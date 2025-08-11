Grillezés a konyhában? Így válaszd ki a tökéletes kontakt grillt!

AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
2025. augusztus 11.
A grillezés ideális nyáresti program. Nem kell lemondanunk azonban a hús grillezésről akkor sem, ha nincs kertünk. Ezek a kontakt grillek bárhol használhatók, de fontos, hogy az igényeink alapján válasszunk. Vendégeink el lesznek ragadtatva a friss, zamatos grillezett fogásoktól!
A konyhában is lehet hamisítatlan kerti parti hangulat, ha követed a Fanny magazin hasznos tippjeit. Mutatjuk, milyen kritériumok alapján válaszd ki a legmegfelelőbb kontakt grillt a nyáresti, konyhai grillezéshez. 

Grillezés a konyhában
Grillezés a konyhában - A kontakt grill a legjobb megoldás, ha nincs kerted!
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Kerti parti és grillezés a konyhában - Elő a kontakt grillel!

A kontakt grill gyakorlatilag egy beltéri grillsütő, de persze használhatjuk a teraszon és akár az udvaron is. Tűz és füst nélkül készíthetünk rajta húsokat, zöldségeket. Gyorsan, tökéletes hőelosztással süti meg az ételek mindkét oldalát.

A grillsütőnél a méret a legfontosabb 

Mielőtt a technikai leírásokat kezdenénk böngészni, gondoljuk át, hol használnánk és tárolnánk a grillsütőt. Kaphatók egészen kicsi, és óriási méretben is, utóbbiakat akkor érdemes választani, ha rendszeresen sütünk több emberre.

Figyeljünk a teljesítményre, hogy ne legyen magas a villanyszámla

Számít, hogy mennyi áramot használ a grill, főleg, ha rendszeresen sütögetünk majd, de alapvetően inkább azt érdemes megnézni, hogy milyen teljesítményre képes. Egy 1800 Wattos grill már jó választás, ezen már minden gyorsan és alaposan átsül, és a villanyszámlát sem fogja drámaian megdobni.

Kontakt grillezés a konyhában
Grillezés a konyhában - Az ízélmény is garantált. 
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Sokat számít a grillsütő anyaga

Az öntöttvas sütőfelület tartja a legjobban a hőt, ám ennek a tisztítása nehézkes lehet. A kerámia bevonatú felületen kevésbé ragadnak le az ételek, a rozsdamentes acél általában a legolcsóbb. Bármilyet is választunk, jó, ha van tapadásmentes bevonat a sütőn, így a grillezett sajt sem okoz problémát.

Már egészen olcsón is kaphatók kontakt grillek, de az alsó kategóriában gyakran műanyagból készült burkolatot kapunk. Ezek a darabok általában 2-2 évet bírnak ki, érdemes fémötvözetből, rozsdamentes acélból készült darabot választani, ha a tartósság is szempont.

Tökéletes sütési idő

Attól függően, hogy mit sütünk, jó, ha tudjuk állítani a hőfokozatokat, így érdemes olyan grillt választani, amelyen legalább 3-5 sütési szint van, ezzel már a nagyobb szelet húsoktól a zöldségeken át mindent tökéletesre készíthetünk. Emellett választhatunk időzítővel, automatikus sütési programokkal ellátott gépet is, és nagy előny a kivehető, könnyen tisztítható csepegtető tálca is.

Az alábbi videóban további tippeket láthatsz a tökéletes grillező kiválasztásához:

