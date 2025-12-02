Édes kulisszatitok: így reagált Judie, mikor Curtis elsírta magát a Megasztárban

A Megasztár 8 döntője izgalmakkal teli volt. Mind a négy döntős énekesnek népes rajongótábora alakult ki az elmúlt hetekben, és bizony a zsűritagoknak is voltak favoritjai. Széki Attila Curtis sosem titkolta, mennyire mélyen tiszteli a Megasztár győztes Lengyel Johanna munkásságát. Mindig a produkciói hatása alá került, a döntőben előadott duettjén pedig a marcona rapper el is sírta magát.
Lengyel Johanna és Marics Peti a döntőben érzelmes duettet adott elő, a 2018-as Csillag születik című film híres dalát, a Shallow-t énekelték. A stúdióban valósággal megfagyott a levegő, sokaknak a szívéig hatolt az érzelmes produkció. Curtis a fejét lehajtva, kissé takarta arcát: valójában azt, hogy könnyekig hatódott. Hamarosan el is árulta, fontos jelentése van számára Lady Gaga és Bradley Cooper filmjének.
„Nagyon érzékeny ponthoz értünk. Amikor megismertem a feleségemet, akkor hasonló helyzetben voltam, mint Bradley Cooper a filmben. Elképesztő önpusztítást végeztem magamon, és annak ellenére, hogy nagyon nagy sikereket értem el, nem tudtam értékelni az életet, sem azt a sikert feldolgozni. Konkrétan ez a film és ezek a dalok, amik leginkább tükrözik a mi kapcsolatunkat a feleségemmel és nagyon hálás vagyok, hogy hallhattam most ezt” – fogalmazott a meghatottságával küzdve Curtis, aki a történtek után a Borsnak elárult még egy kedves részletet ezzel kapcsolatban.
Először is leszögezte, nagyon örül, hogy Lengyel Johanna nyerte a műsort.
„Örülök, ennek így kellett történnie. Johanna olyan magas színvonalon éneklő előadó, ami egyedülálló Magyarországon” – méltatta az énekesnőt, majd az ominózus dal által kiváltott vallomás kapcsán elmondta:
A páromnak éppen kosármeccse volt, amit egyébként egy ponttal nyertek meg, és ő lett a meccs legjobbja! Utána üzente meg, hogy rögtön elkezdték küldeni és mutogatni neki a videórészletet. Megírta, hogy mennyire köszöni és szeret
– mosolygott Curtis, aki nap mint nap igyekszik meghálálni feleségének a sok jót, amit érte tett.
„Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy boldogan és kiegyensúlyozottan éljen” – nyugtázta, majd elismerte, a döntő után a romantikus egymás nyakába borulást kicsit el kellett odázni:
„Még van egy stábbuli, szóval nem biztos, hogy úgy érkezek haza, ahogy az elvárható lenne…” – nevetett Curtis, aki idén nyáron mondta ki a boldogító igent Judie-val.
