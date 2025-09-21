Nyugdíjas utalvány felhasználása – Minden amit tudnod kell róla

A Magyar Kormány a nyugdíjasok és a fogyatékossági ellátásban részesülők számára élelmiszer-utalványokat kézbesít. Hogy tudd, mikor kapod meg a nyugdíjas utalványt, mekkora az összeg és mire használhatod fel, olvass tovább.

Mutatjuk, mit kell tudnod a nyugdíjas utalvány felhasználásáról.

Fotó: Mohai Balázs / MTI

A nyugdíjas utalvány felhasználása

Az élelmiszer-utalványra minden Magyarországon élő és tartózkodó személy jogosult, aki 2025 júliusában nyugdíjban, fogyatékossági ellátásban vagy más, nyugdíjszerű juttatásban részesült. Nem jár azonban azoknak, akiknek ellátását csak július után, visszamenőleges hatállyal állapítják meg.

A jogosultak részére a Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között kézbesíti a 30 ezer forint értékű utalványokat, irányítószám szerinti sorrendben. Elsőként a fővárosban és az agglomerációban élők kapják kézhez, legkésőbb pedig a nyugati országrészekben élők. A küldemény arra a címre érkezik, ahová a nyugdíjat vagy más ellátást is kapjuk.

Ha október 15-ig nem érkezik meg az utalvány, és értesítőt sem hagytak, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál érdemes érdeklődni. Ha kaptunk értesítőt, az utalványt a jelölt postán 10 munkanapon belül átvehetjük. Ha ez elmarad, a küldemény visszakerül az Államkincstárhoz, de legkésőbb november 14-ig kérhető az újbóli kiküldése.

Mire válthatjuk be az élelmiszer-utalványt?

Az év végi kiadások mindig nagy terhet jelenthetnek, ezért különösen hasznos, hogy az utalvány egészen 2025. december 31-ig beváltható. Fontos azonban odafigyelni arra, hogy ne maradjon a fiókban, mert a határidő lejárta után már nincs lehetőség a felhasználására.

Az utalvány belföldön:

hideg élelmiszer vásárlására,

valamint csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekre használható fel

ide tartoznak még a speciális gyógyászati célú termékek, amelyek kettő vagy több alapvető élelmiszer-összetevő homogenizált keverékéből állnak.

A rendelet meghatározza, hogy mire válthatjuk be a nyugdíjas élelmiszer-utalványt.

Fotó: Mohai Balázs / MTI

A rendelet szerint minden olyan kereskedő és őstermelő köteles elfogadni, aki hideg élelmiszert árusít, nem vendéglátóipari tevékenység keretében, hanem például boltban vagy piacon. Be lehet váltani tehát ABC-ben, zöldségesnél, húsboltban, pékségben. A termelői piacokon árusító kistermelők is elfogadják, ha saját gazdaságukból származó termékeket kínálnak.