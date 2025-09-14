Így úszhatod meg, hogy az ingatlanosok átverjenek!

Mind a lakástulajdonos, mind a vásárló számára fontos lépés egy ingatlan adásvételi eljárás. Előbbi anyagi hasznot, utóbbi pedig ár-érték arányban kedvező, új lakóhelyet, esetleg befektetési lehetőséget remél a szerződés megkötésétől. Sok esetben közvetítőként becsatlakozik a folyamatba egy ingatlanközvetítő, akit ha a tulajdonos nem választ meg körültekintően, könnyen pórul járhat. Keszthelyi Péter ingatlanértékesítő Fanny magazinnak adott alábbi tippjeivel segítünk, hogyan kerülheti el egy tulajdonos, hogy ingatlanos átverések áldozatául essen.

Ha nem vigyáznak, könnyen ingatlanos átverések áldozatául eshetnek a lakástulajdonosok

Fotó: ANP via AFP / AFP

A legjellemzőbb ingatlanos átverések

Hónapokra elköteleződve

A kizárólagos szerződéssel óvatosan bánjunk. Csak olyan ingatlanértékesítőnél vállaljuk ilyen feltételekkel az együttműködést, aki szakmai tudását és tapasztalatát referenciákkal igazolni tudja. Így biztosak lehetünk abban, hogy ő valóban velünk együtt dolgozva, de önállóan képes a lehető legjobb adásvételt nyélbe ütni. Túl szép az igazsághoz

Gyakori trükk, hogy a közvetítő azzal csábítja szerződéskötésre a tulajdonost, hogy azt állítja: az ingatlan a valós piaci árnál jóval magasabb összegért is eladható. A kizárólagos szerződés aláírása után azonban gyorsan lejjebb nyomják az árat, mondván, ekkora összeget úgysem ad érte senki. Rejtett költségek nyomában

A homályosan megfogalmazott szerződések és az apróbetűs részek könnyen kellemetlen meglepetést okozhatnak. Ha nem vagyunk elég körültekintőek, akár váratlan pluszköltségekkel is szembesülhetünk. Gyakori példa, hogy a hirdetési díj, a fotózás vagy az adminisztráció külön tételként jelenik meg, amelyről a tulajdonos csak utólag szerez tudomást. Sürgetnek a döntéssel

A tipikus ingatlanos csalások egyike a nyomásgyakorlás, amikor a közvetítő azt állítja: „Most kell dönteni, mert holnapra meggondolja magát az ajánlattevő!” A cél ilyenkor az, hogy az eladó félelemből, kapkodva mondjon igent, és ne átgondolt döntést hozzon. Valójában a komoly érdeklődők ritkán tűnnek el egyik napról a másikra, így érdemes ellenállni a sürgetésnek, és időt kérni a gondolkodásra. Hét lakat alatt tartják

Kizárólagosság esetén előfordul, hogy a közvetítő szinte semmit nem tesz az ingatlan értékesítése érdekében, mert más, könnyebben eladható lakásokra koncentrál elsősorban. A tulajdonos viszont hónapokra hozzá van láncolva, miközben nem történik érdemi előrelépés. Ezért mindig fontos, hogy a kizárólagos szerződés határidejét és feltételeit előre tisztázzuk, különben könnyen mozgásteret veszíthetünk. Csak a látszat kedvéért

Sokan azzal próbálják megnyerni a tulajdonost, hogy „rengeteg vevőjük van várólistán”. A valóságban azonban gyakran nincs is komoly érdeklődő. Sőt, előfordul, hogy a közvetítő olyan vevőjelöltet is bemutat, akit valójában nem érdekel az ingatlan – pusztán a látszat fenntartása érdekében.

Így biztosíthatod be magad