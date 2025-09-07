Ennyit kell fizetned lakáseladáskor – Szakértő válaszol

Most, hogy szeptember 1-től felvehető a fix 3%-os kamatozású hitel az Otthon Start Program keretében, nagy bummra számítanak a szakértők az ingatlanpiacon. Mindenki a hitelfelvételről beszél, de arról már kevesebb szó esik, hogy mi vár arra, aki rászánja magát a lakáseladásra.

Lakáseladáskor felmerül pár járulékos költség Fotó: PhotoAlto via AFP / AFP

Ezek a lakáseladás költségei 2025-ben

Te tudod, hogyan kell kalkulálni a lakáseladás költségeivel, mennyi adót kell fizetni lakáseladás után, a lakáseladás ügyvédi költség ki fizeti? Az alábbiakban ezekre a kérdésekre találhatod meg a válaszokat.

Ingatlanbecslés

Nemcsak vevőként, hanem eladóként is érdemes szakértői értékbecslést kérni, hogy reálisan határozzuk meg az eladásra szánt ingatlan árát. Ennek díja átlagosan 30 000–50 ezer forint.

Ingatlanhirdetések több felületen

Ha szeretnénk megválni a lakásunktól, érdemes először is eljuttatni az ingatlan hírét a potenciális vevőkhöz. Ha nem mi akarunk ezzel foglalkozni, akkor az online hirdetési portálok, nyomtatott sajtóban megjelenő aprók és prémium kiemelések költségeivel is számolnunk kell.

Mennyit kér az ingatlanközvetítő?

Ha ingatlanközvetítőt vonunk be az eladás folyamatába, annak díja jellemzően a vételár 2–5%-a. Ezért cserébe teljes körű hirdetési, értékesítési és ügyintézési szolgáltatást nyújtanak, de érdemes előre tisztázni a sikerdíj mértékét és az egyéb feltételeket.

Nyereségadó

Ha az ingatlant kevesebb mint 5 éve szereztük, a nyereség után 15% személyi jövedelemadót kell fizetni. Az adó alapja a vételár és az eladási ár közötti különbség adott évre megadott százaléka (100-90-60-30), csökkentve bizonyos igazolt költségekkel.

Energetikai tanúsítvány

Az eladónak át kell adnia a vevő számára a 12 kategóriás (A+++-tól I-ig) energetikai tanúsítványt is, amely a szigetelés, fűtés és energiafogyasztás szintjét mutatja és 5 évig érvényes. A tanúsítvány kiállításának ára 15–65 ezer forint. Tudj meg mindent az energetikai tanúsítványról!

Tulajdonosváltásnál kötelező a villamos biztonsági felülvizsgálat is, amelynek alapdíja 20–40 ezer forint. Az erről készült jegyzőkönyvet át kell adni az új tulajdonosnak. Ezzel a kellékszavatossági igényeket is megelőzhetjük.