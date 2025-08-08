Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Így készítsd fel a gyermeked az iskolakezdésre: mutatunk néhány hasznos tippet!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 10:15
Több ezer diák kezdi meg a tanulást szeptember elsején. Sokan közülük most először kelnek majd egyedül útra. Az ő iskolakezdésükhöz van néhány gyakorlati tippünk, hogy biztonságosan beérjenek!
Ahhoz, hogy biztonságosan eljussanak a gyerekek a suliba és onnan haza, fontos néhány alapvető szabályt elsajátítaniuk. Mutatjuk, hogyan lehet felkészíteni őket az iskolakezdésre, pontosabban az oda és vissza útra!

Mutatunk néhány gyakorlati tippet iskolakezdésre. Fotó: Dragana Gordic /  Shutterstock 

Első lépés a tervezés

Érdemes jóval az iskolakezdés előtt a szülőkkel közösen megtervezni a legbiztonságosabb utat. Egy ilyen út könnyen megjegyezhető, kevés benne az átszállás, a reggeli-délutáni csúcsban sem túl forgalmas, van lámpa a kereszteződésekben vagy kijelölt gyalogátkelő, széles járdával szegélyezett és jó a közvilágítása. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem feltétlen a legrövidebb út a jó út!

Még az iskolakezdés előtt érdemes begyakorolni ezt az útvonalat

Amint megvan a megfelelő útvonal, sétáljuk le azt a gyermekkel közösen, így fel tudjuk hívni a figyelmét az út közben leselkedő potenciális veszélyekre. Miután ez párszor megtörtént, cseréljünk vele szerepet és egy út erejéig kísérjen el ő minket az iskolába, közben mondja el, hol mire kell figyelni - tanácsolja a Közlekedéstudományi Intézet (KTI).

A közösségi közlekedés használatát is érdemes előre begyakorolni

Például meg kell mutatni a kisiskolásoknak hol álljanak a buszmegállóban, hogy ne sodorja el őket a jármű, hogy hol láthatják mikor jön a következő jármű és, hogy a tömegközlekedési eszközökön hol tartsák a táskát, hátizsákot, hogy az másokat ne akadályozzon, illetve a zsebtolvajoknak se nyújtson könnyű célpontot. Emellett arra is érdemes felhívni a figyelmüket, hogy közvetlenül a megállóban álló jármű előtt és mögött nem szaladunk át az úton!

Young,Boy,Talking,With,Counselor,At,Home.,Female,Psychologist,Working
Fontos, hogy előre átbeszéljük a gyermekkel, mire kell nagyon odafogyelnie útközben. Fotó: Dragana Gordic / shutterstock

Az sem mindegy, mit visel a gyermek út közben

Az ősz kezdetével egyre később világosodik és korábban sötétedik majd, valamint hamarosan a köd is leszáll. A jobb észlelhetőség érdekében ajánlott, hogy a gyermek iskolába menet világos ruházatot viseljen, és akár a ruháján, akár az iskolatáskáján legyen valamilyen fényvisszaverő felület. Utóbbit már az első tanítási nap előtt érdemes beszerezni. 

További megfontolandó tanácsok az iskolakezdéshez

Nagyon fontos, hogy induljon el időben a gyerek az iskolába, így nem kell majd rohannia és oda tud majd figyelni. Ezen kívül útközben

  • nincs mobilnyomkodás;
  • idegen autóba nem szállunk be;
  • ha egy ismeretlen felnőtt segítséget kér, ami azzal jár, hogy vele kell menni, azt meg kell tagadni;
  • ha azt tapasztalják a gyerekek, hogy valaki követi őket, menjenek be a legközelebbi boltba, házba és ott kérjenek segítséget;
  • ha valaki a pontos időt kérdezi, inkább hasraütésszerűen mondjanak valamit, mint, hogy elővegyék a mobiljukat;
  • a telefonjuk mindig legyen feltöltve;
  • a tömegközlekedési eszközökön ne vegyenek elő semmilyen értékes elektronikai eszközt.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

