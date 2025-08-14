Séf leplezte le a tökéletes tészta titkát: ettől az apró trükktől lesz mennyei az étel

Ha éhesek vagyunk és valami gyorsan elkészíthető, kiadós ételre vágyunk, akkor általában a tészta az, ami a legelőször előkerül. Hiszen csak bedobod a lobogó vízbe, 5-10 percig főzöd és már kész is. Akár a sósat kívánod, akár egy kis édesre vágysz, az egyszerű, de nagyszerű étel bármivel harmonizál. De, ha legközelebb a családodat vagy a vendégeidet egy igazán különleges tésztaétellel szeretnéd elvarázsolni, egy neves séf szerint, ha erre az egy dologra odafigyelsz, te leszel az este sztárja.

Sokan ezt rontják el tésztakészítésnél

Fotó: d3sign

Így emeld magasabb szintre a tésztaételeket – mindenki a receptjét akarja majd

Rengetegen imádják a tésztát, de veled is előfordult már, hogy nem tudtad, melyik forma mellett dönts? Egy szakértő most felfedte, hogyan válassz a sok-sok fajta közül, hogy a főztöddel mindenkit levegyél a lábáról és egy igazi konyhatündérré avanzsáljanak téged.

Hosszú, vékony tészta

A séf szerint például a spagetti tészta tökéletesen passzol könnyű, krémes vagy olajos szószokhoz, amelyek általában fokhagymát, olívaolajat vagy citromot tartalmaznak. Ennek az az oka, hogy ezek a szószok egyenletesen tapadnak a tésztaszálakra, ugyanis, ha nehéz, húsos szósszal kombinálod őket, akkor azok lecsúsznak róla. Variáld őket paradicsomszósszal vagy tejszínes mártással.

Lapos, széles tészta

A lapos, széles tészták, mint mondjuk a tagliatelle vagy a fettuccine szélesebb felületüknek köszönhetően – mely által minden ízt magukba szívnak – általában jól bírják a gazdagabb, sűrűbb, testesebb szószokat. Legyen szó akár Bolognai raguról vagy egy gombás szószról, ezek a tésztafajták kitűnő választások.

A lapos, széles tészták, mint például a tagliatelle jól bírják a gazdagabb, sűrűbb, testesebb szószokat

Fotó: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock

Csavart és cső alakú tészta

Itt olyan tésztákra kell gondolnod, mint a fusilli vagy a rigatoni, melyek közül az utóbbi egy praktikus lyukkal rendelkezik, amely ideális még több extra íz befogadására. Ezek a fajták ugyanis brutális szószmágnesek. A csavartak nagyon jól passzolnak picivel könnyedebb szószokhoz, míg a cső alakúak a sűrűbbekhez.

Fontos tehát végiggondolnod, hogy a tészta formája nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy igazi kulináris csodát alkoss, aminek mindenki el akarja majd kérni a receptjét. Ezért legközelebb, amikor éppen a boltban válogatsz, gondold végig, milyen szószt akarsz készíteni, hogy a lehető legjobb döntést hozhasd.