Biztonságos készpénzfelvétel létezik, feltéve, ha szem előtt tartunk néhány apróságot, mellyel csökkenthetjük a kockázatokat. Szerencsére a bankok is igyekeznek megóvni minket a csalások ellen, de van, amit ők sem védhetnek ki, ezért kell extrán óvatosnak lennünk, amikor a bankkártya használatára kerül sor, illetve érintéses és érintésmentes fizetést választunk.

Akár egy mini kamera is jelezheti, hogy csalás veszélye áll fenn, ezért tanácsos körültekintőnek lenni a készpénzfelvételek során.

Fotó: Magic Lens / Shutterstock

Bankkártyás csalás elkerülése: Mit ellenőrizzünk ATM használatakor?

1. Apróság jelezhet bankkártya visszaélést

Például a „skimming” jelenséget, vagyis a kártyamásolást. Ilyenkor az ATM-re egy eszközt tesznek a szélhámosok, amivel ellophatják a kártyaadatainkat, és megkaparinthatják a PIN-kódunkat. Figyelemfelkeltő jel a mini kamera, amit az automata billentyűzetén, vagy a panel más részein is elrejthetnek. Ezt ránézésre a legegyszerűbb ellenőrizni.

2. Sokatmondó részletek

Minden pénzfelvétel előtt tanácsos alaposan megvizsgálni a gépet, még mielőtt a kártyát betennénk. Keressük a szokatlan vagy gyanús jeleket a kártyabemenet, kártyaolvasó, billentyűzet és érintőképernyő területein. Ha bármit találunk, keressünk más helyet, vagy jelezzük a bankfióknak, hogy megelőzzük a csalást.

3. Alapszabály az óvatosság

Legyünk elővigyázatosak, és ahogyan egy kártyás vásárlás estén, az ATM-eknél is takarjuk el a klaviatúrát, amikor beütjük a PIN-kódot. Ezt még akkor is tegyük meg, ha éppen senki nem áll mögöttünk vagy a közelünkbe, hiszen rejtett kamera is rögzítheti a mozdulatot. Fontos az is, hogy lezárjuk a tranzakciót, és ne hagyjuk ott a gépet, amíg aktív az adatainkhoz való hozzáférés, így csökkentve a csalás kockázatát.

4. Koncentráljuk a tranzakcióra

Ne dőljünk be senkinek a készpénzfelvétel során, vagyis, ha megzavarnak, és indokolatlan kérdéseket tesznek fel, például eligazítást kérnek, legyünk azonnal gyanakvóak. Az ilyen figyelemelterelések könnyen lehet, hogy csalószervezetek trükkjei.

5. Mennyire megbízható?

Lehetőleg olyan helyen vegyünk fel pénzt, amit biztonságosnak ítélünk meg, illetve jól ismerünk. Legyünk előrelátóak és tudatosak, hogy elkerüljük az olyan ügyleteket, melyek távoli, kies helyen lennének, ugyanis ott a csalás esélye nagyobb lehet. A legjobb, ha van egy bejáratott helyünk, például bevásárlóközpontban vagy bankfiók belső részében.