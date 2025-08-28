Egyes ingatlanok ára várhatóan csökken az Otthon Start program miatt

Szeptember elején elrajtol az Otthon Start Program, amelynek keretében az első lakáshoz való hozzájutást segíti a kormány. Azok ugyanis, akik nem rendelkeznek többségi tulajdonnal ingatlanban, igencsak kedvező, 3%-os hitelt vehetnek fel, maximum 50 millió forint értékben, 1,5 millió forintos négyzetméterárig. Azt még a program kritikusai is elismerik, hogy ehhez fogható otthonteremtési támogatást még nem kínált a rendszerváltás óta egyetlen magyar kormány sem. Sokan viszont amiatt aggódtak, hogy a kedvező hitel miatt megemelkednek a lakásárak, egyesek 20-40 százalékos drágulást is emlegettek. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése - amiről részletesen beszámol az Economx című gazdasági portál - rávilágít, hogy ez miért óriási tévedés. Szakértőik szerint bizonyos típusú lakások ára inkább csökkenni fog! - olvasható a Ripost cikkében.

Drasztikus áremelést biztosan nem, bizonyos lakások esetében viszont árcsökkenést is hozhat az Otthon Start Program. Fotó: Alena Darmel / Pexels (illusztráció)

Nem életszerű, hogy drasztikus áremelkedést hoz az Otthon Start program

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 első negyedévében országos szinten 71,9 millió forint volt az új lakások átlagos ára, míg az átlagos négyzetméterár valamivel 1,2 millió forint alatt mozgott.

Budapesten átlagosan 88,8 millió forintot kellett fizetni egy új lakásért, melyek átlagos négyzetméterára meghaladta az 1,5 millió forintot a fővárosban.

Vármegyeszékhelyeken 66,8 millió, a kisebb városokban pedig 57,8 millió forint volt egy új lakás átlagos ára, de a négyzetméterár mindkét esetben 1 millió forint alatt volt.

Ami a használt lakásokat illeti: Budapesten az átlagos négyzetméterár megközelítette az 1,2 millió forintot, ami kerületenként jócskán mutatott eltéréseket. Vidéken a vármegyeszékhelyeken 614 ezer, a városokban 409 ezer, a községekben 176 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár a KSH adatai szerint. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány ezekből az adatokból megállapította:

rendkívül valószínűtlen, hogy az Otthon Start Program hatására az ingatlanárak országos átlagban, rendkívüli mértékben, akár 20-40 százalékkal is növekednének.

Egyes budapesti kerületekben a négyzetméterár plafon miatt egészen egyszerűen már nincs tere a drágulásnak, vidéken pedig eddig is kínálati piac volt, ahol az eladók versenyeztek a vevőkért

– olvasható az elemzésükben.