alakításában elevenedik meg Julia Child a Julie & Julia című filmben, amelyben egy egyszerű marharagu, a Boeuf Bourguignon köré épül a történet. Most te is elkészítheted ezt a klasszikus fogást, amely nemcsak a francia konyha, hanem a szenvedély és önmegvalósítás egy szimbóluma.

Meryl Streep és a tökéletes Boeuf Bourguignon – Így főzz marharagut, mint Julia Child

Fotó: Slawomir Fajer / Shutterstock

Julia Child-féle Boeuf Bourguignon recept – Így készül az ikonikus marharagu

A Julie & Julia – Két nő egy recept című film párhuzamosan meséli el Julia Child életét, aki a második világháború után Párizsba költözve felfedezi a francia konyhaművészetet, és Julie Powell történetét, aki alkotói válságában úgy dönt, egy év alatt megfőzi az összes receptet Julia híres szakácskönyvéből. Meryl Streep alakításában Julia Child nemcsak a gasztronómia egy ikonjává válik, hanem azt is megmutatja, hogy a főzés lehet az önkifejezés és a kitartás egyik legszebb formája. Készülj fel, hogy otthonodban is átélhesd ezt a kulináris élményt a lépésről lépésre bemutatott Boeuf Bourguignon recepttel!

A tökéletes Boeuf Bourguignon hozzávalói

A marhahúshoz:

170 g szalonna, 6 mm vastag szeletekre vágva

1 evőkanál olívaolaj

1–1,5 kg marhacomb, 5 cm-es kockákra vágva

1 sárgarépa, meghámozva és felszeletelve

1 kis hagyma, meghámozva és felszeletelve

1 teáskanál só

¼ teáskanál bors

2 evőkanál liszt

600 ml testes vörösbor

500–700 ml marhahús alaplé vagy alacsony nátriumtartalmú húsleves

1 evőkanál paradicsom sűrítmény (paszta)

2 gerezd fokhagyma, összezúzva

5–6 ág kakukkfű, konyhai zsinórral megkötve

2 babérlevél

A ropogósra sült szalonna adja a klasszikus Boeuf Bourguignon alapízét.

Fotó: Larisa Blinova / Shutterstock

A hagymákhoz:

170–200 g fagyasztott gyöngyhagyma (kiolvasztva) – ha frisset használsz, először héjában forrázd le, hűtsd ki, majd pucold meg, és folytasd a receptet. A friss gyöngyhagyma hosszabb párolást igényelhet, mint a fagyasztott

1 evőkanál vaj

1 evőkanál olívaolaj

4 szál petrezselyem

3–4 ág kakukkfű

½ babérlevél

120 ml marhahús alaplé vagy húsleves

A gombákhoz:

450 g fehér gomba, szárát eltávolítva, negyedelve

2 evőkanál vaj

1 evőkanál olívaolaj

Díszítéshez:

aprított petrezselyem

Az igazi Julia Child

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Így készítsd el Julia Child legendás fogását

A hús elkészítése

Melegítsd elő a sütőt 230°C-ra. Egy nagy, zománcozott öntöttvas fazékban melegíts 1 evőkanál olívaolajat közepes-magas hőfokon, amíg ki nem fényesedik. Add hozzá a 170 g szalonnát, és süsd néhány percig, amíg enyhén megpirul és illatos lesz. Kanalazd ki a szalonnát, majd tedd egy nagy tálba. Papírtörlővel töröld szárazra az 1–1,5 kg marhacomb-kockákat (ha nem szárazak, nem fognak megpirulni), majd adagokban tedd bele azokat az öntöttvas fazékba, és pirítsd meg minden oldalukat. Miután megpirultak, tedd a kockákat a szalonnás tálba. Tedd a fazékba a felszeletelt sárgarépát és hagymát, és időnként megkeverve pirítsd le azokat, amíg megpuhulnak. Tedd vissza a húst, a szalonnát és a pecsenyelét a fazékba. Szórd rá az 1 teáskanál sót és az ¼ teáskanál borsot, majd keverd össze a fazék tartalmával. Szórd rá a 2 evőkanál lisztet, és keverd addig, amíg a hús és a zöldségek egyenletesen be nem borítódnak. Tedd a fazekat fedetlenül a forró sütőbe, és süsd 4 percig. Keverd meg a tartalmat, majd süsd további 4 percig, hogy a hús szép világos kérget kapjon. Csökkentsd a sütő hőmérsékletét 160°C-ra. Öntsd a fazékba a 600 ml vörösbort, majd annyi marhahús alaplevet, hogy éppen ellepje a húst (kb. 500–700 ml). Add hozzá az 1 evőkanál paradicsompasztát, a 2 gerezd összezúzott fokhagymát, az 5-6 ág kakukkfüvet és a 2 babérlevelet. Fedd le szorosan a fazekat, és tedd vissza a sütőbe. Párold 2-3 órán át, vagy amíg a hús teljesen megpuhul. Közben készítsd el a hagymákat és gombákat

A gyöngyhagymák elkészítése

Kösd össze a petrezselymet (4 szál) és a kakukkfüvet (3-4 ág) konyhai zsinórral. Egy nagy zománcozott serpenyőben melegíts fel 1 evőkanál vajat és 1 evőkanál olívaolajat közepes-magas hőfokon, amíg a hab el nem tűnik. Add hozzá a 170-200 g kiolvasztott gyöngyhagymát, és pirítsd, amíg enyhén megpirul. Tedd hozzá a friss fűszereket, a fél babérlevelet és a 120 ml marhahús alaplevet, majd forrald fel a keveréket. Csökkentsd a hőt közepes-alacsonyra, fedd le kétharmad részt a serpenyőt, és párold a tartalmát 20 percig, amíg a folyadék nagy része elpárolog. Tedd félre a hagymákat.

A gombák elkészítése