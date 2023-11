Pont kerül az örök kérdésre: egészséges-e a tej

Bár már régóta az étkezésünk alapja a tehéntej, még a mai napig is viták övezik, hogy egészséges-e, vagy nem, illetve, hogy milyen mennyiség ajánlott a fogyasztásából. A Mindmegette most utánajárt a témának. Arról írnak, hogy alapvetően a tehéntej tele van olyan vitaminokkal és hatóanyagokkal, amikre szüksége van az emberi testnek. Erre a Tej Szakmaközi Szervezet és Termék tanács grafikáját hozták fel példának:

Rengeteg fontos vitamin van a tejben /Fotó: Tej Szakmaközi Szervezet és Termék tanács

Ezeken a vitaminokon felül a rendszeres tejfogyasztást az immunrendszerünk is megköszöni. Számos betegség kockázatát csökkenti, illetve a tehéntejben található kolin egy olyan vízben oldódó vitamin jellegű, szerves vegyület, amelynek rendszeres bevitele javítja a memóriát, és a kognitív funkciókat - tette hozzá a lap.

Mennyi az annyi

A lap beszámolója szerint a gyermekek számára napi 3 pohár tej javasolt, a felnőtteknek maximum naponta fél liter tej az optimális. Vagy ennek megfelelő kalciumtartalmú tejtermék javasolt.

1 adag az a gyerek esetében 2 dl tejet, joghurtot/kefirt vagy 3 dkg túrót, vagy 3 dkg sajtot jelent.

Az 5 dl, ami 600 mg kalciumot jelent, vegyesen elfogyasztható tej, tejes ital és a különféle tejtermékek (pl. kefir, joghurt, sajt, túró, tejföl, tejszín) formájában is. 1 dl tej kalciumtartalmának (kb. 120 mg) 2-3 dkg sajt (2-3 szelet), vagy 15 dkg felzsíros tehéntúró (1 teniszlabdányi) vagy 1 dl joghurt, kefir feleltethető meg.

A tejet önmagában vagy ízesítve italként (például kakaó, tejeskávé, tejjel ízesített tea), vagy müzlifélék, granolák, tejes turmixok alkotójaként is élvezhetjük. Emellett levesek, krémlevesek, főzelékek, mártások alkotójaként is felhasználhatjuk, s akkor még nem is említettük a különféle tej alapú desszerteket (pl. a mákos gubát, a pudingot, a palacsintát...).

Egy felnőtt számára félliter tej az ideális mennyiség /Fotó: Grafika: Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

A tejfehérjére allergiások számára a tej és a tejtermékek semmilyen formában, mennyiségben nem javasoltak. Ők dietetikussal tudják egyeztetni, hogyan pótolható a kiesett tápanyagmennyiség (elsősorban a kalcium) az étrendben. Azoknak, akiknek a szervezete egyáltalán nem termel vagy nem elegendő mennyiségű tejcukrot bontó enzimet (laktázt), a laktózmentes tej és tejtermékek széles választáka áll a rendelkezésére, vagy pedig az alkalmi tej-, tejtermékfogyasztás esetén a laktáz enzimet tartalmazó rágótabletták, kapszulák, cseppek alkalmazása.

- számolt be róla a Tejszív weboldala, ahol minden tényt megtalálhattok a tejfogyasztásról.