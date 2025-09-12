Itt a teljes lista: csak ezekre a termékekre lehet költeni a nyugdíjas utalványt

Lehet, hogy hozzád már meg is érkezett, van aki még várja, de kézbesítés alatt vannak a személyenként 30 ezer forint értékű nyugdíjas utalványok. Szóval a bevásárlólista mellé, most ezt is dobd a táskádba: itt a teljes lista a termékekről, amikre felhasználható az élelmiszer-utalvány.

Itt az élelmiszerek listája, amikre felhasználható a nyugdíjas utalvány.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Szeptember elsejével megkezdődött a nyugdíjas utalványok kiküldése, és egészen október 15-ig ütemezetten kézbesíti majd őket a Magyar Posta, a több mint 2,3 millió címzettnek országszerte. Minden jogosult számára személyesen juttatják el a posta munkatársai az utalványokat.

(De nem kell megijedni; amennyiben valaki nem tudja otthon fogadni a küldeményt, az értesítőt kap a postaládájába, amivel 10 munkanapon belül átveheti utalványát a kijelölt postán, így senki nem fog lemaradni a támogatásról. Hacsak nem csúszik ki a felhasználási időből, amelynek határideje: 2025. december 31.)

Viszont arról mindenképp érdemes alaposan tájékozódni, pontosan milyen termékekre is használhatók fel a program keretein belül kézhez kapott utalványok.

Ezekre a termékekre használható fel a nyugdíjas utalvány

Az élelmiszer-utalvány összegét hideg élelmiszerekre költhetik a nyugdíjasok. Hogy mit is takar ez a tág kategória, azt most pontosan ismertetjük, mert nemcsak húsokat, tejtermékeket, tojást és zöldség-gyümölcsöt szerezhetnek be az utalvány felhasználásával, hanem akár olyan termékeket is, mint például az étrend-kiegészítők, bébiételek vagy épp fűszernövények.

Nyugdíjas utalvány teljes felhasználási lista:

hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek, belsőségek, valamint ehető csontféleségek (például: máj, szív, vese, tüdő, belek, gyomor, nyelv, csont)

halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok,

tejtermékek, madártojás, természetes méz, máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer (például: propolisz, zselatin),

élelmezési célra alkalmas zöldségfélék (például: különböző saláták, káposzta, kelkáposzta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, hüvelyes zöldségek (zöldborsó, zöldbab), zeller, karfiol, brokkoli), és egyes gyökerek és gumók (például: sárgarépa, petrezselyemgyökér, cékla, retek, torma, hagymák (vörös-, fok-, lila-, póré-) – (aprított és darabolt formák is),

élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja,

kávé, tea (gyógynövénytea, fekete/zöld tea, gyümölcstea – filteres, szálas, tört), matétea és fűszerek (például: fűszerpaprika, fekete bors, kömény, babérlevél, majoranna, tárkony, szárított kapor, petrezselyem, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió (szárított, egész, tört, vagy őrölt formák),

gabonafélék (például: búza, rizs, kukorica, zab/zabpehely, köles),

malomipari termékek (például: lisztek, korpák, darák), maláta, keményítők, inulin, búzasikér,

olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények (például: kamilla, csalán, orbáncfű, borsmenta, levendula, citromfű),

máshol nem említett növényi termékek (például: sztívia, bambuszrügy, ehető algák, tápiókagyöngy)

állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj és ezek bontási termékei, elkészített étkezési zsír,

húsból, halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek,

cukor és cukoráruk (például: kristálycukor, porcukor, kockacukor, nádcukor, barnacukor, fruktóz),

kakaó és kakaókészítmények,

gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek, cukrászati termékek,

zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények (például: savanyúságok, zöldségkonzervek, zöldségkrémek és pástétomok, szárított zöldségek, aszalt, vagy kandírozott gyümölcsök, lekvár, dzsem, gyümölcskonzervek (befőtt, kompót), diókrém, mogyorókrém, pirított és vagy sózott magvak),

különféle ehető készítmények (például: mustár, ketchup, szójaszósz, leves, erőleves előállítására alkalmas készítmények (például: leveskockák, zacskós levesek), étrend-kiegészítők, csecsemők vagy kisgyermekek számára szánt élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek két vagy több alapvető élelmiszer-összetevő, mint pl. hús, hal, zöldségek, gyümölcs vagy diófélék finoman homogenizált keverékéből állnak,

italok (például: ásványvizek, palackozott ivóvíz, szódavíz, üdítőitalok), ecet,

só

Viszont van pár dolog, amire nem használhatóak az utalványok. Ilyenek a(z):

alkoholos italok

dohánytermékek

melegétel vagy melegkonyhai termékek

háztartási cikkek, kozmetikumok, vegyi áruk

Így, ha valaki a tojás- és az öblítővásárlást is szeretné egy alkalommal kipipálni, akkor a fizetésnél érdemes lesz szétválasztania a termékeket, mert az utalványok ebben az esetben csak a tojásra lesznek beválthatók figyelmeztet az Államkincstár az oldalán.