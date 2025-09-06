Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nyugdíjas élelmiszer-utalványok: már zajlik a kézbesítés

juttatás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 07:35
nyugdíjélelmiszerutalvány
Szeptember 1-én kezdte el kézbesíteni a Magyar Posta a nyugdíjasoknak, illetve a más nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek a kormány egyszeri juttatását. A jogosultanként 30 ezer forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalványokból hideg élelmiszert lehet vásárolni idén december 31-ig.
GUY
A szerző cikkei

Vannak, akik már megkapták, de azok se csüggedjenek, akikhez még nem érkezett meg a kormány egyszeri juttatása, mert szeptember 15-ig bármikor csengethet ezzel a postás! A 30 ezer forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Magyarországon élő és tartózkodó, meghatározott ellátásban részesülők kaphatják meg. Hogy pontosan kik, illetve milyen ellátásban részesülők jogosultak a juttatásra az a Magyar Államkincstár honlapján elérhető.

nyugdíjas élelmiszer-utalványok
A Magyar Posta munkatársai már megkezdték a kézbesítést: szeptember 15-ig mindenhová eljutnak a nyugdíjas élelmiszer-utalványok Fotó: Kocsis Zoltán /  MTI

Ezekre érdemes figyelni, miután átvettük a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat

Az utalványok postai küldeményként érkeznek, a borítékban azonban nem csak az élelmiszerekre költhető 30 ezer forintos csekkeket találják a címzettek – árulta el Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki biztos a Facebookra feltöltött videójában.

A küldemény borítékjában ott lapul Orbán Viktor, miniszterelnök levele, ahogyan az élelmiszer-utalványok is. Egy íven két darab utalvány van: 3 darab 5 ezer forintos, 3 darab 3 ezer forintos, 2 darab 2 ezer forintos és két darab ezer forintos utalvány. Az élelmiszer-utalványokat a középen található perforáció mentén ollóval vagy kézzel érdemes kettéválasztani.

Érdemes jól szemügyre venni a boríték tartalmát, mert első ránézésre megtévesztő lehet: ha először csak a felső címleteket pillantjuk meg nem kell pánikba esni, alattuk ott találjuk a többi utalvány is, azaz minden jogosult egyformán megkapja a 30 ezer forintot, amit aztán az alábbi típusú üzletekben lehet felhasználni:

  • élelmiszer jellegű vegyesbolt (kisbolt, diszkont, hipermarket), 
  • húsbolt, hentes,
  • zöldséges, 
  • pékség,
  • piaci őstermelők, illetve
  • egyéb élelmiszerüzletekben, mint például tejbolt.

Hogy pontosan mi mindenre váltható be ez a 30 ezer forint, arról szintén a Magyar Államkincstár honlapján található egy meglehetősen részletes lista, amely olyannyira hosszú, hogy egyszerűbb azt felsorolni, amit nem lehet nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal fizetni:

  • alkoholos italokat
  • dohányárut
  • melegkonyhán készített ételeket, valamint 
  • kozmetikumokat és vegyi árukat nem lehet ezekkel vásárolni.

A most érkező 30 ezer forint értékű juttatást 

egészen év végéig, azaz december 31-ig lehet felhasználni.

 Mivel ezek nem névre szólóak, akár más is fizethet velük a címzetten kívül, ugyanakkor fontos tudni, hogy vissza nem adhatnak belőle a boltosok.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu