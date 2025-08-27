Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Kunu Márió bokszvideójától sírva nevet a net

kunu márió
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 21:15
boxkoncert
A roma énekes legutóbbi őrhalmi fellépésén nemcsak a zenéjével nyűgözte le a közönséget, hanem egy váratlan mozdulatsorral is. Kunu Márió egyik rajongója videóra vette, ahogy az énekes árnyékbokszol az autója mellett, a felvétel pillanatok alatt tarolt a TikTokon. A kommentelők szerint pedig vagy a szúnyoginvázió ellen védekezett, vagy éppen az árnyékboksz-világbajnokságra gyakorolt.

Az utóbbi napokban egy igazán különleges és szórakoztató videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelynek főszereplője nem más, mint Kunu Márió, hazánk egyik kedvelt előadója. Az énekes a napokban Őrhalomban adott koncertet, ám a fellépés után nemcsak a színpadi produkciója miatt beszélnek róla a rajongók, hanem egy váratlan mozdulatsor miatt is, amelyet már az autójához közel kaptak lencsevégre.

Kunu Márió
Nemcsak a Kunu Márió dalok magas nézettségűek, az ilyen videói is (Fotó: Instagram) 

Kunu Márió Redditen is tarol a mozdulataival 

A videót egy lelkes rajongó készítette, aki kiszúrta, hogy Márió hirtelen árnyékbokszba kezdett, méghozzá teljes átéléssel. Az autó mellett lazán, ritmusosan ütögetett a levegőbe, mintha csak egy láthatatlan ellenféllel küzdene. A felvétel percek alatt nagyot futott a közösségi oldalakon, ahol hamar megjelentek a találékony kommentek és vicces értelmezések.

Sokan azt írták, hogy Márió ezzel a technikával próbálta elkergetni a szúnyogokat, ami különösen aktuális téma, hiszen az utóbbi hetekben rengetegen panaszkodtak a hazai szúnyoginvázióra. 

Kunu Márió TikTokon is nagy népszerűségnek örvend (Kép: TikTok)

Bokszol a szúnyogokkal!” 

– jegyezte meg valaki, amit pillanatok alatt több százan lájkoltak.  Ha ez így lenne, Kunu Márió lehetne az első ember, aki sajátos, eddig még sosem látott módszerrel venné fel a harcot a vérszívók ellen. A rajongók egy része szentül hiszi, hogy Márió ilyen hősiesen védte meg a közönségét a zavaró rovaroktól, ha nem is szándékosan, de mindenképp szórakoztató módon.

Persze akadtak olyanok is, akik sportosabb szemszögből közelítették meg a dolgot. 

„Biztosan az árnyékboksz világbajnokságra készül” 

– jegyezte meg egy felhasználó.

Kunu Márió barátnője, Czakó Emília Kávétejszín mellett nagyon boldog az énekes (Fotó: Instagram)

A kommentcunamit olvasva úgy tűnik, mindenki másképp értelmezte a videót, de abban mindenki egyetért: Kunu Márió mozdulatai egyszerre voltak viccesek, szerethetőek és meglepően lendületesek. Egyértelmű, hogy az énekesnek van ritmusérzéke, ezt eddig is tudtuk a zenéiből, de most az is kiderült, hogy akár az ökölvívás világában is megállná a helyét, legalábbis a rajongók fantáziájában mindenképp.

Az előadó egyébként híres arról, hogy közvetlen és humoros személyiség, így talán ő maga is jót nevetne a róla készült felvételen és a hozzá kapcsolódó vicces megjegyzéseken. A TikTokon már több ezren látták a videót, és minden bizonnyal még sokáig keringeni fog a különböző platformokon.

@jnos.rafael97

♬ Originalton - Figen

 

