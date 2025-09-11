Ezt kár lenne kihagyni: elképesztő plusz kedvezmény vár a Sparban

Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal a SPAR-ban, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak - írja a Mindmegette.

Fotó: Spar Magyarország

A Spar kiemelten fontosnak tartja, hogy a nyugdíjasok számára is elérhetővé tegyen kedvezményeket, ezért az országos élelmiszer-utalvány programhoz kapcsolódva most páratlan akciót indított: az 500 forintos kedvezménykupon további lendületet adhat ahhoz, hogy csökkenthetőek legyenek a mindennapi kiadások, hiszen, minden megtakarítás számít. Így aki 2025. szeptember 11-től legalább 5.000 forint összértékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal vásárol bármely SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market üzletben, 500 forint értékű kupont kap ajándékba, melyet a következő vásárlása során használhat fel.

Figyelem! A kuponok kiadása és érvényesítése kizárólag a hagyományos pénztáraknál történik, hiszen a nyugdíjas élelmiszer-utalványok beváltására is itt van lehetőség.

A kuponkiadási akció 2025. október 31-ig, vagy a kupon készlet erejéig tart, a kuponok pedig 2025. december 31-ig válthatóak be.

Plusz kedvezmény vár a Sparban / Fotó: SPAR Magyarország

A nyugdíjas utalvány beváltó helyei közé tartozik az összes SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzlet Magyarországon.