Spórolási tippek: 5 dolog, amit ősszel sokkal olcsóbban beszerezhetsz

Van valami izgalmas abban, ahogy nyár végén elkezdenek átrendeződni az üzletek. A strandpapucsokat csendben elpakolják, a grillsütők helyére meg mécsesek és pokrócok kerülnek. De most mutatunk pár spórolási tippet, amikből megtudhatod, miket rakj a kosaradba ezek helyett.

5 spórolási tipp az őszi szezonra

Először is: ne a szaküzletek felé vedd az irányt, ha szezonális spórolási lehetőségek után kutatsz! A kisebb, szűk profilú boltokban ritkábban frissül a készlet, és kevésbé érzik a nyomást, hogy helyet csináljanak az új szezon cuccainak. A nagyobb áruházláncok, üzletek, webshopok viszont gyorsabban váltanak termékeket, így ott gyakrabban futsz bele olyan leárazásokba, amiket tényleg megéri kihasználni.

Spórolási tippek: 5 dolog, amit ősszel olcsóbban beszerezhetsz

1. Elektronikai cikkek

Ősszel általában jönnek az új modellek (telefontól laptopig), és ezeket a cégek szépen ki is emelik a kirakatba. Ez viszont azt is jelenti, hogy az eggyel régebbi verziókra akciók jönnek. Nem minden elektronikai termék olcsóbb ilyenkor, de például a nyárra szánt bluetooth hangszórókat, fényképezőgépeket stb. szinte mindig elérhetőbb áron fogod megtalálni az őszi időszakban.

2. Szerszámok, barkácskellékek

Ősszel lecserélik a nyári kültéri kínálatot, és jönnek a „fűtés-szigetelés-vészeljük át a telet” cuccok. Sokszor még a barkácsszaküzletekben is! Ez a váltás viszont egy kis rést nyit: a nyár végére maradt szerszámok, elektromos gépek, kerti szerszámok gyakran leárazásra kerülnek, hogy helyet csináljanak a szezonális(abb) dolgoknak.

Ha terveztél otthoni felújítást, vagy már hónapok óta nézegeted azt a fúrókészletet, akkor most jött el a te időd. Ráadásul kisebb a verseny is – mindenki más már a karácsonyra spórol.

3. Kisállat-felszerelés

Nyáron tombol a kutyastrandos, kutyával kirándulós, kutyával nyaralós kultusz. Jönnek az utazós táskák, hordozók, kutyajátékok. Ősz végére pedig a megmaradt termékek árait leszállítják.

Ráadásul a kisállat-felszereléseknél egy másik általános tendencia is megfigyelhető: az őszi-átmeneti kabátok, cipők, kisállat-ágyak és búvóhelyek árai gyakran csökkennek, mielőtt megérkezik a tényleges téli szezon. Ha van bundás családtagod, ebben az időszakban érdemes figyelned!