Laktózérzékeny a gyereked? Nem dől össze a világ!

A laktózérzékenységről

A laktózérzékenység nem más, mint a tejcukor emésztésének zavara. A vékonybélben termelődő laktáz nevű enzim feladata lenne a tejcukor lebontása, de ha ez az enzim hiányzik vagy kevés van belőle, akkor az emésztetlen tejcukor a bélben marad. És itt kezdődnek a problémák: puffadás, görcsös hasfájás, hasmenés.

Kétféle laktózérzékenység létezik

Elsődleges laktózérzékenység

Ez a gyakoribb forma, ami genetikailag meghatározott. Általában 2-3 éves kor után kezd kialakulni, és fokozatosan erősödik. Nem betegség, hanem egy természetes állapot, amit nem lehet "meggyógyítani" – de kezelni annál inkább!

Másodlagos laktózérzékenység

Ez átmeneti állapot, amit valamilyen betegség okoz – például hasmenéses fertőzés, cöliákia vagy Crohn-betegség. A jó hír: ha az alapbetegséget sikerül rendbe hozni, a tejcukor-emésztés képessége általában helyreáll.

Mik a tünetek gyerekeknél?

A tünetek általában 30 perctől 2 óráig terjedő időszakban jelentkeznek a tejtermék fogyasztása után:

Gyakori panaszok:

Puffadás, "nagy has"

Fokozott szellentés (igen, ez lesz a családi beszédtéma)

Görcsös hasfájás

Hasmenés vagy híg széklet

Hányinger

Amit még tapasztalhatsz:

Fáradékonyság, nyűgösség

Étvágytalanság

Súlygyarapodási problémák (súlyosabb esetben)

Fontos: a tünetek erőssége függ az elfogyasztott mennyiségtől és attól is, hogy mit evett mellé a gyerek. Egy szelet sajt kenyérrel például kevesebb gondot okozhat, mint egy pohár tej önmagában.

Hogyan derül ki, hogy tényleg laktózérzékenységről van szó?

Ne ess abba a hibába, hogy magad diagnosztizálod a problémát! A fenti tünetek más betegségekre is utalhatnak, ezért mindenképp gasztroenterológus szakorvoshoz kell fordulni.

A kivizsgálás menete:

Részletes kikérdezés – készülj fel, hogy mindent el kell mesélned a gyerek étkezési szokásairól és tüneteiről Fizikális vizsgálat – a has tapintása, bélhangok meghallgatása Étrendi napló vezetése – 1-2 hétig jegyzetelni kell, mit evett a gyerek és milyen tünetei voltak Kihagyásos diéta – 2-4 hétre teljesen elhagyjátok a tejtermékeket, és megnézitek, javulnak-e a tünetek Hidrogén kilégzési teszt – ez a legbiztosabb módszer. A gyerek laktózt tartalmazó italt iszik, majd mérik a kilégzett levegő hidrogéntartalmát

Mikor fordulj orvoshoz?

ha fogy a gyerek

ha vér van a kakiban

ha annyira fáj a hasa, hogy sír

ha semmilyen tejtermékmentes diéta nem segít

Amit még tudnod kell

A laktózérzékenység nem fog elmúlni. De nem is tragédia! A laktózérzékenység kezelése eleinte ijesztőnek tűnhet, de hamar belejössz majd. A gyerekek általában jól alkalmazkodnak, különösen ha nem drámát csinálunk belőle. Ma már rengeteg finom alternatíva létezik, és a legtöbb étterem, cukrászda is felkészült a laktózmentes igényekre. És nem, nem a te hibád. Nem azért van, mert terhesen túl sok tejet ittál. Vagy túl keveset. Vagy mert korán/későn adtál neki tehéntejet. Ami a legfontosabb: a gyereked attól még ugyanolyan egészséges, boldog gyerek lehet, mint a társai – csak egy kicsit másképp kell étkeznie.