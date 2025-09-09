Kedvezmények a fizetős utakon - Ezt érdemes kihasználni!

Nagyobb kedvezmények jöhetnek a fizetős utakon, és ezeket többen vehetik igénybe, mint ami a múlt heti hivatalos bejelentésben elhangzott. Nem négy, hanem öt vármegyében lesz olcsóbb az autópálya-használat 2026-ban, és a kedvezmény feltehetőleg nemcsak a helyieknek, hanem minden autósnak elérhető lesz – írja az Origo.
Eddig nem fordult elő, hogy csökkentsék a gyorsforgalmi utak díját, most azonban erre is sor kerülhet. Az ok az M1-es és az M30-as forgalomkorlátozásai. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti szakaszát 2024 februárjában teljes szélességben le kellett zárni, mert megsüllyedt. A helyreállítás ma is tart. Lázár János áprilisban közölte, hogy kompenzációként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 65 százalékos kedvezmény jár majd 2026-ban. A rendelet értelmében a matricát mindenki 2500 forintért veheti meg, és ez az M30-as és az M3-as teljes szakaszára vonatkozik.
Szeptember elején Lázár János azt is bejelentette, hogy az M1-es évekig tartó felújítása miatt Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben az autósok féláron, 15 ezer forintért kapják meg az éves matricát. Ez a munkálatok teljes időtartamára érvényes, így évente mintegy 7 milliárd forint maradhat az autósoknál.
Vannak még kérdések, például hogy a budapestiek vagy a céges autók jogosultak lesznek-e a kedvezményre, illetve hogyan különítik el az átutazókat a helyiektől. Valószínű, hogy nem kell majd lakcímkártya a vásárláshoz.
A KSH közben közzétette az augusztusi inflációs adatot (4,3%), ami befolyásolja a díjak emelkedését. Az autopalyamatrica.hu számításai szerint 2026-ban a napi matrica 5550 forint, a 10 napos 6910, a havi 11 170, az éves vármegyei 7190, míg az éves országos 61 760 forint lehet.
