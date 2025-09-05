Zsigó Róbert: Zajlik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványainak kézbesítése!

Zsigó Róbert új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amiben az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban tájékoztatta az embereket.
Zajlik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványainak kézbesítése!
Több mint 2,3 millió nyugdíjashoz viszi a posta az utalványokat ezekben a hetekben.
Napról napra egyre többen vehetik kézbe a 30.000 forint értékű élelmiszer-utalványokat.
Üdvözöljük, hogy egyre több élelmiszerlánc egészíti ki az utalványokat kedvezményekkel, akciókkal, kuponokkal – így az idősek még többet tudnak vásárolni.
Fontos: az utalványokat nemcsak a nagy áruházakban, hanem vidéki kisboltokban, piacokon, sőt őstermelőknél is elfogadják!
Ha valakit nem találnak otthon, értesítőt hagy a posta, és 10 munkanapon belül akár egy meghatalmazott családtag is átveheti a küldeményt.
A kézbesítés legkésőbb október 15-ig megtörténik az egész országban.
Ez az utalvány újabb segítség a nyugdíjasoknak, az év elején kifizetett 13. havi nyugdíj és a folytatódó rezsicsökkentés mellett
– írta Zsigó Róbert.
