Egy kattintás és oda a pénzed – Így kerüld el, hogy a mesterséges intelligenciával végrehajtott banki csalások áldozata legyél

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 10:45
Ezzel a trükkel szedik rá az embereket. A banki csalások nagy részében már AI-t használnak. Mutatjuk, hogyan védheted meg a bankszámládat.
Ripszám Boglárka
A banki csalások melegágyában élünk, amióta megjelent az online bankolás. A helyzetet pedig még rizikósabbá tette a mesterséges intelligencia.

Banki csalás, laptop, bankkártya adatokat ad meg.
Ezeket a dolgokat kell tudnod, ha nem akarsz egy banki csalás áldozatává válni.
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Bár rengeteg pozitívummal kecsegtet a netbankozás – a kényelmesebb ügyintézéstől kezdve, a gyors utalásokig és villámtranzakciókig – sajnos ez az egyszerűség a banki csalóknak is rengeteget kedvez.

De 2023-ban még egy szintet lépett az online pénzügyek kezelésének veszélye. Az AI és netbankolás a lakosságnak komfort, a csalóknak muníció:

  • Deepfake (olyan videó- vagy hangfelvétel, amin valaki a mesterséges intelligencia segítségével, más embernek adja ki magát)
  • Csekkcsalási rendszerek
  • Személyre szabott üzenetek, e-mailek

Az egyik elhíresült AI-t felhasználó banki csalás, deepfake során például, (2024 elején, Hongkonban) egy alkalmazott 25 millió dollárt utalt ki a cég számlájáról bűnözőknek, mert a felettesei ezt kérték tőle egy videóhívás során – legalábbis ezt hitte...

Ráadásul a menekülésben is könnyített utat kapnak a csalók az online pénzügyeknek köszönhetően:

[...] lehetővé teszik a bűnözők számára, hogy az ellopott pénzt gyorsan eltávolítsák a rendszerből és elhagyják az országot.

– mondja Jason Lane-Sellers, a LexisNexis Risk Solutions csalás- és személyazonosság-ellenőrző igazgatója a Fortune.com-on

Ezek a leggyakoribb banki csalások:

Ha szeretnéd védeni magad, ismerned kell az elterjedt módszereket.

  • Hamis banki figyelmeztetések, amik során hívást indítanak vagy e-mailt írnak, amelyben arról tájékoztatnak, hogy gyanús pénzmozgást észleltek a bankszámládon.
  • Hamis csekkek, amiken pénzt hajtanak be tőled.
  • Könnyű hitelt ajánló banki csalások, amikkel általában kifejezetten a rossz hitelképességű embereket keresik meg, hogy aztán további személyes adatokat vagy előleget csaljanak ki belőlük.
  • Hihetetlenül jó hozamot ígérő befektetési ajánlatok, amiket az esetek nagy részében a közösségimédia-felületeken hirdetnek.
  • Az említett deepfake és annak egy egyszerűbb alternatívája: az illetők másnak – hivatalos személynek, ügyintézőnek vagy akár rokonnak – adják ki magukat, telefonon, videóhíváson, e-mailes úton vagy üzenetben.
Banki csalás, öltönyös férfi az irodában, maszkkal az arca előtt.
Az AI és deepfake jelensége komoly aggodalomra ad okot a bankszektor számára.
Fotó: Elnur /  Shutterstock 

A banki csalók prédái általában azért válnak áldozattá, mert:

  • Nincsenek tisztában a csalók (legfrissebb) technikával, módszereivel
  • Nem védik eléggé személyes adataikat
  • Túl nagy a bizalmuk az online vásárlások felé

A bizalom képezi ezeknek a csalásoknak az alapját. A csalók idővel kiépítik azt, majd sürgős vagy érzelmi alapú pénzügyi kéréssel folytatják a megtévesztést.  

– figyelmeztet Lane-Sellers.

Mit tegyél, hogy ne legyél banki csalás áldozata?

  1. A legfontosabb, hogy az adataidat kellő fenntartásokkal oszd csak meg másokkal!
    Ha sürgetnek, kezdhetsz gyanakodni, mert a banki csalók sürgetéssel próbálnak mihamarabbi döntésre ösztönözni. Kérj gondolkodási időt; ha valóban egy ügyintézővel beszélsz, segítséget fog nyújtani és válaszokat kapsz a kérdéseidre.
  2. Mindig ellenőrizd a feladót! Bármilyen platformról is érkezik az üzenet, értesítés vagy csekk!
  3. Használj erős jelszavakat, változtasd meg őket időközönként, és ahol tudsz, használj kétfaktoros hitelesítést.
  4. Végül, de nem utolsó sorban: gyanakodj! Akkor is, ha úgy érzed egy ajánlat, kölcsön, befektetés stb. túl szép, hogy igaz legyen!

Hogyan kerüld ki a csekkekkel történő csalást? Az alábbi videóból kiderül:

