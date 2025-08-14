UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Séf leplezte le a tökéletes tészta titkát: ettől az apró trükktől lesz mennyei az étel

étel
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 12:15
tésztaszósztésztaszósz
Vannak olyan ételek, amelyeket sokoldalúságuk révén egyenesen imádunk. A tészta is pont ilyen, ami szinte bármilyen szósszal tökéletesen passzol és elkészítése sem egy eget rengető kihívás. Egy profi séf azonban felfedte, mi az, amit a legtöbben elrontanak, pedig ez tenné igazán mennyeivé a végeredményt.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ha éhesek vagyunk és valami gyorsan elkészíthető, kiadós ételre vágyunk, akkor általában a tészta az, ami a legelőször előkerül. Hiszen csak bedobod a lobogó vízbe, 5-10 percig főzöd és már kész is. Akár a sósat kívánod, akár egy kis édesre vágysz, az egyszerű, de nagyszerű étel bármivel harmonizál. De, ha legközelebb a családodat vagy a vendégeidet egy igazán különleges tésztaétellel szeretnéd elvarázsolni, egy neves séf szerint, ha erre az egy dologra odafigyelsz, te leszel az este sztárja.

tészta, penne, evés, tésztaétel
Sokan ezt rontják el tésztakészítésnél
Fotó: d3sign

Így emeld magasabb szintre a tésztaételeket – mindenki a receptjét akarja majd

Rengetegen imádják a tésztát, de veled is előfordult már, hogy nem tudtad, melyik forma mellett dönts? Egy szakértő most felfedte, hogyan válassz a sok-sok fajta közül, hogy a főztöddel mindenkit levegyél a lábáról és egy igazi konyhatündérré avanzsáljanak téged.

Hosszú, vékony tészta

A séf szerint például a spagetti tészta tökéletesen passzol könnyű, krémes vagy olajos szószokhoz, amelyek általában fokhagymát, olívaolajat vagy citromot tartalmaznak. Ennek az az oka, hogy ezek a szószok egyenletesen tapadnak a tésztaszálakra, ugyanis, ha nehéz, húsos szósszal kombinálod őket, akkor azok lecsúsznak róla. Variáld őket paradicsomszósszal vagy tejszínes mártással.

Lapos, széles tészta

A lapos, széles tészták, mint mondjuk a tagliatelle vagy a fettuccine szélesebb felületüknek köszönhetően – mely által minden ízt magukba szívnak – általában jól bírják a gazdagabb, sűrűbb, testesebb szószokat. Legyen szó akár Bolognai raguról vagy egy gombás szószról, ezek a tésztafajták kitűnő választások.

tészta, taglietelle, evés, tányér
A lapos, széles tészták, mint például a tagliatelle jól bírják a gazdagabb, sűrűbb, testesebb szószokat
Fotó: Liudmyla Chuhunova /  Shutterstock 

Csavart és cső alakú tészta

Itt olyan tésztákra kell gondolnod, mint a fusilli vagy a rigatoni, melyek közül az utóbbi egy praktikus lyukkal rendelkezik, amely ideális még több extra íz befogadására. Ezek a fajták ugyanis brutális szószmágnesek. A csavartak nagyon jól passzolnak picivel könnyedebb szószokhoz, míg a cső alakúak a sűrűbbekhez.

Fontos tehát végiggondolnod, hogy a tészta formája nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy igazi kulináris csodát alkoss, aminek mindenki el akarja majd kérni a receptjét. Ezért legközelebb, amikor éppen a boltban válogatsz, gondold végig, milyen szószt akarsz készíteni, hogy a lehető legjobb döntést hozhasd.

Az alábbi videóban mutatja be a séf a különböző tésztákat:

