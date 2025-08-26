Tippek a zökkenőmentes iskolakezdéshez!

Az utolsó augusztusi napok alatt az iskola gondolata a legtöbb szülőben feszültséget ébreszt, hiszen a belekényelmesedett nyári rutint felváltja az iskolai elvárások, logisztikázás, külön órák sokasága. Érthető módon a legtöbb szülő igyekszik gyermekét a leggördülékenyebben átsegíteni az átálláson, de valljuk be, a gyakorlatban nagyon nehéz. Íme néhány tipp, hogy a gyerekek könnyebben visszaszokjanak a szeptemberi pörgésre.

Szeptember elején minden gyermek számára nehézséget jelent újra alkalmazkodni az iskola elvárásaihoz / Fotó: Shutterstock / Hot magazin!

Ezeket tedd a nyári szünet utáni gördülékeny iskola átállásra

Egy babaalvás tanácsadó, Andrea Grace szakvéleménye szerint a gyerekekre jótékony hatással bír, ha ki tudják pihenni magukat alaposan az iskolakezdés előtt. Arra biztatja a szülőket, hogy a nyár utolsó napjaira nyugodtan hagyják gyermekeiket tovább aludni reggelente, hogy kipihenjék a nyári élményeket és az esetleges késő esti fennmaradásokat. Arra viszont érdemes figyelni, hogy a tanév kezdésre a régi megszokott rutinok újra előtérbe kerüljenek.

1. Fokozatos lefekvés

A kisebb gyerekeknek napi 10–11 óra, a nagyobbaknak körülbelül 9 óra alvásra van szükségük. Ha a nyári szünet alatt későbbre tolódott az esti lefekvés, érdemes lépésről lépésre visszaállítani a megszokott rutint. Jó módszer lehet, ha minden este 15 perccel korábbra hozzuk a lefekvés idejét, amíg el nem érjük az iskolai időszakban ideális alvásrendet.

2. Ébredés gyakorlása

Az esti lefekvés korábbra tolása önmagában nem elég, a reggeli ébredést is hozzá kell igazítani a tanévhez. Először keltsük a gyereket például reggel 8 körül, majd minden nap kicsit korábban, amíg be nem áll a megfelelő időpontra. A fokozatosság itt is kulcsfontosságú. Ha nem megy egyik napról a másikra, nem kell kétségbe esni – a hétvége előtt azonban már mindenképp érdemes úgy kelteni őket, mintha iskolába indulnának.

3. Beszélgetés az alvásról

Sok fiatal nincs tisztában azzal, mennyire fontos az alvás az egészség és a jó közérzet szempontjából. Ezért hasznos, ha nyíltan beszélgetünk velük erről, és elmagyarázzuk, miért fontos a rendszeres, pihentető alvás.

Az alvás többek között segít a regenerálódásban, serkenti az agyműködést és energiát ad a másnapi teljesítményhez. Magyarázzuk el nekik, hogy kipihenten könnyebben tanulnak, vidámabb lesz a barátokkal eltöltött idő, éberebben játszhatnak a videójátékokkal, több sikerélményben lesz részük, összességében tehát sokkal boldogabbak lehetnek

- zárta le gondolatait a szakember a Mindmegette cikkében.