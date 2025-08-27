9 tipp, hogyan vásárolj olcsón tanszereket

Jövő hétfőn kezdetét veszi a 2025/2026-os tanév, így a szülők mostanra elárasztották gyerekeikkel a papír-írószer üzleteket, hogy beszerezzék a szükséges felszereléseket. Habár a legtöbb helyen borsos árat kérnek a különböző termékekért, ma sem lehetetlen olcsó tanszerekhez jutni. Alább összesen 9 tippet mutatunk arra, hogyan juthatsz hozzá a legfontosabb iskolai kellékekhez úgy, hogy ne verd magas költségekbe magad.

1. Pazarlás helyett hasznosítsunk újra

Nézzük át az előző tanévről megmaradt felszerelést, és használjuk fel újra azt, ami még jó állapotú. Ha ismerőseink gyermeke felsőbb évfolyamba lépett, érdemes a felesleges felszerelést kölcsönkérni vagy elcserélni velük.

2. Osszuk fel több részletben

Határozzuk meg előre a költségkeretet, majd készítsünk prioritási listát. Először azokat az eszközöket szerezzük be, amelyekre a tanév kezdetén biztosan szükség lesz. Érdemes figyelni, az áruházak gyakran szeptember elején tartanak végkiárusítást.

3. A márkát meg kell fizetni

A márkás írószerek általában drágábbak, de egy olcsóbb változat sem feltétlenül gyengébb minőségű – a saját márkás termékeket gyakran ismert gyártók készítik. Ha nem vagyunk biztosak a választásban, érdemes a boltban kipróbálni.

4. Hasonlítsuk össze az árakat

Számos üzlet és drogéria kínál iskolakezdési akciókat, ezért érdemes összehasonlítani az árakat a szórólapokon és az online felületeken.

5. Ezért megéri hűségesnek lenni

A korábban összegyűjtött hűségpontokat is érdemes ilyenkor felhasználni. Egyes áruházak meghatározott napokon családi napot tartanak, amikor a hűségkártyával akár 10-20% kedvezmény is jár a teljes vásárlás összegéből, ezért célszerű erre a napra időzíteni a bevásárlást.

6. Kisebb helyett nagy kiszerelés

Szülőtársakkal összefogva nagy kiszerelésben olcsóbban vehetünk rajzlapot, színes papírt vagy ragasztót, majd eloszthatjuk azokat egymás között.

7. Vegyük igénybe a támogatásokat

A helyi önkormányzatok vagy munkáltatók gyakran biztosítanak iskolakezdési támogatást. Ez kimondottan tanszerekre fordítható, például füzetek, írószerek, rajzeszközök vagy akár iskolatáska beszerzésére.