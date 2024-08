A házi paradicsomszósz tuti siker egy finom bolognaihoz, vagy pizzához: így készítsd el!

A paradicsom konyhánk egyik alapkelléke, ha főzésről van szó. Az olaszok egyszerűen bolondulnak érte, de a magyaroknál is közkedvelt zöldség a legtöbb ételhez. Pláne azokhoz, amelyek alapját egy jó lecsó vagy szimplán sok-sok paradicsom, netán paradicsomszósz adja. Épp ezért sose baj, ha utóbbiból van nálunk otthon egy-egy adag dunsztosüvegben, hogy isteni bolognait vagy paradicsommártást csinálhassunk akár belőle. De, hogy is készíts házi paradicsomszószt, ami nincs tele tartószerrel és cserébe még egészséges is? Mutatjuk!

Így készíts házi paradicsomszószt. Fotó: pexels

Alapvetően a következőkre lesz szükségünk az elkészítéséhez: olívaolaj, vöröshagyma, zellerszár, fokhagyma, só, bors, bazsalikom, víz és természetesen paradicsom.És ha ezeket beszereztük, akkor jöhet az elkészítés, mely három egyszerű lépésből áll:

Olívaolajon megdinszteljük a meghámozott, felaprított vöröshagymát. Utána hozzáadjuk az apróra vágott szálzellert, majd néhány perc múlva a meghámozott, felaprított fokhagymát is. Megsózzuk, megborsozzuk és folyamatosan kevergetve pároljuk, pirítjuk, hogy ne égjen oda. Felöntjük az apróra vágott paradicsommal, újra sózzuk és borsozzuk, majd hozzáadunk egy pici vizet is. Ezután alacsony lángon főzzük legalább egy órán át. Ha szükséges, még adhatunk hozzá egy kevés vizet félidőnél. A végére már csak a felaprított bazsalikom marad, amit egyenletes mozdulatokkal keverünk a paradicsomszószba.

Az elkészült szósz használható pizzatésztára, paradicsomos húsgombóchoz, bolognai spagettihez, de mártogatósként is nagyon finom, írja oldalán a Mindmegette is.