Így spórolj az iskolakezdésen! - 5 praktikus tanács

Már rögtön az elején nem árt leszögezni, hogy egyáltalán nem kell lemondani a jó minőségű taneszközökről ahhoz, hogy spórolj az iskolakezdésen! Ehelyett néhány jól bevált praktika és egy kis tudatosság is elég ahhoz, hogy az átlagosnál érezhetően kevésbé viselje meg a családi költségvetést a becsengetés.

A tanszerek megvásárlása nem olcsó mulatság, de pár dologra odafigyelve lehetséges, hogy spórolj az iskolakezdésen! Fotó: Pixabay / Pexels (illusztráció)

Ezekre odafigyelve elérheted, hogy spórolj az iskolakezdésen

Sok szülő számára felér egy rémálommal a nyár végi időszak, amikor közeleg az új tanév, a csemetéknek pedig meg kell venni az ehhez szükséges eszközöket.

Van azonban megoldás arra, hogy tanévkezdés költségeit ésszerű keretek között tartsuk

– méghozzá minimális energiaráfordítás és egy kis tervezés segítségével.

1. Listázz és ellenőrizz!

Még mielőtt megrohannád a boltokat, először is nem árt egy gyors leltárat készíteni, hogy mire is van igazából szükség az új tanévhez. Ehhez elengedhetetlen, hogy összeírd, mi minden kell a gyereknek vagy gyerekeknek. A tudatos tervezés ugyanis az első lépés a spórolás felé. Miután megvan a lista, mindenképpen nézz körül odahaza, mert szinte kizárt, hogy az előző tanévből ne maradt volna olyan üres füzet, vagy íróeszköz, ami ne lenne tökéletes az új tanévre is. Ezzel máris elkerülheted, hogy felesleges dolgokra költs a boltokban.

2. Hasznosíts újra!

Vannak tanszerek, amiket általában nem kell minden évben újra és újra megvásárolni, mert egészen egyszerűen nem használódnak el. A legjobb példák erre a tolltartó, vagy az iskolatáska. De más taneszközökre is igaz ugyanez:

a vonalzók,

az olló, vagy akár

a körző és

a számológép

is mind olyan taneszköz, amik – ha működnek és nem sérültek – bőven kiszolgálhatják több éven keresztül a kis nebulókat.

Mindez igaz a technika- és rajz órákon szükséges felszerelésre: a vízfesték és a tempera sem szokott annyira fogyni a suliban, hogy évente újra meg kelljen vásárolni őket. Ráadásul ezzel a módszerrel még a fenntarthatóság szemléletére is taníthatod a gyereket.

3. Lépj akcióba!

Méghozzá szó szerint! A tanévkezdés előtt a legtöbb áruház évről-évre hirdet nagy akciókat, amiket ha jól szemlézel, akár több tízezer forinttal kevesebből is megúszhatod a tanszervásárlást. Ezeknek az akcióknak könnyedén utánanézhetsz a neten, hogy megtudd: mely eszközöket hol veheted meg a legjobb áron.

Érdemes az előre összeállított tanszercsomagokat is szemügyre venni!

Ezek gyakran jóval olcsóbbak, mintha akár ugyanabban az üzletben vásárolnád meg a bennük lévő tanszereket külön-külön.