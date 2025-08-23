Így spórolj az iskolakezdésen! - 5 praktikus tanács

Már rögtön az elején nem árt leszögezni, hogy egyáltalán nem kell lemondani a jó minőségű taneszközökről ahhoz, hogy spórolj az iskolakezdésen! Ehelyett néhány jól bevált praktika és egy kis tudatosság is elég ahhoz, hogy az átlagosnál érezhetően kevésbé viselje meg a családi költségvetést a becsengetés.
Sok szülő számára felér egy rémálommal a nyár végi időszak, amikor közeleg az új tanév, a csemetéknek pedig meg kell venni az ehhez szükséges eszközöket.
Van azonban megoldás arra, hogy tanévkezdés költségeit ésszerű keretek között tartsuk
– méghozzá minimális energiaráfordítás és egy kis tervezés segítségével.
Még mielőtt megrohannád a boltokat, először is nem árt egy gyors leltárat készíteni, hogy mire is van igazából szükség az új tanévhez. Ehhez elengedhetetlen, hogy összeírd, mi minden kell a gyereknek vagy gyerekeknek. A tudatos tervezés ugyanis az első lépés a spórolás felé. Miután megvan a lista, mindenképpen nézz körül odahaza, mert szinte kizárt, hogy az előző tanévből ne maradt volna olyan üres füzet, vagy íróeszköz, ami ne lenne tökéletes az új tanévre is. Ezzel máris elkerülheted, hogy felesleges dolgokra költs a boltokban.
Vannak tanszerek, amiket általában nem kell minden évben újra és újra megvásárolni, mert egészen egyszerűen nem használódnak el. A legjobb példák erre a tolltartó, vagy az iskolatáska. De más taneszközökre is igaz ugyanez:
is mind olyan taneszköz, amik – ha működnek és nem sérültek – bőven kiszolgálhatják több éven keresztül a kis nebulókat.
Mindez igaz a technika- és rajz órákon szükséges felszerelésre: a vízfesték és a tempera sem szokott annyira fogyni a suliban, hogy évente újra meg kelljen vásárolni őket. Ráadásul ezzel a módszerrel még a fenntarthatóság szemléletére is taníthatod a gyereket.
Méghozzá szó szerint! A tanévkezdés előtt a legtöbb áruház évről-évre hirdet nagy akciókat, amiket ha jól szemlézel, akár több tízezer forinttal kevesebből is megúszhatod a tanszervásárlást. Ezeknek az akcióknak könnyedén utánanézhetsz a neten, hogy megtudd: mely eszközöket hol veheted meg a legjobb áron.
Érdemes az előre összeállított tanszercsomagokat is szemügyre venni!
Ezek gyakran jóval olcsóbbak, mintha akár ugyanabban az üzletben vásárolnád meg a bennük lévő tanszereket külön-külön.
Ahhoz, hogy spórolj az iskolakezdésen időben el kell kezdeni a felkészülést. Ha az utolsó pillanatokra hagyod a vásárlást, akkor kapkodni fogsz és óhatatlanul több pénzt hagysz majd a kasszáknál, mint kellene. A legjobb időpont a vásárlásra augusztus közepe, amikor már sok helyen vannak leárazások, mert az iskolakezdési akciók a legtöbb hipermarketben július közepén indulnak.
Ha a neten körülnézel, akkor egyrészt átfogóbb képet kapsz arról, hogy hol és milyen árakkal találkozhatsz, de ami még fontosabb, hogy az irodaszereket forgalmazó webáruházak szinte kivétel nélkül kedvezőbb árakkal várnak, mint a hagyományos boltok. Arról nem is beszélve, hogy így a kapkodást is megelőzheted és elkerülheted a tömeget a boltokban, ráadásul stresszmentes is, mert házhoz hozzák mindazt, amiért amúgy neked kellene talpalnod. Ezzel időt, de még pénzt is spórolhatsz, mivel ha egy bizonyos összeg felett vásárolsz, akkor a legtöbb helyen ez a kiszállítás díjmentes.
