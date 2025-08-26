Forrnak az indulatok Liverpoolban, máris elegük van Szoboszlai riválisából

Az Anfielden forrnak az indulatok, miután a Newcastle elleni rangadón ismét csalódást keltett Florian Wirtz. A mindössze 22 éves német játékostól sokat vártak Liverpoolban, ám egyelőre nem találja a ritmust a Premier League-ben, és a szurkolók türelme rohamosan fogy. Arne Slot továbbra is töretlen bizalommal küldi pályára új középpályását, de a produkciók inkább okoznak aggodalmat, semmint örömöt a „vörösök” híveinek.

Florian Wirtz továbbra is keresi régi önmagát a Liverpoolban / Fotó: Liverpool FC

A Newcastle elleni találkozón Wirtz statisztikái szinte sokkolóak voltak:

0 gól,

0 gólpassz,

0 kulcspassz,

0/0 sikeres csel,

0/1 pontos keresztlabda labda,

0/4 megnyert fejpárbaj,

3/6 megnyert párharc,

és 7 eladott labda.

Ezek a számok jól mutatják, egyelőre mennyire nem találja helyét az angol futball tempójában. Nem csak a Newcastle elleni mérkőzésen akadozott a játéka: már az idény nyitómeccsén, a Bournemouth ellen sem tudott maradandót alkotni, átlagos értékelése eddig mindössze 6,2.

Florian Wirtz a Liverpool valaha volt legdrágább játékosa

A helyzetet súlyosbítja, hogy Wirtz nem csupán egy tehetséges fiatal a sok közül, hanem a Liverpool történetének legdrágább igazolása: 125 millió eurót fizettek érte. Ekkora összeg mellett a szurkolók természetesen azonnali klasszisteljesítményt vártak, de a jelek szerint a német még messze van attól, hogy vezéregyéniséggé váljon az Anfielden. Ráadásul eddig Szoboszlai eredeti posztján szerepel...