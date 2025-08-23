Főszerepben a szeder: 3 isteni szedres desszert recept a mennyei pillanatokért

A szeder úgy él a legtöbb ember fejében, mint a málna gonosz mostohatesója, ami kissé savanykás, fekete is, meg hát amúgy is, a málna és az eper árnyékában él. Pedig nagyon is érdemes beépítenünk az étrendünkbe, pláne, ha desszertről van szó. Mutatjuk a legjobb recepteket.

A szedres recepteket imádni fogod, ha egyszer kipróbálod

3 isteni szedres recept, hogy megédesítsük a nyár végét

Szedres-kókuszos sütemény

HOZZÁVALÓK (10 SZELETHEZ):

1 kk. sütőpor

200 g + 1 ek. liszt + a formához

1 csipet só

400 g szeder

1 tojás

100 g kristálycukor

4 ek. olaj

100 ml tej

vaj a formához

A TETEJÉRE:

100 g liszt

60 g kristálycukor

1 tk. őrölt fahéj

60 g hideg vaj vagy margarin

50 g kókuszreszelék

A TÁLALÁSHOZ:

50 g szederlekvár

szeder

kókuszreszelék

mentalevelek

ELKÉSZÍTÉS:

Vegyítsük el a 200 g lisztet a sütőporral és a sóval. Forgassuk a megmosott, lecsepegtetett szedret az 1 evőkanál lisztbe. Keverjük habosra a tojást és a cukrot. Adjuk hozzá az olajat, majd dolgozzuk bele apránként a tejjel felváltva a lisztes keveréket. Simítsuk kivajazott, kilisztezett vekniformába, és szórjuk rá a lisztbe forgatott szedret. Vegyítsük el a lisztet a cukorral, az őrölt fahéjjal. Dolgozzuk össze a felkockázott vajjal. Csipkedjünk a masszából diónyi darabokat a formába, szórjuk rá a száraz serpenyőben megpirított kókuszreszeléket. Ezután toljuk be a süteményt a 170 fokos sütőbe körülbelül 70 percre, majd rácsra téve hagyjuk kihűlni. A tetejére szedjük rá az átkevert lekvárt, és kínáljuk egy kevés szederrel, kókuszreszelékkel megszórva. Még tálalás előtt díszítsük mentalevelekkel.

1 szelet 320 kcal és 90 perc alatt kész is a szedres csoda.

A szedres pohárkrém lesz a kedvenced, ha szereted a krémes finomságokat

Szedres pohárkrém

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

300 g mascarpone

2 tasak vaníliás cukor

40 g porcukor

300 ml cukrozatlan habtejszín + a díszítéshez

8 piskótatallér

200 g szeder + a díszítéshez

4 ek. szederlekvár

mentalevél

ELKÉSZÍTÉS:

A mascarponét keverjük ki a kétféle cukorral. A tejszínt verjük kemény habbá, ezután forgassuk a mascarponés krémbe. A szedret mossuk meg hideg víz alatt, majd csepegtessük le alaposan. A piskótatallérokat törjük kisebb darabokra. A lekvár felét forgassuk bele a tejszínes krémbe. A felét töltsük 4 üvegpohárba, halmozzuk rá a szeder és a piskótatallér felét, majd kanalazzuk rá a maradék lekvárt, és csipkedjünk rá egy kevés mentalevelet. Ugyanígy készítsünk el még egy réteget. A pohárkrémeket tegyük be néhány órára a hűtőbe. Tálalás előtt érdemes fél órára kivenni. Díszítsük tejszínhabbal, mentalevelekkel és pár szem friss szederrel.