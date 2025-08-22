Már megint megromlott a paradicsom? Ezzel az egyszerű, filléres praktikával akár hónapokig is friss marad

Hazánkban a paradicsom az egyik legnépszerűbb zöldség, amelyet nemcsak nyáron, hanem egész évben szívesen fogyasztunk, tegyük akár salátába vagy szendvicsbe. Rettentően bosszantó tud lenni azonban, ha túl hamar megromlik, úgy, hogy alig ettünk belőle. Ez amellett, hogy pénzkidobás, óriási pazarlás, amit jobb elkerülni.

Mutatunk egy trükköt, hogy ne kelljen újra kidobnod a paradicsomot.

Fotó: Joanne Liu

Miért szeretjük annyira a paradicsomot?

A paradicsom egy nagyon egészséges, ízletes és rendkívül sokoldalú hozzávaló, amelyhez előszeretettel nyúlunk. A piros finomság amellett, hogy vitaminban és antioxidánsokban gazdag, egyszerűen megunhatatlan: nyersen, sütve, főzve, szószként vagy akár aszalva is csodás, így sosem válik unalmassá, és mindig lesz helye az asztalunkon. Ha te is úgy vagy vele, hogy inkább élveznéd, ahelyett, hogy kidobod, akkor tarts velünk, mert most felfedjük a tartós paradicsom titkát!

Egyszerű és filléres praktika, amellyel sokáig friss marad a paradicsom

Egy youtuber osztott meg egy nagyon egyszerű, filléres trükköt, amellyel napok múlva is olyan friss marad a paradicsom, mint amikor megvetted. Sőt, ha ezt a praktikát beveted, nemcsak friss marad, hanem az ízét és az állagát is megtartja. Ehhez nem lesz szükséged semmilyen különleges szerre vagy eszközre, csupán két teljesen hétköznapi összetevőre.

Szerezz be desztillált fehér ecetet és élvezd a paradicsom frissességét.

Fotó: fcafotodigital

Így őrizd meg hosszan a paradicsom frissességét:

Vegyél elő egy nagy tálat, mérőpoharakat, egy konyharuhát, majd mérj ki egy negyed csészényi desztillált fehér ecetet, és keverd össze 10 csészényi vízzel. Az oldatot jól vegyítsd el a tálban, majd mehetnek bele a paradicsomok. Nagyon ügyelj arra, hogy mindegyiket ellepje a folyadék! Ezt követően körültekintően forgasd meg az oldatban a zöldségeket, majd hagyd ázni őket két percig. Vedd ki a paradicsomokat a tálból és alaposan szárítsd meg azokat, különösen a szárukat, ha azzal együtt kerültek a tálba.

Ázás közben az ecetes oldat hatni kezd, segít semlegesíteni a meglévő penészspórákat, és lemossa a paradicsomok héján megtelepedő felszíni baktériumokat

– magyarázta a youtuber, hozzátéve, hogy a paradicsomok felszínén általában elszaporodnak különböző mikroorganizmusok, amelyeket a savas ecetes fürdő képes teljesen elpusztítani.