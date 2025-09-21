Nyugdíjas utalvány felhasználása – Minden amit tudnod kell róla

A Magyar Kormány a nyugdíjasok és a fogyatékossági ellátásban részesülők számára élelmiszer-utalványokat kézbesít. Hogy tudd, mikor kapod meg a nyugdíjas utalványt, mekkora az összeg és mire használhatod fel, olvass tovább.
Az élelmiszer-utalványra minden Magyarországon élő és tartózkodó személy jogosult, aki 2025 júliusában nyugdíjban, fogyatékossági ellátásban vagy más, nyugdíjszerű juttatásban részesült. Nem jár azonban azoknak, akiknek ellátását csak július után, visszamenőleges hatállyal állapítják meg.
A jogosultak részére a Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között kézbesíti a 30 ezer forint értékű utalványokat, irányítószám szerinti sorrendben. Elsőként a fővárosban és az agglomerációban élők kapják kézhez, legkésőbb pedig a nyugati országrészekben élők. A küldemény arra a címre érkezik, ahová a nyugdíjat vagy más ellátást is kapjuk.
Ha október 15-ig nem érkezik meg az utalvány, és értesítőt sem hagytak, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál érdemes érdeklődni. Ha kaptunk értesítőt, az utalványt a jelölt postán 10 munkanapon belül átvehetjük. Ha ez elmarad, a küldemény visszakerül az Államkincstárhoz, de legkésőbb november 14-ig kérhető az újbóli kiküldése.
Az év végi kiadások mindig nagy terhet jelenthetnek, ezért különösen hasznos, hogy az utalvány egészen 2025. december 31-ig beváltható. Fontos azonban odafigyelni arra, hogy ne maradjon a fiókban, mert a határidő lejárta után már nincs lehetőség a felhasználására.
Az utalvány belföldön:
A rendelet szerint minden olyan kereskedő és őstermelő köteles elfogadni, aki hideg élelmiszert árusít, nem vendéglátóipari tevékenység keretében, hanem például boltban vagy piacon. Be lehet váltani tehát ABC-ben, zöldségesnél, húsboltban, pékségben. A termelői piacokon árusító kistermelők is elfogadják, ha saját gazdaságukból származó termékeket kínálnak.
A nyugdíjas élelmiszer-utalvány felhasználásakor érdemes néhány dologra odafigyelni. Mivel nem névre szól, bárki beválthatja, így a jogosult helyett más is elintézheti vele a bevásárlást. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne hagyjuk el, mert ilyenkor bárki felhasználhatja.
Az utalvány nem használható fel meleg ételre, alkoholra, dohánytermékekre, vegyipari árukra vagy kozmetikai cikkekre. Emellett nem vehetők meg vele az élelmiszerboltokban kapható háztartási tisztítószerek és más, nem élelmiszer jellegű termékek sem.
Az utalvány nem egy összegben érkezik, hanem kisebb címletekre bontva: 3 darab 5000, 3 darab 3000, 2 darab 2000 és 2 darab 1000 forintos utalványt tartalmaz a küldemény.
Az utalvány felhasználásakor a vásárlás összegéből nem adnak vissza, ezért célszerű úgy összeállítani a kosarat, hogy pontosan lefedje a felhasznált címlet értékét. Ha a végösszeg kevesebb, mint az utalvány névértéke, a különbözet elveszik.
Ha a vásárlás végösszege meghaladja az utalvány értékét, akkor a különbözetet egyszerűen rendezhetjük készpénzzel vagy bankkártyával.
A nyugdíjas élelmiszer-utalvány sem részben, sem egészben nem alakítható át készpénzzé, vagyis sem bankban, sem postán, sem boltban nem lehet pénzre beváltani, kizárólag vásárlásra használható fel az arra kijelölt üzletekben.
Amennyiben az utalvány annyira megsérül, hogy a biztonsági elemei nem ellenőrizhetők, vagy az egyedi azonosítószám és a vonalkód olvashatatlan, a kereskedő nem fogadhatja el. Ilyen esetben a sérült utalványt közvetlenül visszaküldhetjük a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központjába.
Kizárólag élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó üzletekben váltható be. Így nem fogadják el például drogériákban, elektronikai áruházakban, sportüzletekben, benzinkutaknál, ruhaboltokban, illetve olyan vegyes profilú kereskedésekben sem, ahol nem az élelmiszer-árusítás a főtevékenység.
A nyugdíjas élelmiszer-utalvány több biztonsági elemmel rendelkezik, amelyek megkülönböztetik az egyszerű nyomtatványoktól. Egyedi vízjelet tartalmaz, valamint a Magyar Államkincstár által meghatározott és a honlapján közzétett biztonsági jelek segítik az eredetiség ellenőrzését.
Előfordulhat, hogy egy bolt vagy piaci árus nem váltja be az utalványt, pedig erre jogszabály kötelezi. A kereskedő csak a szabályos példányokat köteles elfogadni, de ha ennek ellenére is megtagadja azt, panaszt tehetünk az illetékes vármegyei kormányhivatalnál.
