Nyugdíjas élelmiszer-utalványok: már zajlik a kézbesítés

Vannak, akik már megkapták, de azok se csüggedjenek, akikhez még nem érkezett meg a kormány egyszeri juttatása, mert szeptember 15-ig bármikor csengethet ezzel a postás! A 30 ezer forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Magyarországon élő és tartózkodó, meghatározott ellátásban részesülők kaphatják meg. Hogy pontosan kik, illetve milyen ellátásban részesülők jogosultak a juttatásra az a Magyar Államkincstár honlapján elérhető.

A Magyar Posta munkatársai már megkezdték a kézbesítést: szeptember 15-ig mindenhová eljutnak a nyugdíjas élelmiszer-utalványok Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Ezekre érdemes figyelni, miután átvettük a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat

Az utalványok postai küldeményként érkeznek, a borítékban azonban nem csak az élelmiszerekre költhető 30 ezer forintos csekkeket találják a címzettek – árulta el Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki biztos a Facebookra feltöltött videójában.

A küldemény borítékjában ott lapul Orbán Viktor, miniszterelnök levele, ahogyan az élelmiszer-utalványok is. Egy íven két darab utalvány van: 3 darab 5 ezer forintos, 3 darab 3 ezer forintos, 2 darab 2 ezer forintos és két darab ezer forintos utalvány. Az élelmiszer-utalványokat a középen található perforáció mentén ollóval vagy kézzel érdemes kettéválasztani.

Érdemes jól szemügyre venni a boríték tartalmát, mert első ránézésre megtévesztő lehet: ha először csak a felső címleteket pillantjuk meg nem kell pánikba esni, alattuk ott találjuk a többi utalvány is, azaz minden jogosult egyformán megkapja a 30 ezer forintot, amit aztán az alábbi típusú üzletekben lehet felhasználni:

élelmiszer jellegű vegyesbolt (kisbolt, diszkont, hipermarket),

húsbolt, hentes,

zöldséges,

pékség,

piaci őstermelők, illetve

egyéb élelmiszerüzletekben, mint például tejbolt.

Hogy pontosan mi mindenre váltható be ez a 30 ezer forint, arról szintén a Magyar Államkincstár honlapján található egy meglehetősen részletes lista, amely olyannyira hosszú, hogy egyszerűbb azt felsorolni, amit nem lehet nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal fizetni:

alkoholos italokat ,

, dohányárut ,

, melegkonyhán készített ételeket, valamint

készített ételeket, valamint kozmetikumokat és vegyi árukat nem lehet ezekkel vásárolni.

A most érkező 30 ezer forint értékű juttatást

egészen év végéig, azaz december 31-ig lehet felhasználni.

Mivel ezek nem névre szólóak, akár más is fizethet velük a címzetten kívül, ugyanakkor fontos tudni, hogy vissza nem adhatnak belőle a boltosok.