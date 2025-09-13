Laktózérzékeny a gyereked? Nem dől össze a világ!

A laktózérzékenység nem más, mint a tejcukor emésztésének zavara. A vékonybélben termelődő laktáz nevű enzim feladata lenne a tejcukor lebontása, de ha ez az enzim hiányzik vagy kevés van belőle, akkor az emésztetlen tejcukor a bélben marad. És itt kezdődnek a problémák: puffadás, görcsös hasfájás, hasmenés.
Ez a gyakoribb forma, ami genetikailag meghatározott. Általában 2-3 éves kor után kezd kialakulni, és fokozatosan erősödik. Nem betegség, hanem egy természetes állapot, amit nem lehet "meggyógyítani" – de kezelni annál inkább!
Ez átmeneti állapot, amit valamilyen betegség okoz – például hasmenéses fertőzés, cöliákia vagy Crohn-betegség. A jó hír: ha az alapbetegséget sikerül rendbe hozni, a tejcukor-emésztés képessége általában helyreáll.
A tünetek általában 30 perctől 2 óráig terjedő időszakban jelentkeznek a tejtermék fogyasztása után:
Fontos: a tünetek erőssége függ az elfogyasztott mennyiségtől és attól is, hogy mit evett mellé a gyerek. Egy szelet sajt kenyérrel például kevesebb gondot okozhat, mint egy pohár tej önmagában.
Ne ess abba a hibába, hogy magad diagnosztizálod a problémát! A fenti tünetek más betegségekre is utalhatnak, ezért mindenképp gasztroenterológus szakorvoshoz kell fordulni.
A laktózérzékenység nem fog elmúlni. De nem is tragédia! A laktózérzékenység kezelése eleinte ijesztőnek tűnhet, de hamar belejössz majd. A gyerekek általában jól alkalmazkodnak, különösen ha nem drámát csinálunk belőle. Ma már rengeteg finom alternatíva létezik, és a legtöbb étterem, cukrászda is felkészült a laktózmentes igényekre. És nem, nem a te hibád. Nem azért van, mert terhesen túl sok tejet ittál. Vagy túl keveset. Vagy mert korán/későn adtál neki tehéntejet. Ami a legfontosabb: a gyereked attól még ugyanolyan egészséges, boldog gyerek lehet, mint a társai – csak egy kicsit másképp kell étkeznie.
