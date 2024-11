Az eredetihez rendkívül hasonló, de a linkekben, illetve a böngésző címsorában betűeltérésekkel megjelenő banki, illetve csomagszállító cégnevek legyenek gyanúsak! Ne adják meg az adataikat! Az eladóknak ráadásul ahhoz, hogy megkapják a nekik járó pénzt, nem is kell mást megadniuk, csak a bankszámlaszámukat. Semmilyen azonosítót, kódot nem kell beírniuk, nem kell a bankjuk internetes felületére belépniük. Ha mégis ellopják az adataikat, akkor is tegyenek bejelentést, ha nem veszítettek, hanem kaptak pénzt. Ez esetben ugyanis nagy valószínűséggel csalók vették át a rendelkezést a bankszámla fölött, és akihez bűncselekményből származó pénz érkezik, pénzmosás gyanújába keveredhet még akkor is, ha az összeg rövid időn belül el is tűnik a számlájáról.