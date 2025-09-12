Itt a teljes lista: csak ezekre a termékekre lehet költeni a nyugdíjas utalványt

Lehet, hogy hozzád már meg is érkezett, van aki még várja, de kézbesítés alatt vannak a személyenként 30 ezer forint értékű nyugdíjas utalványok. Szóval a bevásárlólista mellé, most ezt is dobd a táskádba: itt a teljes lista a termékekről, amikre felhasználható az élelmiszer-utalvány.
Szeptember elsejével megkezdődött a nyugdíjas utalványok kiküldése, és egészen október 15-ig ütemezetten kézbesíti majd őket a Magyar Posta, a több mint 2,3 millió címzettnek országszerte. Minden jogosult számára személyesen juttatják el a posta munkatársai az utalványokat.
(De nem kell megijedni; amennyiben valaki nem tudja otthon fogadni a küldeményt, az értesítőt kap a postaládájába, amivel 10 munkanapon belül átveheti utalványát a kijelölt postán, így senki nem fog lemaradni a támogatásról. Hacsak nem csúszik ki a felhasználási időből, amelynek határideje: 2025. december 31.)
Viszont arról mindenképp érdemes alaposan tájékozódni, pontosan milyen termékekre is használhatók fel a program keretein belül kézhez kapott utalványok.
Az élelmiszer-utalvány összegét hideg élelmiszerekre költhetik a nyugdíjasok. Hogy mit is takar ez a tág kategória, azt most pontosan ismertetjük, mert nemcsak húsokat, tejtermékeket, tojást és zöldség-gyümölcsöt szerezhetnek be az utalvány felhasználásával, hanem akár olyan termékeket is, mint például az étrend-kiegészítők, bébiételek vagy épp fűszernövények.
Így, ha valaki a tojás- és az öblítővásárlást is szeretné egy alkalommal kipipálni, akkor a fizetésnél érdemes lesz szétválasztania a termékeket, mert az utalványok ebben az esetben csak a tojásra lesznek beválthatók figyelmeztet az Államkincstár az oldalán.
Nagyon fontos; hogy nem adnak vissza az utalvány összegéből! Tehát, ha a tojás 800 forintba kerül, és egy 1000 forint értékű élelmiszer-utalvánnyal fizetünk érte, akkor a különbözet elvész. Ezért érdemes okosan megtervezni a bevásárlást, és különösen odafigyelni arra, milyen termékek szerepelnek a program felhasználási listáján.
Bors tipp: több élelmiszerlánc is speciális kedvezményeket kínál az utalványok felhasználása mellé, amikről nem érdemes lemaradni!
