UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Áremelkedés a 3%-os ingatlanhitel miatt? Üzenet a rémhírterjesztőknek...

Panyi Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 13:27 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 17. 13:27
ingatlanárhitel
Beindult a baloldali álhírgyár.
Bors
A szerző cikkei

A fix 3 százalékos lakáshitel valóban megemelné az ingatlanárakat? Ezt a tévhitet oszlatta el Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

„Nagyon sok baloldali megmondóember, ellenzéki pártvezér azzal riogat, hogy ez a fix 3 százalékos támogatás felveri az ingatlanárakat 20-40 százalékkal” – kezdte közösségi oldalára feltöltött videójában Panyi Miklós, aki ezután tényekkel alátámasztva oszlatta el a kételyeket.

Az államtitkár kiemelte, Magyarországon több mint százezer olyan eladó ingatlan van, ami belefér a program támogatásába országszerte, mind vidéken, mind nagyvárosokban, mind pedig Budapesten.

Hozzátette: „Sok ezer olyan eladó ingatlan fog érkezni az ingatlanpiacra, amit eddig azért nem kínáltak eladásra, mert nem voltak vevők. Emellett csak Budapesten, a következő őszi hónapokban több mint tízezer lakásprogram fog elindulni, amely az első lakásvásárlók igényeit fogja kielégíteni. Ez jelentős mértékben fogja bővíteni a kínálatot.” 

Fontos tényezőként emlékeztetett, hogy a programba árkorlátot helyeztek el:

„A másfél millió forintos négyzetméter árkorlát, valamint a 100 és 150 millió forintos árkorlát a lakások és a házak esetén meg fogják fogni az ingatlanok drágulását.”

 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu