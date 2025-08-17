Biztonságos készpénzfelvétel létezik, feltéve, ha szem előtt tartunk néhány apróságot, mellyel csökkenthetjük a kockázatokat. Szerencsére a bankok is igyekeznek megóvni minket a csalások ellen, de van, amit ők sem védhetnek ki, ezért kell extrán óvatosnak lennünk, amikor a bankkártya használatára kerül sor, illetve érintéses és érintésmentes fizetést választunk.
Például a „skimming” jelenséget, vagyis a kártyamásolást. Ilyenkor az ATM-re egy eszközt tesznek a szélhámosok, amivel ellophatják a kártyaadatainkat, és megkaparinthatják a PIN-kódunkat. Figyelemfelkeltő jel a mini kamera, amit az automata billentyűzetén, vagy a panel más részein is elrejthetnek. Ezt ránézésre a legegyszerűbb ellenőrizni.
Minden pénzfelvétel előtt tanácsos alaposan megvizsgálni a gépet, még mielőtt a kártyát betennénk. Keressük a szokatlan vagy gyanús jeleket a kártyabemenet, kártyaolvasó, billentyűzet és érintőképernyő területein. Ha bármit találunk, keressünk más helyet, vagy jelezzük a bankfióknak, hogy megelőzzük a csalást.
Legyünk elővigyázatosak, és ahogyan egy kártyás vásárlás estén, az ATM-eknél is takarjuk el a klaviatúrát, amikor beütjük a PIN-kódot. Ezt még akkor is tegyük meg, ha éppen senki nem áll mögöttünk vagy a közelünkbe, hiszen rejtett kamera is rögzítheti a mozdulatot. Fontos az is, hogy lezárjuk a tranzakciót, és ne hagyjuk ott a gépet, amíg aktív az adatainkhoz való hozzáférés, így csökkentve a csalás kockázatát.
Ne dőljünk be senkinek a készpénzfelvétel során, vagyis, ha megzavarnak, és indokolatlan kérdéseket tesznek fel, például eligazítást kérnek, legyünk azonnal gyanakvóak. Az ilyen figyelemelterelések könnyen lehet, hogy csalószervezetek trükkjei.
Lehetőleg olyan helyen vegyünk fel pénzt, amit biztonságosnak ítélünk meg, illetve jól ismerünk. Legyünk előrelátóak és tudatosak, hogy elkerüljük az olyan ügyleteket, melyek távoli, kies helyen lennének, ugyanis ott a csalás esélye nagyobb lehet. A legjobb, ha van egy bejáratott helyünk, például bevásárlóközpontban vagy bankfiók belső részében.
Nem árt, ha rendszeresen ellenőrizzük a bankszámlánkat, így hamar észrevehetjük, ha eltűnne valamilyen pénzösszeg, esetleg ismeretlen tranzakciók mentek volna végbe. Ha ilyen történik, azonnal keressük fel a bankunkat, és mielőbb tiltassuk le a kártyánkat.
Ha semmilyen szinten sem bízunk az ATM-ek biztonságosságában, a fizetés beérkezését követően menjünk be a bankfiókba, és egy összegben vegyünk fel annyi készpénzt, amennyire előreláthatólag szükségünk lesz a hónapban. Így messze elkerülhetjük a veszélyhelyzeteket.
Megszoktuk és szeretjük a könnyű érintéses vagy éppen érintés nélküli fizetési lehetőséget, hiszen csupán egy pillanat, és ki is egyenlítettük a számlát. Nem teljesen veszélytelen azonban ez a megoldás sem, hiszen egyre több bűnöző szakosodik a bankkártyás csalás különböző formáira, ezzel együtt az adataink, végső soron pedig a pénzünk elrablására. Szerencsére van megoldás: az RFID védelem segítségével megakadályozhatjuk, hogy illetéktelen személyek adatokat olvassanak le.
Az RFID, azaz Radio Frequency Identification (magyarul rádiófrekvenciás azonosítás) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi, hogy adatokat továbbítsunk és olvassunk rádióhullámok segítségével, méghozzá érintés nélkül. Az RFID chipek kicsi méretűek, nem igényelnek saját áramforrást, és akár néhány centiméterről is aktiválhatók egy megfelelő olvasó eszközzel. Ez teszi lehetővé az érintés nélküli kommunikációt például kártyák esetében.
A technológia ebből kifolyólag bankkártyákban, belépőkártyákban, de útlevelekben, sőt, a házi kedvenceinkbe ültetett chipekben is megtalálható. Fontos, hogy ezek a chipek nem pénzügyi adatokat tartalmaznak, hanem magához a tulajdonoshoz kapcsolódó azonosítókat, és arra szolgálnak, hogy gyors és kényelmes legyen a beazonosítás. Érintéses fizetésnél az RFID technológia segítségével történik az adatátvitel a terminál és a kártya között.
Habár a technika komfortossá teszi a mindennapjainkat, sajnos biztonsági kockázatot is rejt magában, hiszen, ha valaki rendelkezik speciális, rejtett RFID leolvasóval, akkor képes lehet illetéktelenül adatokat szerezni, azokat lemásolni, majd egy klónkártyát létrehozni, anélkül, hogy észrevennénk. Fizikailag tehát nem kell ellopniuk a kártyát, csak közel kerülni ahhoz, akár annyival, hogy mellénk vagy mögénk állnak valamilyen zsúfolt helyen. Ez a fajta csalás egyre gyakoribb a digitális bűnözők körében.
Az RFID technológiát le lehet blokkolni, így nem kell attól félnünk, hogy a farzsebünkben vagy a táskánkban tartott bankkártyát leolvassák. Erre többféle megoldás is létezik: például az árnyékolt pénztárcák, amelyek beépített fémbélést tartalmaznak, de kaphatók olyan RFID blokkoló tokok és borítók is, melyek a kártyánk mellé téve szintén gátolják a rádiófrekvenciás leolvasást. Ezek az eszközök megakadályozzák, hogy illetéktelenek kommunikáljanak az RFID chippel.
Ez a fajta védelem leginkább azoknak hasznos, akik sokat utaznak, gyakran használják a tömegközlekedést, vagy rendszeresen olyan helyeken tartózkodnak, ahol nagyon sok az ember, és bárki észrevétlenül közel kerülhet hozzájuk. Aki viszont ritkán alkalmaz érintéses fizetést, illetve tudatosan szemmel tartja a kártyáit, annál kisebb a kockázat a visszaélésre. A digitális bűnözők elleni védekezés az egyéni élethelyzetünktől, ás biztonságtudatosságunktól függhet.
Szeretnél többet megtudni az RFID technológia más felhasználási területeiről is? Nézz bele ebbe a videóba:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.