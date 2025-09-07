Ennyit kell fizetned lakáseladáskor – Szakértő válaszol

Most, hogy szeptember 1-től felvehető a fix 3%-os kamatozású hitel az Otthon Start Program keretében, nagy bummra számítanak a szakértők az ingatlanpiacon. Mindenki a hitelfelvételről beszél, de arról már kevesebb szó esik, hogy mi vár arra, aki rászánja magát a lakáseladásra.
Te tudod, hogyan kell kalkulálni a lakáseladás költségeivel, mennyi adót kell fizetni lakáseladás után, a lakáseladás ügyvédi költség ki fizeti? Az alábbiakban ezekre a kérdésekre találhatod meg a válaszokat.
Nemcsak vevőként, hanem eladóként is érdemes szakértői értékbecslést kérni, hogy reálisan határozzuk meg az eladásra szánt ingatlan árát. Ennek díja átlagosan 30 000–50 ezer forint.
Ha szeretnénk megválni a lakásunktól, érdemes először is eljuttatni az ingatlan hírét a potenciális vevőkhöz. Ha nem mi akarunk ezzel foglalkozni, akkor az online hirdetési portálok, nyomtatott sajtóban megjelenő aprók és prémium kiemelések költségeivel is számolnunk kell.
Ha ingatlanközvetítőt vonunk be az eladás folyamatába, annak díja jellemzően a vételár 2–5%-a. Ezért cserébe teljes körű hirdetési, értékesítési és ügyintézési szolgáltatást nyújtanak, de érdemes előre tisztázni a sikerdíj mértékét és az egyéb feltételeket.
Ha az ingatlant kevesebb mint 5 éve szereztük, a nyereség után 15% személyi jövedelemadót kell fizetni. Az adó alapja a vételár és az eladási ár közötti különbség adott évre megadott százaléka (100-90-60-30), csökkentve bizonyos igazolt költségekkel.
Az eladónak át kell adnia a vevő számára a 12 kategóriás (A+++-tól I-ig) energetikai tanúsítványt is, amely a szigetelés, fűtés és energiafogyasztás szintjét mutatja és 5 évig érvényes. A tanúsítvány kiállításának ára 15–65 ezer forint. Tudj meg mindent az energetikai tanúsítványról!
Tulajdonosváltásnál kötelező a villamos biztonsági felülvizsgálat is, amelynek alapdíja 20–40 ezer forint. Az erről készült jegyzőkönyvet át kell adni az új tulajdonosnak. Ezzel a kellékszavatossági igényeket is megelőzhetjük.
Az eladás során több hivatalos iratra is szükség van, mint a hiteles tulajdoni lap, amelynek ára elektronikusan 4 800 forint, míg papír alapon 10 ezer forint. Kertes ingatlanok esetén térképmásolatra is szükség lesz, ami 5 ezer forintba kerül.
A birtokbaadás előtt az eladónak rendeznie kell minden közüzemi számlát, és nullás igazolást kell bemutatnia a vevőnek. Ez nagyobb összeg is lehet, ezért célszerű előre egyeztetni, és időben benyújtani a mérőóra-állásokat a szolgáltatóknak.
Ha az ingatlanon meglévő hitel van, eladás előtt rendezni kell a teljes tőketartozást önerőből, vagy lehetőség van a vevő által a felvett hitelből való tehermentesítésre is. A jelzálogjog törlésének földhivatali díja 10 600 forint, soron kívüli eljárás pedig 16 ezer forint.
Banki jelzáloghitel felvételénél mindig kötelező, de bizonyos szerződésmódosításoknál vagy nyilatkozatoknál is közjegyzői okiratba foglalásra lehet szükség. Díja 10–30 ezer forint, a dokumentum hosszától és tartalmától függően, illetve hitelnél a hitelösszeg is meghatározza a díjat.
Ha az eladás során a vevő üresen kéri az ingatlant, a költöztetés, lomtalanítás vagy konténerbérlés költsége 20 ezer forinttól akár 100 ezer forint fölé is emelkedhet.
Az Otthon Start Programról az alábbi videóból tudhatsz meg többet:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.