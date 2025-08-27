9 tipp, hogyan vásárolj olcsón tanszereket

Jövő hétfőn kezdetét veszi a 2025/2026-os tanév, így a szülők mostanra elárasztották gyerekeikkel a papír-írószer üzleteket, hogy beszerezzék a szükséges felszereléseket. Habár a legtöbb helyen borsos árat kérnek a különböző termékekért, ma sem lehetetlen olcsó tanszerekhez jutni. Alább összesen 9 tippet mutatunk arra, hogyan juthatsz hozzá a legfontosabb iskolai kellékekhez úgy, hogy ne verd magas költségekbe magad.
Nézzük át az előző tanévről megmaradt felszerelést, és használjuk fel újra azt, ami még jó állapotú. Ha ismerőseink gyermeke felsőbb évfolyamba lépett, érdemes a felesleges felszerelést kölcsönkérni vagy elcserélni velük.
Határozzuk meg előre a költségkeretet, majd készítsünk prioritási listát. Először azokat az eszközöket szerezzük be, amelyekre a tanév kezdetén biztosan szükség lesz. Érdemes figyelni, az áruházak gyakran szeptember elején tartanak végkiárusítást.
A márkás írószerek általában drágábbak, de egy olcsóbb változat sem feltétlenül gyengébb minőségű – a saját márkás termékeket gyakran ismert gyártók készítik. Ha nem vagyunk biztosak a választásban, érdemes a boltban kipróbálni.
Számos üzlet és drogéria kínál iskolakezdési akciókat, ezért érdemes összehasonlítani az árakat a szórólapokon és az online felületeken.
A korábban összegyűjtött hűségpontokat is érdemes ilyenkor felhasználni. Egyes áruházak meghatározott napokon családi napot tartanak, amikor a hűségkártyával akár 10-20% kedvezmény is jár a teljes vásárlás összegéből, ezért célszerű erre a napra időzíteni a bevásárlást.
Szülőtársakkal összefogva nagy kiszerelésben olcsóbban vehetünk rajzlapot, színes papírt vagy ragasztót, majd eloszthatjuk azokat egymás között.
A helyi önkormányzatok vagy munkáltatók gyakran biztosítanak iskolakezdési támogatást. Ez kimondottan tanszerekre fordítható, például füzetek, írószerek, rajzeszközök vagy akár iskolatáska beszerzésére.
Gyakran előfordul, hogy egy termék a webáruházban jóval olcsóbb, mint a boltok polcain. Ráadásul az online vásárlás kényelmesebb. Ha többen rendelünk együtt, spórolhatunk a házhozszállítás költségén is.
Nézzünk szét az adok-veszek csoportokban, mivel itt is találhatunk olcsó, használt, de hibátlan iskolai kellékeket.
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.