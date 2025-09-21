Sajtkészítés házilag – Gomolya sajt recept, amit kezdők sem ronthatnak el

A gomolya sajt készítéséhez szükséges dolgok többségét megtalálhatjuk a konyhában: kell egy nagy lábos, hosszú, vékony pengéjű kés, tésztaszűrő, konyharuha. Amit mindenképpen érdemes venni, az egy pár ezer forintos konyhai hőmérő, ami legalább 100 Celsius-fokig mér. Szóval ne aggódj, a házi sajtkészítés többé nem álom, vágj bele!

Házi sajtkészítés? Bátran vágj bele, a gomolya sajtot könnyedén elkészítheted.

Fotó: barmalini / Shutterstock

Házi sajtkészítés – Gomolya sajt recept

Miből készül a sajt?

Friss, minőségi, magas zsírtartalmú tejből lehet csak jó sajtot készíteni, persze vannak vegán sajtkészítési alternatívák is. Ha tehetjük, szerezzünk be háztól nyers tehéntejet, ami nem tartalmaz adalékanyagokat és tartósítószereket. Bolti tejből is lehet készíteni, de fontos, hogy magas legyen a zsírtartalma, és ne legyen UHT, azaz ultra magas hőmérsékleten kezelt.

Gondoljuk át, mennyi sajtra van szükségünk, és számoljuk ki a szükséges tejmennyiséget. Kellemetlen meglepetés érhet bennünket, ha túl kevés tejből akarunk sajtot készíteni, ugyanis 1 liter tejből mindössze 10-15 dkg sajt lesz. Az első kísérletnél még érdemes lehet kisebb mennyiséggel próbálkozni.

Szabaduljunk meg a savótól

Az egyszerűbb házi sajtok elkészítése a tej melegítésén és a savó kicsapódásán alapul; a sajtkészítés ecettel vagy citromlével is történhet. Öntsük a tejet egy nagy fazékba, és melegítsük fel 32-35 Celsius fokra. Vegyük le a tűzről, adjunk hozzá literenként egy evőkanál 10%-os ecetet vagy frissen facsart citromlét, és hagyjuk állni. Körülbelül 5-10 perc után a tej elválik a savótól, de hagyjuk állni fél órát, hogy teljesen végbemenjen a folyamat.

A sajt fűszerezése

A sajtkészítés házilag nagyon izgalmas tud lenni, ha elérkezünk az utolsó lépéshez, az ízesítéshez. A hosszú késsel vágjuk fel a megszilárdult túrót minél kisebbre, majd szűrőkanállal vegyük ki a savóból. Sózzuk és fűszerezzük: ízlés szerint tehetünk bele snidlinget, csilit, fokhagymát, lila hagymát, bazsalikomot, kaprot, de fontos, hogy egy sajtot csak egyféle fűszerrel ízesítsünk.

A fűszerekkel alaposan összekevert kész túrót tegyük egy tiszta konyharuhába, és egy tésztaszűrőn csepegtessük ki alaposan. Ha már nem csepeg, nyomkodjuk ki, tegyünk súlyt a tetejére, és hagyjuk egy-két napot érni a hűtőben; a szűrőt állítsuk egy tálba, mert ez idő alatt még fog csepegni a savó.