Egy kattintás és oda a pénzed – Így kerüld el, hogy a mesterséges intelligenciával végrehajtott banki csalások áldozata legyél

A banki csalások melegágyában élünk, amióta megjelent az online bankolás. A helyzetet pedig még rizikósabbá tette a mesterséges intelligencia.

Ezeket a dolgokat kell tudnod, ha nem akarsz egy banki csalás áldozatává válni.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Bár rengeteg pozitívummal kecsegtet a netbankozás – a kényelmesebb ügyintézéstől kezdve, a gyors utalásokig és villámtranzakciókig – sajnos ez az egyszerűség a banki csalóknak is rengeteget kedvez.

De 2023-ban még egy szintet lépett az online pénzügyek kezelésének veszélye. Az AI és netbankolás a lakosságnak komfort, a csalóknak muníció:

Deepfake (olyan videó- vagy hangfelvétel, amin valaki a mesterséges intelligencia segítségével, más embernek adja ki magát)

Csekkcsalási rendszerek

Személyre szabott üzenetek, e-mailek

Az egyik elhíresült AI-t felhasználó banki csalás, deepfake során például, (2024 elején, Hongkonban) egy alkalmazott 25 millió dollárt utalt ki a cég számlájáról bűnözőknek, mert a felettesei ezt kérték tőle egy videóhívás során – legalábbis ezt hitte...

Ráadásul a menekülésben is könnyített utat kapnak a csalók az online pénzügyeknek köszönhetően:

[...] lehetővé teszik a bűnözők számára, hogy az ellopott pénzt gyorsan eltávolítsák a rendszerből és elhagyják az országot.

– mondja Jason Lane-Sellers, a LexisNexis Risk Solutions csalás- és személyazonosság-ellenőrző igazgatója a Fortune.com-on

Ezek a leggyakoribb banki csalások:

Ha szeretnéd védeni magad, ismerned kell az elterjedt módszereket.