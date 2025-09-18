Egy kattintás és oda a pénzed – Így kerüld el, hogy a mesterséges intelligenciával végrehajtott banki csalások áldozata legyél

A banki csalások melegágyában élünk, amióta megjelent az online bankolás. A helyzetet pedig még rizikósabbá tette a mesterséges intelligencia.
Bár rengeteg pozitívummal kecsegtet a netbankozás – a kényelmesebb ügyintézéstől kezdve, a gyors utalásokig és villámtranzakciókig – sajnos ez az egyszerűség a banki csalóknak is rengeteget kedvez.
De 2023-ban még egy szintet lépett az online pénzügyek kezelésének veszélye. Az AI és netbankolás a lakosságnak komfort, a csalóknak muníció:
Az egyik elhíresült AI-t felhasználó banki csalás, deepfake során például, (2024 elején, Hongkonban) egy alkalmazott 25 millió dollárt utalt ki a cég számlájáról bűnözőknek, mert a felettesei ezt kérték tőle egy videóhívás során – legalábbis ezt hitte...
Ráadásul a menekülésben is könnyített utat kapnak a csalók az online pénzügyeknek köszönhetően:
[...] lehetővé teszik a bűnözők számára, hogy az ellopott pénzt gyorsan eltávolítsák a rendszerből és elhagyják az országot.
– mondja Jason Lane-Sellers, a LexisNexis Risk Solutions csalás- és személyazonosság-ellenőrző igazgatója a Fortune.com-on
Ha szeretnéd védeni magad, ismerned kell az elterjedt módszereket.
A bizalom képezi ezeknek a csalásoknak az alapját. A csalók idővel kiépítik azt, majd sürgős vagy érzelmi alapú pénzügyi kéréssel folytatják a megtévesztést.
– figyelmeztet Lane-Sellers.
Hogyan kerüld ki a csekkekkel történő csalást? Az alábbi videóból kiderül:
