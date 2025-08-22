Már megint megromlott a paradicsom? Ezzel az egyszerű, filléres praktikával akár hónapokig is friss marad

Hazánkban a paradicsom az egyik legnépszerűbb zöldség, amelyet nemcsak nyáron, hanem egész évben szívesen fogyasztunk, tegyük akár salátába vagy szendvicsbe. Rettentően bosszantó tud lenni azonban, ha túl hamar megromlik, úgy, hogy alig ettünk belőle. Ez amellett, hogy pénzkidobás, óriási pazarlás, amit jobb elkerülni.
A paradicsom egy nagyon egészséges, ízletes és rendkívül sokoldalú hozzávaló, amelyhez előszeretettel nyúlunk. A piros finomság amellett, hogy vitaminban és antioxidánsokban gazdag, egyszerűen megunhatatlan: nyersen, sütve, főzve, szószként vagy akár aszalva is csodás, így sosem válik unalmassá, és mindig lesz helye az asztalunkon. Ha te is úgy vagy vele, hogy inkább élveznéd, ahelyett, hogy kidobod, akkor tarts velünk, mert most felfedjük a tartós paradicsom titkát!
Egy youtuber osztott meg egy nagyon egyszerű, filléres trükköt, amellyel napok múlva is olyan friss marad a paradicsom, mint amikor megvetted. Sőt, ha ezt a praktikát beveted, nemcsak friss marad, hanem az ízét és az állagát is megtartja. Ehhez nem lesz szükséged semmilyen különleges szerre vagy eszközre, csupán két teljesen hétköznapi összetevőre.
Így őrizd meg hosszan a paradicsom frissességét:
Ázás közben az ecetes oldat hatni kezd, segít semlegesíteni a meglévő penészspórákat, és lemossa a paradicsomok héján megtelepedő felszíni baktériumokat
– magyarázta a youtuber, hozzátéve, hogy a paradicsomok felszínén általában elszaporodnak különböző mikroorganizmusok, amelyeket a savas ecetes fürdő képes teljesen elpusztítani.
Az alábbi videóban további tippeket találsz arra vonatkozóan, hogyan tartsd sokáig frissen a paradicsomot:
