Hihetetlen trükkel húzták le a cégvezért – milliók tűntek el egy kattintással

Egyre gyakoribbak az online csalók trükkjei, amelyek akár céges pénzügyi tranzakciókat is veszélyeztethetnek. Nemrég egy vállalat vezetője is áldozatul esett a csalóknak, akik megtévesztő e-maillel több millió forintot csaltak ki tőle. Egy ismeretlen elkövető hamis üzenetet küldött a cég vezetőjének, amelyhez számlát is mellékelt. A sértett, azt gondolva, hogy a dokumentum a korábban egyeztetett vásárláshoz kapcsolódik, teljesítette az utalást – írja a HEOL.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított nyomozást csalás gyanúja miatt. A bükkábrányi cég vezetője augusztus 24-én egy gép vásárlásáról tárgyalt egy gyártó képviselőjével, és több mint 33 ezer euró (majdnem 13 millió forint) értékben állapodtak meg. Az eladó a megállapodást követően számlát küldött, ám ezzel egy időben a csaló is elküldte a saját, szinte megtévesztésig hasonló számláját. A cégvezető tévedésből erre utalta a pénzt, így az összeg rossz helyre került.
Amikor a vezető észlelte a hibát, azonnal értesítette a rendőrséget. Az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás.
A rendőrség hangsúlyozza, hogy az online csalások megelőzése érdekében a pénzügyi tartalmú munkáltatói kérések és utasítások esetében mindig szükséges a visszaellenőrzés az ismert belső információs csatornákon. Amennyiben valaki áldozattá válik, azonnal, késedelem nélkül értesíteni kell a számlavezető bankot, és feljelentést kell tenni a rendőrségen. További hasznos tanácsok a kiberpajzs.hu oldalon találhatók.
Korábban már beszámoltak arról is, hogy egy nő napokig utalt a csalóknak, összesen 60 millió forintot veszített el. Más esetekben közel egymillió forintot zsákmányoltak csalók egy gyanútlan internetezőtől, vagy több tízmilliós összegekkel károsítottak meg áldozatokat. A hatóságok ezért ismételten arra figyelmeztetnek, hogy minden esetben körültekintően kell eljárni az online tranzakciók során, mert a csalók pár pillanat alatt komoly károkat okozhatnak.
