Így úszhatod meg, hogy az ingatlanosok átverjenek!

Lakáseladáskor sokan fordulnak szakemberhez, közvetítőhöz, ám egyes irodák olyan trükköket vetnek be, amelyekkel a tulajdonos könnyen hátrányos helyzetbe kerülhet, elveszítheti a mozgásterét, és végül pórul járhat. Keszthelyi Péter ingatlanértékesítő fejtette ki, hogyan kerülhetjük el az ingatlanos átveréseket.
Mind a lakástulajdonos, mind a vásárló számára fontos lépés egy ingatlan adásvételi eljárás. Előbbi anyagi hasznot, utóbbi pedig ár-érték arányban kedvező, új lakóhelyet, esetleg befektetési lehetőséget remél a szerződés megkötésétől. Sok esetben közvetítőként becsatlakozik a folyamatba egy ingatlanközvetítő, akit ha a tulajdonos nem választ meg körültekintően, könnyen pórul járhat. Keszthelyi Péter ingatlanértékesítő Fanny magazinnak adott alábbi tippjeivel segítünk, hogyan kerülheti el egy tulajdonos, hogy ingatlanos átverések áldozatául essen.
A legjellemzőbb ingatlanos átverések
Hónapokra elköteleződve A kizárólagos szerződéssel óvatosan bánjunk. Csak olyan ingatlanértékesítőnél vállaljuk ilyen feltételekkel az együttműködést, aki szakmai tudását és tapasztalatát referenciákkal igazolni tudja. Így biztosak lehetünk abban, hogy ő valóban velünk együtt dolgozva, de önállóan képes a lehető legjobb adásvételt nyélbe ütni.
Túl szép az igazsághoz Gyakori trükk, hogy a közvetítő azzal csábítja szerződéskötésre a tulajdonost, hogy azt állítja: az ingatlan a valós piaci árnál jóval magasabb összegért is eladható. A kizárólagos szerződés aláírása után azonban gyorsan lejjebb nyomják az árat, mondván, ekkora összeget úgysem ad érte senki.
Rejtett költségek nyomában A homályosan megfogalmazott szerződések és az apróbetűs részek könnyen kellemetlen meglepetést okozhatnak. Ha nem vagyunk elég körültekintőek, akár váratlan pluszköltségekkel is szembesülhetünk. Gyakori példa, hogy a hirdetési díj, a fotózás vagy az adminisztráció külön tételként jelenik meg, amelyről a tulajdonos csak utólag szerez tudomást.
Sürgetnek a döntéssel A tipikus ingatlanos csalások egyike a nyomásgyakorlás, amikor a közvetítő azt állítja: „Most kell dönteni, mert holnapra meggondolja magát az ajánlattevő!” A cél ilyenkor az, hogy az eladó félelemből, kapkodva mondjon igent, és ne átgondolt döntést hozzon. Valójában a komoly érdeklődők ritkán tűnnek el egyik napról a másikra, így érdemes ellenállni a sürgetésnek, és időt kérni a gondolkodásra.
Hét lakat alatt tartják Kizárólagosság esetén előfordul, hogy a közvetítő szinte semmit nem tesz az ingatlan értékesítése érdekében, mert más, könnyebben eladható lakásokra koncentrál elsősorban. A tulajdonos viszont hónapokra hozzá van láncolva, miközben nem történik érdemi előrelépés. Ezért mindig fontos, hogy a kizárólagos szerződés határidejét és feltételeit előre tisztázzuk, különben könnyen mozgásteret veszíthetünk.
Csak a látszat kedvéért Sokan azzal próbálják megnyerni a tulajdonost, hogy „rengeteg vevőjük van várólistán”. A valóságban azonban gyakran nincs is komoly érdeklődő. Sőt, előfordul, hogy a közvetítő olyan vevőjelöltet is bemutat, akit valójában nem érdekel az ingatlan – pusztán a látszat fenntartása érdekében.
Így biztosíthatod be magad
Így válasszunk szakembert Egy ingatlan eladása gyakran életünk egyik legnagyobb pénzügyi döntése, ezért nem mindegy, kire bízzuk az értékesítést. Fontos szempont, hogy olyan szakembert válasszunk, akivel az első pillanattól gördülékeny és őszinte a kommunikáció.
Úgy ismeri, mint a tenyerét A széles körű helyismerettel rendelkező szakember pontosabban tudja meghatározni az árat, és jobban ismeri a kereslet sajátosságait is. Ez nagyban növeli annak az esélyét, hogy hamarabb találjon komoly vevőt az ingatlanunkra.
Korrektek a feltételek Olyan közvetítőt érdemes választani, aki rugalmasan kezeli a szerződést, és nem erőlteti a hosszú kizárólagosságot. A korrekt megállapodás időben korlátozott, átlátható, és konkrét vállalásokat tartalmaz a közvetítő részéről. Ha van rá lehetőségünk, mutassuk meg egy ügyvédnek is a dokumentumot, mielőtt elköteleződnénk valaki mellett.
Tipikus fegyvere a proaktivitás Egy igazi szakember több felületen hirdeti az ingatlant és rendszeresen frissíti is azokat, valamint kérdéseinkre gyorsan reagál, munkaidőben elérhető telefonon. Előre jelzi, ha szabadságra megy, és gondoskodik róla, hogy az ingatlan másik kollégához kerüljön.
A hitelesség jelentősége Ne bízzunk meg olyat, aki "eladó lakást keresek a közelben" kategóriájú reklámanyaggal tömi meg a postaládánkat. Aki hiteles, szakképzett és megbízható ingatlanértékesítő, az egészen biztosan nem ilyen módon keres majd meg minket.
Higgyünk a tényeknek Ha van rá lehetőségünk, akkor ajánlás alapján válasszunk ingatlanértékesítőt. Szánjuk rá az időt, kérdezzük meg barátainkat, kollégáinkat, hogy ismernek-e megbízható szakembert, akivel valós és jó tapasztalatuk van.
Gondoskodjunk a minőségről Egy rossz minőségű vagy hétköznapi fotóval aligha keltjük fel a célközönség érdeklődését. A jó közvetítő gondoskodik róla, hogy minőségi, valósághű képek készüljenek, és a leírás is pontos, informatív és érdekes legyen, amely vonzóvá teszi az ingatlant.
Csak semmi hitegetés Az irreálisan magas ár ígérete könnyen csapdához vezet. Érdemes saját magunknak is felértékeltetni az ingatlant, majd összevetni a közvetítő ajánlatával. Az a szakember hiteles, aki reális, korrekt árat mond, és nem hiteget túlzó számokkal.
Közös munka a sikerért A megbízható közvetítő folyamatosan beszámol az értékesítés állásáról, az érdeklődők számáról és a tapasztalatairól. Ha kevés a jelentkező, jelezze, mi lehet az oka, és adjon használható tanácsokat, hogy a tulajdonos érezze a törődést és a valódi együttműködést.
Kérjünk tőle referenciát Nem mindegy, hogy leendő megbízottunk szakképesített értékesítő-e, illetve az sem, hogy mióta dolgozik a piacon, és mennyi sikeres eladást tudhat maga mögött. Mindig kérjünk referenciákat, hiszen egy jó szakembernek nincs takargatnivalója.
