Nyugdíjas élelmiszer-utalványok: már zajlik a kézbesítés

Vannak, akik már megkapták, de azok se csüggedjenek, akikhez még nem érkezett meg a kormány egyszeri juttatása, mert szeptember 15-ig bármikor csengethet ezzel a postás! A 30 ezer forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Magyarországon élő és tartózkodó, meghatározott ellátásban részesülők kaphatják meg. Hogy pontosan kik, illetve milyen ellátásban részesülők jogosultak a juttatásra az a Magyar Államkincstár honlapján elérhető.
Az utalványok postai küldeményként érkeznek, a borítékban azonban nem csak az élelmiszerekre költhető 30 ezer forintos csekkeket találják a címzettek – árulta el Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki biztos a Facebookra feltöltött videójában.
A küldemény borítékjában ott lapul Orbán Viktor, miniszterelnök levele, ahogyan az élelmiszer-utalványok is. Egy íven két darab utalvány van: 3 darab 5 ezer forintos, 3 darab 3 ezer forintos, 2 darab 2 ezer forintos és két darab ezer forintos utalvány. Az élelmiszer-utalványokat a középen található perforáció mentén ollóval vagy kézzel érdemes kettéválasztani.
Érdemes jól szemügyre venni a boríték tartalmát, mert első ránézésre megtévesztő lehet: ha először csak a felső címleteket pillantjuk meg nem kell pánikba esni, alattuk ott találjuk a többi utalvány is, azaz minden jogosult egyformán megkapja a 30 ezer forintot, amit aztán az alábbi típusú üzletekben lehet felhasználni:
Hogy pontosan mi mindenre váltható be ez a 30 ezer forint, arról szintén a Magyar Államkincstár honlapján található egy meglehetősen részletes lista, amely olyannyira hosszú, hogy egyszerűbb azt felsorolni, amit nem lehet nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal fizetni:
A most érkező 30 ezer forint értékű juttatást
egészen év végéig, azaz december 31-ig lehet felhasználni.
Mivel ezek nem névre szólóak, akár más is fizethet velük a címzetten kívül, ugyanakkor fontos tudni, hogy vissza nem adhatnak belőle a boltosok.
