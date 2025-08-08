Így készítsd fel a gyermeked az iskolakezdésre: mutatunk néhány hasznos tippet!

Ahhoz, hogy biztonságosan eljussanak a gyerekek a suliba és onnan haza, fontos néhány alapvető szabályt elsajátítaniuk. Mutatjuk, hogyan lehet felkészíteni őket az iskolakezdésre, pontosabban az oda és vissza útra!
Érdemes jóval az iskolakezdés előtt a szülőkkel közösen megtervezni a legbiztonságosabb utat. Egy ilyen út könnyen megjegyezhető, kevés benne az átszállás, a reggeli-délutáni csúcsban sem túl forgalmas, van lámpa a kereszteződésekben vagy kijelölt gyalogátkelő, széles járdával szegélyezett és jó a közvilágítása. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem feltétlen a legrövidebb út a jó út!
Amint megvan a megfelelő útvonal, sétáljuk le azt a gyermekkel közösen, így fel tudjuk hívni a figyelmét az út közben leselkedő potenciális veszélyekre. Miután ez párszor megtörtént, cseréljünk vele szerepet és egy út erejéig kísérjen el ő minket az iskolába, közben mondja el, hol mire kell figyelni - tanácsolja a Közlekedéstudományi Intézet (KTI).
Például meg kell mutatni a kisiskolásoknak hol álljanak a buszmegállóban, hogy ne sodorja el őket a jármű, hogy hol láthatják mikor jön a következő jármű és, hogy a tömegközlekedési eszközökön hol tartsák a táskát, hátizsákot, hogy az másokat ne akadályozzon, illetve a zsebtolvajoknak se nyújtson könnyű célpontot. Emellett arra is érdemes felhívni a figyelmüket, hogy közvetlenül a megállóban álló jármű előtt és mögött nem szaladunk át az úton!
Az ősz kezdetével egyre később világosodik és korábban sötétedik majd, valamint hamarosan a köd is leszáll. A jobb észlelhetőség érdekében ajánlott, hogy a gyermek iskolába menet világos ruházatot viseljen, és akár a ruháján, akár az iskolatáskáján legyen valamilyen fényvisszaverő felület. Utóbbit már az első tanítási nap előtt érdemes beszerezni.
Nagyon fontos, hogy induljon el időben a gyerek az iskolába, így nem kell majd rohannia és oda tud majd figyelni. Ezen kívül útközben
