Zsigó Róbert: Zajlik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványainak kézbesítése!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 13:54
élelmiszerZsigó Róbert
Zsigó Róbert fontos információkat osztott meg az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban.

Zsigó Róbert új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amiben az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban tájékoztatta az embereket.

ZSIGÓ Róbert
Zsigó Róbert / Fotó: Kacsúr Tamás

Zajlik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványainak kézbesítése!
✅ Több mint 2,3 millió nyugdíjashoz viszi a posta az utalványokat ezekben a hetekben.
✅ Napról napra egyre többen vehetik kézbe a 30.000 forint értékű élelmiszer-utalványokat.
✅ Üdvözöljük, hogy egyre több élelmiszerlánc egészíti ki az utalványokat kedvezményekkel, akciókkal, kuponokkal – így az idősek még többet tudnak vásárolni.
❗ Fontos: az utalványokat nemcsak a nagy áruházakban, hanem vidéki kisboltokban, piacokon, sőt őstermelőknél is elfogadják!
❗ Ha valakit nem találnak otthon, értesítőt hagy a posta, és 10 munkanapon belül akár egy meghatalmazott családtag is átveheti a küldeményt.
✅ A kézbesítés legkésőbb október 15-ig megtörténik az egész országban.

Ez az utalvány újabb segítség a nyugdíjasoknak, az év elején kifizetett 13. havi nyugdíj és a folytatódó rezsicsökkentés mellett

– írta Zsigó Róbert.

