Egyes ingatlanok ára várhatóan csökken az Otthon Start program miatt

Szeptember elején elrajtol az Otthon Start Program, amelynek keretében az első lakáshoz való hozzájutást segíti a kormány. Azok ugyanis, akik nem rendelkeznek többségi tulajdonnal ingatlanban, igencsak kedvező, 3%-os hitelt vehetnek fel, maximum 50 millió forint értékben, 1,5 millió forintos négyzetméterárig. Azt még a program kritikusai is elismerik, hogy ehhez fogható otthonteremtési támogatást még nem kínált a rendszerváltás óta egyetlen magyar kormány sem. Sokan viszont amiatt aggódtak, hogy a kedvező hitel miatt megemelkednek a lakásárak, egyesek 20-40 százalékos drágulást is emlegettek. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése - amiről részletesen beszámol az Economx című gazdasági portál - rávilágít, hogy ez miért óriási tévedés. Szakértőik szerint bizonyos típusú lakások ára inkább csökkenni fog! - olvasható a Ripost cikkében.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 első negyedévében országos szinten 71,9 millió forint volt az új lakások átlagos ára, míg az átlagos négyzetméterár valamivel 1,2 millió forint alatt mozgott.
Ami a használt lakásokat illeti: Budapesten az átlagos négyzetméterár megközelítette az 1,2 millió forintot, ami kerületenként jócskán mutatott eltéréseket. Vidéken a vármegyeszékhelyeken 614 ezer, a városokban 409 ezer, a községekben 176 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár a KSH adatai szerint. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány ezekből az adatokból megállapította:
rendkívül valószínűtlen, hogy az Otthon Start Program hatására az ingatlanárak országos átlagban, rendkívüli mértékben, akár 20-40 százalékkal is növekednének.
Egyes budapesti kerületekben a négyzetméterár plafon miatt egészen egyszerűen már nincs tere a drágulásnak, vidéken pedig eddig is kínálati piac volt, ahol az eladók versenyeztek a vevőkért
– olvasható az elemzésükben.
Na de akkor mire alapoznak az Otthon Start Programot kritizálók, akik drasztikus áremelkedést vizionáltak? Az Oeconomus szerint a kétkedők ott tévednek, hogy az elmúlt évek ingatlanpiaci folyamatai alapján kalkulálnak. Márpedig ez azért hibás megközelítés, mert az Otthon Start Program esetében az eszközrendszer és a kiinduló helyzet is merőben újnak számít.Azaz a kormány tényleg jól átgondolta az Otthon Start Programot, mielőtt a piacra engedte volna.
Szakemberek és piaci elemzők egyébként arra számítanak az Otthon Start Program hosszú távú hatásai között, hogy az 1,5 millió forintos négyzetméterár korlát várhatóan jelentős átrendeződést fog okozni az új építésű ingatlanok piacán is. Az Oeconomus elemzése szerint ugyanis az ingatlanfejlesztők a keresleti nyomást érzékelve a jelenlegi négyzetméterenkénti 1,6-1,7 millió forintos áraikat csökkenteni fogják azért, hogy sok lakást el tudjanak adni rövid idő alatt.
Az Oeconomus gazdaságkutató szerint ennek megfelelően csak kismértékű és átmeneti jellegű árváltozás várható és az új építésű, jelenleg 1,6-1,7 millió forintos négyzetméter árú lakásoknál még árcsökkenés is várható, hogy beleférjenek a 3%-os hitelfelvétel feltételeinek.
