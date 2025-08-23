Főszerepben a szeder: 3 isteni szedres desszert recept a mennyei pillanatokért

Gyönyörű színén túl magas antioxidáns-tartalma miatt is érdemes beiktatni az étrendünkbe a szedret. Most süteményekbe álmodtuk meg ezt a remek bogyós gyümölcsöt. Mutatjuk a 3 legistenibb szederrel készült desszert receptet.
A szeder úgy él a legtöbb ember fejében, mint a málna gonosz mostohatesója, ami kissé savanykás, fekete is, meg hát amúgy is, a málna és az eper árnyékában él. Pedig nagyon is érdemes beépítenünk az étrendünkbe, pláne, ha desszertről van szó. Mutatjuk a legjobb recepteket.
3 isteni szedres recept, hogy megédesítsük a nyár végét
Vegyítsük el a 200 g lisztet a sütőporral és a sóval. Forgassuk a megmosott, lecsepegtetett szedret az 1 evőkanál lisztbe.
Keverjük habosra a tojást és a cukrot. Adjuk hozzá az olajat, majd dolgozzuk bele apránként a tejjel felváltva a lisztes keveréket. Simítsuk kivajazott, kilisztezett vekniformába, és szórjuk rá a lisztbe forgatott szedret.
Vegyítsük el a lisztet a cukorral, az őrölt fahéjjal. Dolgozzuk össze a felkockázott vajjal.
Csipkedjünk a masszából diónyi darabokat a formába, szórjuk rá a száraz serpenyőben megpirított kókuszreszeléket. Ezután toljuk be a süteményt a 170 fokos sütőbe körülbelül 70 percre, majd rácsra téve hagyjuk kihűlni.
A tetejére szedjük rá az átkevert lekvárt, és kínáljuk egy kevés szederrel, kókuszreszelékkel megszórva. Még tálalás előtt díszítsük mentalevelekkel.
1 szelet 320 kcal és 90 perc alatt kész is a szedres csoda.
A mascarponét keverjük ki a kétféle cukorral. A tejszínt verjük kemény habbá, ezután forgassuk a mascarponés krémbe.
A szedret mossuk meg hideg víz alatt, majd csepegtessük le alaposan. A piskótatallérokat törjük kisebb darabokra.
A lekvár felét forgassuk bele a tejszínes krémbe. A felét töltsük 4 üvegpohárba, halmozzuk rá a szeder és a piskótatallér felét, majd kanalazzuk rá a maradék lekvárt, és csipkedjünk rá egy kevés mentalevelet.
Ugyanígy készítsünk el még egy réteget.
A pohárkrémeket tegyük be néhány órára a hűtőbe. Tálalás előtt érdemes fél órára kivenni.
Díszítsük tejszínhabbal, mentalevelekkel és pár szem friss szederrel.
1 adag 375 kcal és 30 perc alatt kész is, ez után már csak a hűtésre kell időt szánnunk.
Francia palacsinta szederöntettel
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE): A TÉSZTÁHOZ:
2 tojás
40 g langyos olvasztott vaj
450 ml tej
1 csipet tengeri só
1/2 db citrom lereszelt héja
120 g liszt
olaj a sütéshez
A VANÍLIAMÁRTÁSHOZ:
200 ml tej
20 g vaj
1 ek. kristálycukor
1 tasak vaníliás cukor
1 tk. étkezési keményítő
AZ ÖNTETHEZ:
200 g szeder
100 g szeder- vagy áfonyalekvár
A TÁLALÁSHOZ:
porcukor ízlés szerint
szeder
citromfűlevél
ELKÉSZÍTÉS:
A tojások sárgáját tegyük tálba az olvasztott vajjal, tejjel, sóval és citromhéjjal. Adjuk hozzá a lisztet is, és keverjük simára. Végül forgassuk bele a kemény habbá vert tojásfehérjét is.
Evőkanál segítségével tegyünk egy adag tésztát az olajjal kikent, forró serpenyőbe. Közepes lángon süssük oldalanként 1 percig a palacsintát, majd borítsuk ki tányérra. Ugyanígy készítsük el a többit is.
A vaníliamártáshoz forraljuk fel a tejet a vajjal és a kétféle cukorral. Adjuk hozzá az 50 ml hideg vízzel csomómentesre kevert étkezési keményítőt, és főzzük sűrűre.
Az öntethez villával törjük át a megmosott szedret, és keverjük ki a lekvárral. Simítsuk az egészet a palacsintákra, locsoljuk meg a vaníliamártással.
Halmozzunk rá egy kevés szedret. Porcukorral megszórva, citromfűlevelekkel díszítve kínáljuk a családnak.
