UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Menyhért, Mirjam névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Két marék paradicsom

Már megint megromlott a paradicsom? Ezzel az egyszerű, filléres praktikával akár hónapokig is friss marad

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 15:15
konyhai trükktartósságparadicsom
Neked is ismerős az a fájdalmas érzés, amikor a finom gyümölcsök és zöldségek pillanatok alatt elkezdenek megromlani, te pedig dobhatod is ki azokat? Akkor van számodra egy jó hírünk: van egy olyan egyszerű, házi praktika, amellyel akár hónapokig is friss marad a paradicsom.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Hazánkban a paradicsom az egyik legnépszerűbb zöldség, amelyet nemcsak nyáron, hanem egész évben szívesen fogyasztunk, tegyük akár salátába vagy szendvicsbe. Rettentően bosszantó tud lenni azonban, ha túl hamar megromlik, úgy, hogy alig ettünk belőle. Ez amellett, hogy pénzkidobás, óriási pazarlás, amit jobb elkerülni.

Paradicsom egy vászondarabon a konyhapulton
Mutatunk egy trükköt, hogy ne kelljen újra kidobnod a paradicsomot.
Fotó: Joanne Liu

Miért szeretjük annyira a paradicsomot?

A paradicsom egy nagyon egészséges, ízletes és rendkívül sokoldalú hozzávaló, amelyhez előszeretettel nyúlunk. A piros finomság amellett, hogy vitaminban és antioxidánsokban gazdag, egyszerűen megunhatatlan: nyersen, sütve, főzve, szószként vagy akár aszalva is csodás, így sosem válik unalmassá, és mindig lesz helye az asztalunkon. Ha te is úgy vagy vele, hogy inkább élveznéd, ahelyett, hogy kidobod, akkor tarts velünk, mert most felfedjük a tartós paradicsom titkát!

Egyszerű és filléres praktika, amellyel sokáig friss marad a paradicsom

Egy youtuber osztott meg egy nagyon egyszerű, filléres trükköt, amellyel napok múlva is olyan friss marad a paradicsom, mint amikor megvetted. Sőt, ha ezt a praktikát beveted, nemcsak friss marad, hanem az ízét és az állagát is megtartja. Ehhez nem lesz szükséged semmilyen különleges szerre vagy eszközre, csupán két teljesen hétköznapi összetevőre.   

Egy üveg fehér ecet összehajtott törölközők előtt egy pulton
Szerezz be desztillált fehér ecetet és élvezd a paradicsom frissességét.
Fotó: fcafotodigital

Így őrizd meg hosszan a paradicsom frissességét:

  1. Vegyél elő egy nagy tálat, mérőpoharakat, egy konyharuhát, majd mérj ki egy negyed csészényi desztillált fehér ecetet, és keverd össze 10 csészényi vízzel.
  2. Az oldatot jól vegyítsd el a tálban, majd mehetnek bele a paradicsomok. Nagyon ügyelj arra, hogy mindegyiket ellepje a folyadék! Ezt követően körültekintően forgasd meg az oldatban a zöldségeket, majd hagyd ázni őket két percig.
  3. Vedd ki a paradicsomokat a tálból és alaposan szárítsd meg azokat, különösen a szárukat, ha azzal együtt kerültek a tálba.

Ázás közben az ecetes oldat hatni kezd, segít semlegesíteni a meglévő penészspórákat, és lemossa a paradicsomok héján megtelepedő felszíni baktériumokat

 – magyarázta a youtuber, hozzátéve, hogy a paradicsomok felszínén általában elszaporodnak különböző mikroorganizmusok, amelyeket a savas ecetes fürdő képes teljesen elpusztítani.

Az alábbi videóban további tippeket találsz arra vonatkozóan, hogyan tartsd sokáig frissen a paradicsomot:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu