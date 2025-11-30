Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
A Nyíregyháza elleni meccs után két nappal elhunyt a DVSC hős focistája

DVSC
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 16:20
gyászNyíregyháza
1979-ben éppen az ősi rivális Nyíregyháza ellen az ő góljával jutott fel a DVSC az NB I-be. Elhunyt Tóth Ernő korábbi labdarúgó.
Két nappal a Nyíregyháza-DVSC NB I-es rangadó után gyászol a debreceni klub: 68 esztendős korában elhunyt Tóth Ernő, az 1979-es élvonalba jutás hőse – számolt be róla a Haon.hu. Az egykori labdarúgó szerezte azt a győztes gólt, amely feljutást ért a Lokinak 46 évvel ezelőtt – ezzel pedig örökre beírta nevét a klub történelemkönyvébe.

Tóth Ernőt gyászolja a DVSC
Elhunyt Tóth Ernő, 1979-es, Nyíregyháza elleni feljutás hőse Fotó: Unsplash

Tóth Ernő beírta nevét a debreceni labdarúgás aranykönyvébe

Azon az emlékezetes találkozón a Loki 2-1-re győzött az ősi rivális ellen, s ezzel 15 év után ismét feljutott az NB I-be. A győztes gólt büntetőből Tóth Ernő szerezte, s ezzel örökre beírta a nevét a debreceni labdarúgás aranykönyvébe

– olvasható a DVSC által kiadott közleményben.

Tóth Ernő – aki középpályásként és csatárként is jó teljesítményre volt képes – 1977-ben kerül a DVSC-hez. A Nyíregyháza elleni győztes góljának köszönhetően az 1979/80-as szezont már az NB I-ben kezdte a Lokival, majd a Debreceni Kinizsit erősítette. 1981-ben visszatért az NB I-es DMVSC-hez. 1985-ig maradt a Lokiban, ahol összesen 71 első osztályú és 70 másodosztályú bajnokin viselte a debreceni mezt, ezeken a találkozókon 22 gólt lőtt.

A DVSC részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, Tóth Ernő emlékét örökre megőrizzük!

– áll a közleményben.

 

 

 

