Hihetetlen: a külföldiek szerint ez a legfinomabb magyar étel

A Taste Atlas nevű weboldal a világ különböző országainak és tájegységeinek jellegzetes ételeivel foglalkozik. A gasztronómiai honlap regisztrált tagjai 5 pontig terjedő skálán értékelhetik ezeket az ételeket. Így derült ki korábban az is, hogy melyek azok a magyar ételek, amelyeket a legkevésbé szerettek a külföldről hazánkba érkezők. Most pedig kiderült, hogy melyik a 10 legfinomabb magyar étel a külföldiek szerint!

A külföldiek körében a gulyásleves be sem fért a 10 legfinomabb magyar étel közé / Fotó: Angela Khebou / Pexels (illusztráció)

A magyar húsételek vitték a prímet

Az előkelő lista utolsó, illetve tizedik helyére a krémes került, amit eggyel követ egy másik hazai finomság, a Rákóczi túrós. A húsfélék egyértelműen uralják a előkelő listát, a nyolcadik helyre be is futott a Gyulai kolbász. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel is rendelkező gyulainál a hazánkba látogatóknak jobban ízlett a bundás kenyér, amit a pogácsa előzött meg, de a magyar fánk mindkettejüket maga mögé utasította. A legjobb négybe már csak húsételek kerültek nemzetünk konyhájából: a szintén oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező budapesti téliszalámi (4.) a húsleves (3.) miatt maradt le a dobogóról. Az élen szoros volt a küzdelem, miután a második helyezett és oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező szegedi szalámi is ugyanúgy 4.5 pontot átlagolt a külföldi turistáknál, mint az általuk legkedveltebb magyar étel.

A győztes pedig a csabai kolbász, amelynek külföldi ismertetőjében megemlítik, hogy ennek a felvágottnak olyan sertésből kell készülnie, amelynek a vágósúlya minimum 135 kilogramm. Arra is kitérnek, hogy

a csabai kolbász feldolgozási folyamata során a csontozásnak mindenképpen kézzel kell történnie és az összes inas részt el kell távolítani.

Megemlítik azt is, hogy az elkészítésnél a húst és a zsírt aprítják, majd paprikával, fokhagymával, köménnyel és sóval ízesítik. Végül töltik, füstölik, szárítják.